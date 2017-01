Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Forderung eines einheitlichen Mehrwertsteuersatzes bei Lebensmitteln

(ots) - Die Steigerung von Fast Food ist Drive in. Wer

sich die Zeit nimmt, den Hamburger im Lokal zu verzehren, zahlt 19

Prozent Mehrwertsteuer. Doch lässt er ihn sich am Autoschalter

einpacken, überweisen McDonald's & Co. nur 7 Prozent an den Staat. Es

gibt noch andere Fälle, bei denen die Kriterien, wonach der

Gesetzgeber Käufe belohnt oder bestraft, schwer zu durchschauen sind.

Froschschenkel werden mit 7 Prozent besteuert, Mineralwasser aber mit

19. Kuhmilch mit 7, Sojamilch mit 19. Der Apfel mit 7, Apfelsaft mit

19. Sogar bei Hundenahrung sind es 7, bei Babynahrung aber 19

Prozent. Damit ist klar: Die Wirte stehen mit ihrer Forderung,

Lebensmittel generell nur mit sieben Prozent zu belasten, nicht

allein. Man fragt sich, warum bisher keine Regierung diese seltsame

Regelung wirklich reformiert hat. Vielleicht ist das Wahljahr 2017

genau der richtige Zeitpunkt für einen neuen Anlauf. Doch sollten die

Wähler aufpassen, dass der nächste Bundestag nicht zu weit springt

und die Mehrwertsteuer auf diesem Weg insgesamt »anpasst« - dann

vermutlich nach oben. Die Versuchung dürfte so groß sein wie die

richtige Lösung einfach: sieben Prozent auf alles Essen.







