Weser-Kurier:Über den Zustand der SPD schreibt Moritz Döbler

(ots) - Sigmar Gabriel verzichtet - na und? Bei rund 20

Prozent steht die SPD derzeit in den Umfragen, von der stolzen

Volkspartei, die sie einst war, bleibt ein Schatten. Selbst

Rot-Rot-Grün taugt, Stand heute, nicht zur Machtoption im Bund. Und

als Junior-Partner der Union stellt die SPD nun einmal keinen

Kanzler. Die SPD hat einst die Grünen hervorgebracht, als sie

Rüstungs- und Atomkraftgegnern keine Heimat bot. Das war die Zeit von

Helmut Schmidt. Und sie hat die Linke stark gemacht, als Gerhard

Schröder regierte und sich der Mitte zuwandte. Dort steht sie nun,

auf einen bürgerlichen Kern reduziert, in sich zerrissen. Sie wird

sich neu erfinden müssen, und sie wird einen brauchen, der so lange

am Zaun des Kanzleramts rüttelt, bis er selber dort einzieht. Ob

Martin Schulz das ist?







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.01.2017 - 20:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1448062

Anzahl Zeichen: 1130

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung