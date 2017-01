Wencor Group zum Vertriebspartner für RBC-Airtomic ernannt

(ots) - RBC Bearings hat die Wencor Group zu einem offiziellen

Vertriebspartner seiner Dichtungsprodukte der Airtomic Division

ernannt. Im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft wird die Wencor

Group ab dem 23. Dezember 2016 die Airtomic-Dichtungslösungen und das

Bestandsmanagement für den globalen Luft- und Raumfahrtmarkt,

einschließlich Asien, Europa und Nord- und Südamerika, anbieten.



"Die Ernennung von Wencor zu einem Verteiler unseres

Airtomic-Produkts ist eine sehr natürliche Entwicklung für RBC. Diese

Erweiterung der vorhandenen Marktfähigkeit der Wencor Group wird mit

Sicherheit zum Vorteil für alle Kunden der Luft- und Raumfahrt sein",

so Rebecca Smallwood, Corporate Aerospace Distribution Manager von

RBC.



"Diese Vertriebsvereinbarung gibt uns die Möglichkeit, unseren

Kunden eine Kernlösung anzubieten, und stärkt die Beziehung zu einem

unserer wichtigsten Partner. RBC und Wencor verbindet eine gemeinsame

Strategie, und zwar das hochwertigste Produkt pünktlich und zu einem

wettbewerbsfähigen Preis anzubieten", erklärt Chris Curtis,

Geschäftsführer von der Wencor Group.



Die Wencor Group ist ein Aftermarket-Händler von RBC-Produkten und

wird weiterhin in zuverlässige Lösungen investieren, die Vertrauen

bilden und Mehrwert schaffen. Die Wencor Group und RBC arbeiten eng

zusammen, um sicherzustellen, dass die hochwertigsten Produkte

verfügbar sind, welche die Marktanforderungen bzgl. der Leistung und

Verfügbarkeit erfüllen.



Über Wencor Group



Die Wencor Group ist ein weltweit führender Konzern der Luft- und

Raumfahrtindustrie und bietet PMA-Gestaltung, CMM und DER-Reparaturen

sowie Vertriebslösungen für den Fluglinienbetrieb,

Instandsetzungsstützpunkte, Hersteller und Armeen auf der ganzen

Welt. Zu den Konzerngesellschaften zählen u. a. Wencor, Aerospace

Coatings International, Soundair Aviation Services, Flight Line



Products, Xtra Aerospace und Kitco Defense. Die Wencor Group hat

ihren Sitz im Großraum Atlanta und verfügt über weitere

Niederlassungen in Utah, Amsterdam, Singapur, Peking, Shanghai,

Istanbul, Miami, Washington, Alabama und Südkalifornien. Nähere

Informationen finden Sie unter www.wencorgroup.com.



Über RBC Bearings



RBC Bearings Incorporated ist ein internationaler Hersteller und

Vermarkter von hochtechnischen Präzisionslagern und Bauteilen. Das

Unternehmen wurde 1919 gegründet und konzentriert sich vorwiegend auf

die Fertigung von hochtechnischen oder geregelten Lagerprodukten und

Bauteilen, die hohe Anforderungen an die Gestaltung, Prüfverfahren

und Herstellung für die verschiedenartigen industriellen, Luft- und

Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte erfüllen. Der Sitz des

Unternehmens befindet sich in Oxford, Connecticut. Nähere

Informationen erhalten Sie unter www.rbcbearings.com.







