Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik

Fake-News: Ministerpräsident Haseloff hat tausende unechte Twitter-Follower

(ots) - In der Debatte über gefälschte Nachrichten

("Fake-News") zeigt sich, dass auch Spitzenpolitiker in

Sachsen-Anhalt und im Bund von dem Thema betroffen sind. So ist laut

einer Social-Media-Analyse knapp jeder zweite Twitter-Follower von

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ein so genannter Social Bot

oder ein Fake-Account. Das berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Demnach sind nur 51

Prozent der derzeit rund 9900 Follower Haseloffs echte Menschen. Die

Analysen zeigen auch, dass dies auf viele Politiker in dem

Micro-Blogging-Dienst Twitter zutrifft. Auch bei noch-SPD-Chef Sigmar

Gabriel ist nur jeder zweite der gut 125.000 Follower authentisch.

Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), im Kampf gegen Bots und

Fake-Accounts in sozialen Netzwerken äußerst aktiv, versendet seine

Meldungen überwiegend an Gespenster. Knapp 61.000 seiner

Gefolgsleute sind falsch, nur 51.000 echt. Schlechter steht nur die

Linke Sahra Wagenknecht da: Deren 110.000 Anhänger rekrutieren sich

laut Bericht zu mehr als drei Vierteln aus Bots und

Fantasie-Mitgliedern.



Den Beitrag finden Sie ab 2 Uhr auch auf

http://www.mz.de/fakefollower







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.01.2017 - 02:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1448086

Anzahl Zeichen: 1546

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung