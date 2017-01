Exclusive Group übernimmt führenden VAD TechAccess in den Niederlanden

Kräftezuwachs in den Bereichen Cybersicherheit, Wireless und Datacenter-Lösungen

Logo Exclusive Group

(firmenpresse) - Paris, 24. Januar 2017 - Mit der Übernahme von TechAccess, dem führenden VAD in den Niederlanden, erweitert der VAST Exclusive Group (Value Added Services und Technologies) seine Präsenz in der Benelux-Region mit den Niederlassungen in Son und Amersfoort (Niederlande) sowie in Antwerpen (Belgien) auf über 150 Mitarbeiter. Durch den Neuerwerb stärkt die Exclusive Group ihre Position in dieser Region spürbar, umso mehr, da sowohl das Hersteller-Portfolio als auch der ausgeprägte Mehrwertansatz exakt zueinander passen. Exclusive setzt damit auch die erfolgreiche Transaktionsstrategie fort, die das Unternehmen zu einem der am schnellsten wachsenden Distributoren der Branche machte.



Durch die Übernahme sind nun auch die Lösungen von Fortinet in den Niederlanden bei Exclusive erhältlich, sie erweitert damit eine Beziehung, die sich bereits auf die gesamten EMEA- und APAC-Regionen erstreckt. Weitere Synergien entstehen durch Hersteller wie Arista, Infoblox, Gemalto und Brocade sowie durch das Engagement, mit dem beide auf kontinuierliche Innovation und wertorientierte Dienstleistungen setzen und sich so im Markt differenzieren.



"Wir haben TechAccess als starken Kandidaten identifiziert, mit dem wir unsere Benelux-Marktpräsenz steigern werden und wir besitzen mit diesem Unternehmen einen Katalysator für weiteres Wachstum in dieser Region", erklärt Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group. "Die Menschen dort denken wie wir und diese gemeinsamen Werte machen die Stärke für unsere beiden Unternehmen aus. Das Projekt von Exclusive, eine ,VAST'-Group auf globaler Ebene jedoch mit lokaler Durchführung zu werden, setzt sich mit dieser Ankündigung heute fort und wird gestärkt von Berry van Waayenburg und seinem Team."



"Die Exclusive Group liefert eine überzeugende Vision für die Zukunft der Value Added Distribution und sie ermöglicht den Zugang zu globalen Ressourcen, die unsere Ambitionen befeuern", betont Berry van Waayenburg, Co-Gründer und CEO von TechAccess, der nun zum Country Manager von Exclusive Networks Niederlande wird. Er berichtet an Kris Van den Bergh, Regional Director der Exclusive Group Benelux. "Die vereinte Stärke steigert unsere Bedeutung für Anbieter und Partner. Daraus resultieren ein breiterer Marktzugang sowie größere Ressourcen für unsere Mehrwertdienste. Für alle, die in Benelux mit TechAccess, Exclusive Networks sowie seinen Sparten BigTec und Exclusive Capital verbunden sind, brechen spannende Zeiten an."





"Ich schätze das Unternehmen TechAccess sehr und freue mich, sie in der Exclusive-Familie begrüßen zu dürfen. Die Chance, zwei Unternehmen mit der gleichen DNA und gleichen Wachstumsambitionen zusammenzuführen, durften wir nicht ignorieren. Ich freue mich auf eine gemeinsame spannende Erfolgsgeschichte", konstatiert Kris Van den Bergh.



Über die Exclusive Group

Die Exclusive Group ist ein Value Added Services- und Technologieunternehmen (VAST), welches das Wachstum disruptiver und innovativer Technologien weltweit beschleunigt. Die Mitarbeiter fühlen sich den ambitionierten Wachstumsvorgaben seiner IT-Herstellerpartner verpflichtet und sind motiviert von einer Kultur von Unternehmertum und nachhaltigem Wachstum.

Mit über 50 Niederlassungen in fünf Kontinenten und einer Präsenz in über 100 Ländern verfügt die Exclusive Group über alle wesentlichen Elemente für erfolgreichen Marktzugang und -wachstum. Unter der Bezeichnung ,Disruptive Distribution' hinterfragt die Exclusive Group stetig das traditionelle VAD-Modell, um Werte neu zu definieren und Differenzierung zu schaffen - mit seinem Cybersecurity-Brand Exclusive Networks und der Marke BigTec, einer Business Unit, die sich mit der Transformation von Datacentern befasst. Ergänzt wird dies durch leistungsfähige und innovative Global Services für Projektentwicklung und -support (ITEC) sowie umfassenden Geschäftsleasing-Angeboten durch Exclusive Capital.



Über TechAccess

TechAccess ist ein Value Added Distributor mit Hauptsitz in Son (Niederlande) und mit einem weiteren Büro in Antwerpen (Belgien). Der VAD ist spezialisiert auf Networking, Cybersecurity und Datacenter Storage/Server-Lösungen für Konzerne, KMU und Dienstleister. Gegründet 2008 bietet TechAccess Fachhandelspartnern weit mehr als Logistik-Unterstützung und genießt einen hervorragenden Ruf für seine Mehrwertstrategie, die Pre-Sales-Beratung, Marketing, Lead-Generierung, Schulungen und eine umfassende technische Support-Palette umfasst.

Mehr Informationen: www.techaccess.nl oder www.techaccess.be

Exclusive Group

punktgenau PR

Christiane Schlayer

Fon +49 (0)911 9644332

christiane.schlayer(at)punktgenau-pr.de

www.punktgenau-pr.de



Kontakt zu Exclusive Networks Deutschland GmbH

Exclusive Networks Deutschland GmbH

Martin Twickler

Balanstraße 73 - Haus 21 B

81541 München

Fon +49 (0)89 45011-240

marketing-de(at)exclusive-networks.com

www.exclusive-networks.com/de



Kontakt zu Exclusive Networks Austria GmbH

Exclusive Networks Austria GmbH

Peter Schoderböck

Liebermannstrasse F06 401

2345 Brunn am Gebirge

Fon +43 (1)336 0 337-0

info.at(at)exclusive-networks.com

www.exclusive-networks.com/at



Kontakt zu Exclusive Networks Switzerland AG

Exclusive Networks Switzerland AG

Derk Steffens

Thurgauerstrasse 40

8050 Zürich

Fon: +41 44 521 63 33

info.ch(at)exclusive-networks.com

www.exclusive-networks.com/ch

