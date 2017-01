Kölner Stadt-Anzeiger: Spitzel-Imame aus Deutschland in die Türkei zurückbeordert - Strafverfolgung drohte

(ots) - Köln. In der Spitzel-Affäre um die

Türkisch-Islamische Anstalt für Religion (Ditib) soll der

Moscheeverband nach Informationen von "Kölner Stadt-Anzeiger" und

"Kölnischer Rundschau" (Mittwoch-Ausgaben) zwei Prediger bereits

Mitte Dezember aus ihren Gemeinden zurück in die Türkei beordert

haben. Ihnen wird vorgeworfen, sich an den Bespitzelungen beteiligt

zu haben. Die Rückbeorderung geschah offenbar, um sie vor einer

möglichen Strafverfolgung zu schützen. Es soll sich dabei um die

Imame aus Bergneustadt und Engelskirchen handeln, wie die beiden

Zeitungen berichten.



Das NRW-Schulministerium will in der Affäre die Ermittlungen der

Generalbundesanwaltschaft abwarten, bevor es Konsequenzen zieht.

"Konsequenzen sind auf der Grundlage von Tatsachen zu ziehen", sagte

eine Sprecherin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Die Landesregierung habe

Ditib-Vertretern bereits deutlich gemacht, dass sie "von allen

Organisationen Türkeistämmiger, mit denen sie zusammenarbeitet,

erwartet, dass diese sich nicht an Spitzel-Aktionen oder ähnlichem

beteiligen". Möglich wäre, dass die Zusammenarbeit mit der Ditib im

Beirat für islamischen Religionsunterricht an Schulen beendet wird.

Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte zuvor berichtet, dass sich unter

den 28 Personen, die von Predigern der Ditib bespitzelt und als

angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung bei der türkischen

Religionsbehörde Diyanet denunziert wurden, auch fünf Lehrer an

staatlichen Schulen befinden.







Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 3149



Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kölner Stadt-Anzeiger

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.01.2017 - 01:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1448085

Anzahl Zeichen: 1855

Kontakt-Informationen:

Firma: Kölner Stadt-Anzeiger

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung