NRZ: Gabriel - der Urplötzliche - von NRZ (MANFRED LACHNIET)

(ots) - abriels Begründung klingt logisch: Weil er für die

SPD laut Umfragen bei der Bundestagswahl ein schlechtes Ergebnis

einfahren wird, schlägt er die Kanzlerkandidatur lieber aus. Diese

Erkenntnis verdient im Grunde Respekt. Aber dass er seine Genossen

und die Wähler per Interview in einer Illustrierten informiert,

irritiert sehr. Selbst engste Parteifreunde waren nicht eingeweiht.

Vielleicht gibt es ja private Gründe. Aber alles so urplötzlich - das

ist eben typisch Gabriel. Nun also soll Martin Schulz die Kanzlerin

herausfordern - auch wenn viele Menschen im Lande (noch) nicht

wissen, was sie von ihm halten sollen. Was kann er? Wofür steht er?

Das weiß man vielleicht im politischen Berlin, aber kaum in der

Bevölkerung. Das Europa-Parlament ist eben immer weit weg. Nach

Gabriels Logik kann es mit dem streitbaren Buchhändler aus Würselen

nur besser werden. Dazu muss Schulz aber ziemlich schnell deutlich

machen, warum man wieder SPD wählen sollte. Wie also denkt er über

mehr Sicherheit im Lande, über Bildung, über Flüchtlinge, über

Arbeitsplätze, die Rente und vieles mehr? Und vor allem: Was ist der

Unterschied zur CDU? Gabriel konnte SPD-Besonderheiten nie richtig

aussprechen. Schließlich muss er sich als Mitglied im Team der Großen

Koalition zurückhalten. Merkel angreifen und gleichzeitig

Verantwortung tragen: Das ist nicht unter einen Hut zu bekommen. Von

daher ist auch sein Rücktritt als Parteivorsitzender logisch. In

Nordrhein-Westfalen steht Schulz bereits seit einigen Wochen auf

Platz 1 der Landesliste. Vielleicht war sein Start in Düsseldorf

mitgeplant worden. Man darf gespannt sein, ob aus der SPD des größten

und stärksten Bundeslandes nun neue Impulse für den

Bundestagswahlkampf kommen. Spätestens beim Ergebnis im Herbst werden

wir es erkennen.







Datum: 24.01.2017 - 19:08

