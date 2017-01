Allg. Zeitung Mainz: Egal / Kommentar zur SPD / Von Lars Hennemann

(ots) - Die klassische griechische Philosophie kennt den

Begriff der Aporie: ein unauflösbares Problem. Der Volksmund sagt zu

solchen Situationen: Egal was man tut, es ist sowieso falsch.

Willkommen also bei der SPD. Die Entscheidung in puncto

Kanzlerkandidatur hat lange genug gedauert. Und egal wie Gabriel sich

hätte entscheiden können und sich nun entschieden hat: So richtig

optimal ist es nicht geworden. Der bullige Niedersachse ist ein

politisches Naturtalent, vermutlich sogar das größte, das die SPD

seit Gerhard Schröder hatte. Allerdings hat er mit dem ihm eigenen

Charme eines schlecht gelaunten Türstehers oft genug Freund und Feind

vergrätzt. Auch der jetzige Abgang war wieder einmal nicht sauber,

sickerte über mediale Alleingänge durch und bescherte dem

designierten Frontmann Martin Schulz keinen wirklichen Traumstart.

Mit der Entscheidung für das Amt des Außenministers setzt Gabriel

zudem ein deutliches Signal: Er will länger als die paar Monate, die

bis zur Bundestagswahl bleiben, Deutschlands oberster Diplomat sein.

Der Noch-SPD-Chef mag seine Prioritäten neu justiert haben, aber zur

kurzfristigen Verlegenheitslösung macht er sich deshalb noch lange

nicht. Außerdem entkoppelt er sich vom Wahlausgang: Das Außenamt

könnte er sowohl in einer Großen Koalition als auch in anderen

Konstellationen bekleiden. Gabriels Abgang passt zu seiner Amtszeit

Was für Martin Schulz nicht gilt. Es gibt nicht wenige, die sagen,

dass die SPD mit Gabriel die Wahl weggeschenkt hätte. Mag sein. Aber

ob Schulz die glänzende Alternative ist? Er ist international bestens

verdrahtet, hat im Gegensatz zu Gabriel zumindest ansatzweise Talent

zum Volkstribun - und ist trotzdem in den Augen vieler vor allem ein

EU-Funktionär. Im Jahr 2017 nicht die allerbeste Referenz, gegen die

sich prächtig Wahlkampf machen lässt. Immerhin war er nie Mitglied



eines Kabinetts Merkel. Das könnte Pluspunkte bringen. Ob das aber

den Malus eines innenpolitisch weitgehend unbeschriebenen Kandidaten

aufwiegt, ist damit noch lange nicht gesagt. Und somit ist der

Einzige, für den sich die Dinge erst einmal verbessert haben, Sigmar

Gabriel. Seine Einsicht in Notwendigkeiten war überfällig. Für die

SPD hingegen ist nach wie vor so gut wie alles offen. Der Abgang des

Chefs passt irgendwie zur gesamten Amtszeit: 20 Prozent plus X und

auch nach Jahren keine echte neue Perspektive - das sieht nicht nur

in altgriechischer Philosophie ziemlich trostlos aus.







Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Wolfgang Bürkle

Newsmanager

Telefon: 06131/485890

online(at)vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Allgemeine Zeitung Mainz

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.01.2017 - 20:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1448064

Anzahl Zeichen: 2954

Kontakt-Informationen:

Firma: Allgemeine Zeitung Mainz

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung