Mittelbayerische Zeitung: Nüchterne Erkenntnis / Kommentar zur SPD

(ots) - Es war offenbar vor allem die nüchterne

Einsicht in die eigene Chancenlosigkeit, die Sigmar Gabriel jetzt

dazu veranlasste, für Martin Schulz Platz zu machen. Nicht der

SPD-Vorsitzende wird der Herausforderer der Langzeit-Kanzlerin Angela

Merkel, sondern der in unzähligen Brüsseler und Straßburger

Schlachten gestählte Europäer Martin Schulz. Gabriels Verzicht auf

die Spitzenämter ist dabei weniger großmütig als vielmehr

parteitaktisch geprägt. Würde er im September wirklich gegen eine

dann möglicherweise wieder erstarkte Kanzlerin antreten, würde er

vermutlich die vierte Wahlschlappe für die Genossen in Folge

einfahren. Das könnte die SPD vollends in den Abgrund stürzen.

Gabriel lässt nun aus einfacher, rationaler Überlegung Schulz den

Vortritt, weil der nicht nur populärer, sondern auch unbelasteter von

der Berliner großen Koalition Wahlkampf machen kann. Die Partei sei

wichtiger als wir selbst, hatte der frühere SPD-Chef Rudolf Scharping

1995 in Mannheim gesagt, als er von Oskar Lafontaine in einer

Kampfabstimmung vom Parteithron gestoßen wurde. Gabriel hat dies

beherzigt und nun zumindest souverän seinen Nachfolger bestimmt.







