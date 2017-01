Transportation Image und Product Photography bluestudios.de

(firmenpresse) - Das Thema: Product Beauty Shootings. Die Botschaft: Continental ist der Technical Leader der Reifen-Branche. Leider gibt es kein Handbuch für die Übersetzung von Botschaften in Bilder. Fotos transportieren Qualitäten, bieten Sinneseindrücke, lösen Gefühle aus. Im Bereich Transportation werden Dinge, die für die Bewegung gemacht sind, für die Bewältigung unsichtbarer, kinetischer Kräfte, zu einem Standbild. Dafür können wir technische Möglichkeiten ausschöpfen, reale Bedingungen erweitern. Aber wie sollen die Bilder aussehen? In diesem Projekt verfolgten wir den Ansatz, teilweise direkt an den Teststrecken der Continental zu fotografieren. Die Location liefert auch in der bewusst unscharfen Andeutung den stimmigen Hintergrund, transportiert technische Exzellenz und Selbstbewusstsein. Aufgrund enger Vorgaben in Bezug auf Geheimhaltung und die zeitliche Verfügbarkeit der Räume, musste für die Abbildung der Fahrzeuge und Reifen eine andere Lösung gefunden werden: So haben wir einfach mehrere Autos und Reifentypen in unserem Studio selbst geshootet, im größten Fotostudio Hannovers und mit einer speziell entworfenen Beleuchtungsanlage, die nahtlos an die Bedingungen, die wir on location vorgefunden haben, angeschlossen hat. Weiter: http://bluestudios.de/portfolio/transportation-image-product-photography/



