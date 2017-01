Aachener Nachrichten: Ende der Lethargie - Mit dem Kanzlerkandidaten Martin Schulz steigen die Chancen der SPD. Ein Kommentar von Joachim Zinsen

(ots) - Die SPD weiß doch immer wieder zu überraschen.

Dieses Mal sogar positiv. Fast alle politischen Beobachter tippten

in den vergangenen Wochen auf Sigmar Gabriel als sozialdemokratischen

Kanzlerkandidaten. Jetzt lässt der scheidende SPD-Parteichef seinem

(persönlichen) Freund Martin Schulz den Vortritt. Dafür gebührt ihm

Respekt. Seiner Partei hat er damit einen großen Dienst erwiesen.

Gabriel als Spitzenkandidat wäre für die SPD in schweren Zeiten eine

zusätzliche Belastung gewesen. Seine persönlichen Beliebtheitswerte

sind seit geraumer Zeit im Keller. Bei vielen Wählern, aber auch bei

nicht wenigen Parteifreunden haftet ihm das Image an, er sei zu

beliebig, zu sprunghaft, zu wenig glaubwürdig. Die Beschreibung mag

in Teilen unfair sein. Aber Gabriel weiß als Politprofi genau: Aus

dieser Klischee-Kiste wäre er gerade in Wahlkampfzeiten kaum mehr

entkommen. Im Berliner Polit-Zirkus hatte man ihm längst die Rolle

des Verlierers zugewiesen. Mit solchen Negativ-Zuschreibungen muss

Martin Schulz vorerst nicht kämpfen. Er geht unbelastet in den

Wahlkampf, ist bundespolitisch unverbraucht und deutlich populärer

als Gabriel. Mit ihm hat die SPD tatsächlich eine Chance, in den

kommenden Monaten aus ihrem Dauertief herauszufinden. Zumal der

Würselener ein begnadeter Wahlkämpfer ist. Schulz gilt als Rampensau,

als politisches Trüffelschwein mit einer sehr guten Nase für

Gewinner-Themen. Er weiß zuzuspitzen, zu polarisieren und die Sprache

der einfachen Leute zu sprechen. Rhetorisch ist er seiner

christdemokratischen Gegnerin Angela Merkel deutlich überlegen. Das

alles ist wichtig für eine erfolgreiche Wahlkampagne. Doch noch

wichtiger ist: Schulz muss es nun gelingen, die sozialdemokratische

Basis aus der Lethargie der vergangenen Monate zu reißen. Ohne sie

kann er nicht gewinnen. Und: Er muss mit den deutschen Medien

klarkommen. Bisher hat Schulz in Brüssel auf einem Feld gespielt, das



in der öffentlichen Aufmerksamkeit eher am Rande lag. Jetzt steht er

plötzlich im Zentrum des Interesses. Schulz wird sich äußern müssen

zu Themen, die bisher nicht die seinen waren - beispielsweise die

Rentenpolitik, die Steuerpolitik oder Fragen der Inneren Sicherheit.

Er wird sagen müssen, wie er zu Rot-Rot-Grün steht, was er von der

FDP hält und ob es zur Not wieder eine Koalition mit der Union sein

darf. Das alles birgt für ihn Gefahren. Gerade die in großen Teilen

Merkel-nahe Hauptstadtpresse wird sich auf die Schwachstellen von

Schulz stürzen, wird ihm im Wahlkampf mögliche Widersprüche und

Ungenauigkeiten gnadenlos vorhalten. Schulz bewegt sich von nun an

auf einem deutlich glatteren Parkett. Er muss noch beweisen, dass er

darauf tatsächlich sturzfrei zu tanzen weiß. Gelingt ihm das, kann

er Merkel und der Union gefährlich werden.







