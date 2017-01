Ultraschnell mit Thunderbolt 3: Sonnet präsentiert PCIe-Erweiterungssysteme für Mac und Windows

Die Single-Slot-Gehäuse Echo Express SEL und Echo Express SE I bieten Datenübertragungsraten von bis zu 2750 MB/s

(firmenpresse) - Irvine, Kalifornien, im Januar 2017 – Ab sofort können kreative Profis ihre PCIe-Karten auch an Macs oder PCs mit ThunderboltTM 3 nutzen. Die beiden PCIe®Erweiterungssysteme Echo™ Express SEL - Thunderbolt 3 Edition und Echo Express SE I - Thunderbolt 3 Edition ermöglichen den Einsatz von hochleistungsfähigen PCI Express® (PCIe)-Karten in Verbindung mit Thunderbolt-Computern. Die kompakten und leichten Single-Slot Thunderbolt 3-Erweiterungssysteme unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe. Sie eignen sich für alle Anwender, die nur eine einzelne PCIe-Karte benötigen, und können mit Computern eingesetzt werden, die über einen 40Gbps Thunderbolt 3 (USB-C) Anschluss verfügen, wie z.B. das neue MacBook Pro®. Dank der PCIe-Bandbreite von 2750 MB/s werden selbst anspruchsvollste High-Performance-Karten unterstützt. Sonnet bietet außerdem eine Thunderbolt 3-Upgrade-Karte für bereits vorhandene Thunderbolt 2 Echo Express SEL und SE I Erweiterungssysteme an.



„Die neuen Echo Express SEL und SE I Erweiterungssysteme ermöglichen zahlreiche professionelle Anwendungen mit MacOS und Windows", erklärt Robert Farnsworth, Geschäftsführer von Sonnet Technologies. „Auch Kunden, die bereits ein Thunderbolt 2 Echo Express SEL und SE I Erweiterungssystem besitzen, können diese mit unseren Thunderbolt 3 Upgrade-Karten an neuesten Computermodellen wie dem aktuellen MacBook Pro® einsetzen."



Die Thunderbolt 3 Edition des Echo Express SE I ist 1,17 kg leicht und 142 mm breit, 218 mm tief und 89 mm hoch. Im Gehäuse kann eine Standard PCIe 3.0 Karte in halber Länge (bis 197 mm Länge), voller Höhe und einfacher Breite sowie eine zusätzliche Tochterkarte installiert werden. Mit seiner Thunderbolt 3-Schnittstelle bietet das SE I genügend Bandbreite für die meisten Thunderbolt-kompatiblen PCIe-Karten, wie z.B. für professionelle Videoaufnahmen und digitale Audioschnittstellen sowie für 12Gb/s & 6Gb/s SAS bzw. SATA Host-Bus-Adapter-, 16Gb & 8Gb Fibre Channel-, 10 Gigabit Ethernet- und RAID-Controller-PCIe-Karten.





Die Thunderbolt 3 Edition des Echo Express SEL ist das derzeit kleinste und leiseste Thunderbolt 3 Gehäuse auf dem Markt. Mit seinen 102 mm Breite x 71 mm Höhe x 210 mm Länge ist es besonders kompakt und wiegt nur 0,79 kg. Es bietet einer Low-Profile Standard PCIe 3.0 Karte mit einfacher Breite Platz. Dies ermöglicht den Einsatz von zahlreichen Thunderbolt-kompatiblen 16Gb & 8Gb Fibre Channel-, 40 & 10 Gigabit Ethernetkarten sowie 6Gb/s & 12Gb/s SAS bzw. SATA Host-Bus-Adapter-, Raid-Controller- und sogar Videoaufnahmekarten wie der BlueFish 444 Epoch 4K.



Beide Systeme verfügen über zwei 40Gbps Thunderbolt-3 Anschlüsse, die Daisy-Chaining mit bis zu fünf weiteren Thunderbolt-Geräten unterstützen. Durch den Apple® Thunderbolt 3 (USB-C) zu Thunderbolt 2-Adapter sind beide Modelle abwärtskompatibel mit 20Gbps Thunderbolt 2- und 10Gbps Thunderbolt-Geräten. An der zweiten Thunderbolt 3-Schnittstelle können Monitore und Peripheriegeräte mit USB 3.1, USB 3.0 und USB 2.0 per Kabel angebunden werden. Da das DisplayPort 1.2-Protokoll von der Schnittstelle unterstützt wird, können ein 4K 120Hz oder zwei 4K 60Hz Monitore bzw. ein 5K 60Hz Monitor angeschlossen werden.



Die robusten Gehäuse bestehend aus Aluminium und verfügen über einen extrem leisen, temperaturgeregelten Lüfter, der die installierte Karte jederzeit optimal kühlt. Zum Lieferumfang gehören jeweils ein 0,5 Meter langes Thunderbolt 3 (40Gbps)-Kabel und die ThunderLokTM 3 Thunderbolt-Kabelarretierung, die verhindert, dass sich das Kabel unbeabsichtigt löst.



Wie die anderen Modelle der Echo Express Familie, wurden auch die Thunderbolt 3 Editionen des Echo Express SE I und SEL von Sonnet Technologies in Kalifornien designt, entwickelt und gefertigt. Eine Liste mit kompatiblen PCIe-Karten ist auf der Sonnet Webseite erhältlich. Diese wird kontinuierlich erweitert.



Das Echo Express SEL - Thunderbolt 3 Edition (Produktnummer: ECHO-EXP-SEL-T3) und das Echo Express SE I - Thunderbolt 3 Edition (Produktnummer: ECHO-EXP-SE1-T3) sind ab dem 23. Januar 2017 verfügbar. Der UVP beträgt jeweils 387 Euro. Weitere Informationen sind unter folgenden Links zu finden:

Echo Express SEL - www.sonnettech.com/product/echoexpressseltb3.html

Echo Express SE I - www.sonnettech.com/product/echoexpressse1tb3.html



Die Thunderbolt 3 Upgrade-Karten (Produktnummern: BRD-UPGRTB3-SEL, BRD-UPGRTB3-SE1) kosten 187 Euro pro Karte.

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de







http://www.sonnettech.com



Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, Thunderbolt-PCIe-Erweiterungsprodukten sowie Interface-Karten und Media-Lesegeräten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt-Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen Anwendern den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, Interface-Karten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an MacBooks, Laptops sowie am Mac mini und an All-In-One-Computern. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an hochleistungsfähigen, kostengünstigen und zuverlässigen mobilen, Desktop- und Rackmount-Speicherlösungen. Seit 30 Jahren entwickelt und produziert Sonnet innovative, preisgekrönte Produkte, mit denen die Leistung sowie die Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert werden. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (Data World auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

