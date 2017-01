Der aktive SEO-Contest "SEO HERO" vom CMS-Portalanbieter WiX.com endet erst Mitte März diesen Jahres!

Achtung: Der um 50.000 Dollar ausgetragene SEO-Contest "SEO HERO" vom CMS-Portalanbieter WiX.com endet erst Mitte März diesen Jahres!

(firmenpresse) - Contestziel: Dieser SEO-Contest (oft auch als SEO-Challenge bezeichnet) ist ein Wettkampf von Suchmaschinen-Spezialisten. Ein solcher Contest hilft beim Studium der Wirkungsweise von Suchmaschinen.



Austragungsweise: Im Unterschied zu bisherigen SEO-Wettbewerben wurde kein erfundenes neues Wort wie "LastActionSEO" festgelegt, sonder eine Kombination gängiger Wörter (englischsprachig: seo + hero) als Suchphrase ausgewählt.



Sehr wichtig für ein gutes Ranking ist auch ein störungsfreier Zugang der Suchmaschine zu den Inhalten (Content) teilnehmender Seiten, um diesen möglichst vollständig erfassen zu können.



Absolutes Verbot: Nicht zugelassen ist die Anwendung jeglicher Spam-Techniken wie Cloaking und Doorway- (Brücken-) Seiten, versteckte (hidden) Texte / Links und Layer, irreführende Schlüsselbegriffe, identische Inhalte (DC - Double Content), 1-Pixel-Grafiken mit Alt-Text, Keyword Stuffing, Poison Words.



Verbotsgründe: Neben moralischen bzw. ethischen Gründen schließen sich derartige Praktiken insbesondere auch aufgrund drohender Abstrafungsmaßnahmen der Suchmaschinen-Betreiber und auch des Challenge-Ausrichters aus.



Die Contest Veranstalter wollen Regelverletzungen auch mit Hilfe des geforderten Google-Console-Zuganges sowie auch Google-Analytis-Zuganges und den dadurh möglichen Einsichten in die Aktivitäten der ontest-Teilnehmer herausfinden.



Bisher erkannte SEO Hero Contest Teilnehmer aus Europa:



yourseohero. biz (Großbritannien)



seo-hero. eu (Europa)



seo-hero. org (Deutschland)



italianseohero. com (Italien)



seoherocontest. xyz (Frankreich)



smart-rank. co.uk (Großbritannien)



seo-hero. rocks (Deutschland)



loveseo. top (Frankreich)



seohero-contest. com (Deutschland)



seohero50k. com (Deutschland)



"SEO HERO" Contest-Seite vom 24.01.2017: http://www.seo-hero.rocks





Die vom Contest-Ausrichter festgelegten Regeln für den SEO-Contest sind:



1. Wettkampfkeyword: Der Maßstab, an dem alle Wettkämpfer gemessen werden, ist die Such-Phrase "SEO HERO", teilnehmen können nur Seiten mit nach dem 16.11.2016 völlig neu registrierten Domains.



2. Spamverbot: Suchmaschinen-Spam jeglicher Art ist nicht gestattet.



3. Embargohindernis: Teilnehmer aus Ländern die einem Embargo der USA unterliegen sind ausgeschlossen.



4. Rechtsweg: Der Rechtsweg ist für alle Teilnehmer ausgeschlossen.



5. Siegergeld: Mit 50.000 US-Dollar ist der Preis auch finanziell durchaus ansprechend.



6. Teilnahmeanmeldung: Teilnehmer müssen bis zum 16. Dezember 2016 ihre Seite beim Contestausrichter anmelden.



7. Wer wird Gewinner: Gewonnen hat diejenige Seite (Domain), die in sechs Ranking-Messungen bei Google am 13., 14. und 15. März die besten Werte aus diesen Messungen erreicht.



SEO Hero Contest Teilnehmer aus Deutschland:



seohero-contest. com (Hamburg)

seo-hero. org (Collenberg)

seo-hero. rocks (Berlin)

seohero50k. com (Illertissen)



Sieger-Ermittlung: Zur Ermittlung des Gewinners werden insgesamt 6 Messungen herangezogen, wie der Contest-Ausrichter bekanntgab.



Dementsprechend wird Gewinner des Contests diejenige Homepage (Domain), die die besten Werte aus 6 Messungen in den letzten Veranstaltungstagen erreicht!



Die Teilnehmer müssen zur Prüfung der Zulässigkeit ihrer Methoden den Zugang zur Search Console und zu Google-Analytics für die teilnehmende Seite freigeben.



Deutsche "SEO HERO" Info-Seite aktuell: http://seo-hero.complex-berlin.de



Die am 24. Januar 2017 aktuell führenden zwanzig Seiten:



Platz 01: beanseohero. com

Platz 02: seoheronews. com

Platz 03: seoherofr omzero. com

Platz 04: seo-hero. io

Platz 05: naufaulo.net

Platz 06: seo-hero. tech

Platz 07: seotraffichero. com

Platz 08: seo-hero. ninja

Platz 09: seoheroschool. com

Platz 10: seohero. support

Platz 11: loveseo. top

Platz 12: seohero-wix. com

Platz 13: wix-seo-expert. com

Platz 14: seoherostudio. com/seo-hero/

Platz 15: myseohero. org

Platz 16: penrodshero.com

Platz 17: seoherolab. com

Platz 18: yourseohero. biz

Platz 19: seoheroku. com

Platz 20: seohero. media



Content-Hinweis: Artikel zu den Stichwörtern "E-Commerce, SEO HERO Wettbewerb, SEO HERO Wettstreit, SEO HERO, SEOHERO, Contest, Challenge, SEO HERO Contest, SEO HERO Challenge, SEO Contest, SEO Challenge, Suchmaschine, Google, Internet, Online, Artikel, Pressemitteilung, News, Info".



Dieser Beitrag wurde am Dienstag dem 24. Januar 2017 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.seo-hero.rocks



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Internet-Service Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 24.01.2017 - 19:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1448049

Anzahl Zeichen: 5228

Kontakt-Informationen:

Firma: Internet-Service Dr. Harald Gerhard Hildebrandt

Ansprechpartner: Harald Gerhard Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.