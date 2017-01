Philosophen geben Antworten auf die Grossen Fragen der Menschheit.

Die Freidenker Galerie zeigt viele Bilder, Zitate und lustige Sprüche zum Nachdenken und Schmunzeln.

Das Streben nach Glück, Acrylbild von Rainer Ostendorf

(firmenpresse) - "Das Schicksal mischt die Karten, und wir spielen." Arthur Schopenhauer



Die Freidenker Galerie spielt mit Kunst und Philosophie. Wer Philosophisches mag, der sollte diese neue Online-Galerie von Rainer Ostendorf einmal besuchen. Er zeigt neben seinen Arbeiten auch Kunstwerke von anderen Künstlern aus Deutschland und Österreich. Der Schwerpunkt dieser neuen Kunstgalerie ist aber die Philosophie. In dieser Online-Galerie findet der Besucher schöne Zitate von bekannten Denkern und Künstlern. Neben den Arbeiten von Rainer Ostendorf, der diese Galerie in München vor einigen Jahren gründete, stehen viele lustige Zitate und kluge Sprüche von Philosophen. Von Sokrates bis Friedrich Nietzsche, der Besucher findet hier kluge Antworten auf die grossen Fragen des Lebens. Was ist für Kunst? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist Liebe? Was ist Wahrheit? Was ist Glück? Haben wir einen freien Willen? Was ist Philosophie? Auf diese Fragen gibt die Freidenker Galerie kluge und lustige Antworten. Von der Leselupen-Redaktion erhielt die Freidenker Galerie das Lob "Ausgezeichnete Literatur-Webseite". In der Galerie findet ihr auch viele lustige Sprüche über Männer und Frauen, lustige Sprüche von Dichtern und Künstlern über die Ehe und das Heiraten. Der Besuch lohnt sich!





http://www.freidenker-galerie.de



Die Freidenker Galerie wurde vor 5 Jahren von Rainer Ostendorf gegründet und erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Freidenker Galerie

Freidenker Galerie

Rainer Ostendorf

Bierstr. 22

49074 Osnabrück

Tel. 0541 67363136

Firma: Freidenker Galerie

Ansprechpartner: Rainer Ostendorf

Stadt: 49074 Osnabrück

Telefon: 0541 67363136



