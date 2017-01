Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur SPD-Kanzlerkandidatur

(ots) - Ist es den Sozialdemokraten eigentlich

unmöglich, auf angemessene Art und Weise einen Kanzlerkandidaten

auszurufen? Wer bisher geglaubt hatte, der grandios gescheiterte

Abzählreim »Gabriel raus, Steinmeier raus, also muss es der

Steinbrück machen« von 2013 sei an Tölpelei nicht zu toppen, wurde

gestern eines Anderen belehrt. Denn dieses Mal war es der Parteichef

selbst, der alle Abmachungen über Bord warf und seine Genossen

öffentlich bloßstellte. Sigmar Gabriel hatte jede und jeden

verdonnert, bis zum 29. Januar eisern zu schweigen. Doch dann fällt

er selbst aus der Rolle und liefert - per Interview - einen

grandiosen Akt der Selbstinszenierung. Das Ergebnis dieser

politischen Geisterfahrt: Der 57-Jährige verzichtet erneut auf die

Kanzlerkandidatur, und anders als vor vier Jahren gibt er das Amt des

Parteivorsitzenden gleich mit ab. Ach ja: Im Handstreich erklärt

Gabriel flugs noch seinen Wechsel vom Wirtschafts- ins

Außenministerium. Paukenschlag, Abgang - und viel zu viele Fragen

offen. Warum jetzt? Warum so? Die Antwort kann nur lauten: Gabriel

wollte sichergehen, das niemand den Eindruck haben konnte, geschweige

denn ihn verbreiten würde, er sei am Ende doch auf irgendeine Art und

Weise zum Verzicht auf die Kandidatur gedrängt worden. Für ihn ein

letzter Akt der politischen Selbstbestimmung, dessen Kosten er kühl

kalkulierend seiner SPD vor die Füße wirft. Allein deshalb ist es

unangemessen, das Ganze als kluge Selbsterkenntnis zu loben.

Natürlich ist das die Interpretation, die Gabriel anbietet, rückt sie

ihn doch ins beste Licht. Man kann aber ebenso gut auch von seiner

Flucht vor der Verantwortung sprechen. In jedem Fall bleibt Sigmar

Gabriel nun der Unvollendete. Eine Bezeichnung, die im eklatanten

Widerspruch zu dem steht, was er für seine Partei als Vorsitzender

erreicht hat. Insbesondere aus dem lausigen 23-Prozent-Ergebnis der



Wahl 2013 hat der SPD-Chef enorm viel gemacht. Rente mit 63,

Mindestlohn und mit höchster Wahrscheinlichkeit ein neuer

Bundespräsident mit sozialdemokratischem Parteibuch. Diese Bilanz ist

mehr als respektabel. Sein Abgang ist es nicht. Mag sein, dass Martin

Schulz der bessere Herausforderer von Angela Merkel ist. Mag ebenso

sein, dass er die Kanzlerin besser angreifen kann, weil er anders als

Gabriel nicht für die Große Koalition und das gemeinsame Regieren

steht. Mag sogar sein, dass es dem Mann aus Würselen auch ohne große

innenpolitische Erfahrung gelingt, die SPD wieder näher an ein

30-Prozent-Ergebnis heranzubringen und damit die kleine Chance auf

eine rot-rot-grüne Regierung am Leben zu halten. Mag alles sein. Doch

das hätte Gabriel auch mit mehr Stil haben können. Er hat es offenbar

nicht gewollt. Sigmar Gabriel hat sich für einen unwürdigen Abgang

entschieden.







