Rheinische Post: Olympiastützpunkt-Leiter fordert: Trainer müssen zehn Prozent mehr verdienen als Lehrer

(ots) - Der Leiter des Olympiastützpunktes Rheinland,

Michael Scharf, befürchtet bis zum Start der Leistungssportreform

einen wahren Exodus von Trainern ins Ausland, wo sie in der Regel

mehr verdienen können. "Wir haben eine Reform beschlossen, die aber

erst 2018/2019 zur Wirkung kommt. Anstatt das Trainer-Thema sofort

anzupacken, wird aktuell ein Stückwerk toleriert, das dazu führt,

dass wir viele fähige Trainer verlieren, bevor die Reform startet",

sagte Scharf der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Mittwochausgabe). "Ich sage jungen Trainern: Macht den Trainerjob,

aber macht ihn auch immer mit dem Ziel, ihn als Bühne für den

internationalen Markt zu nutzen." Neben langen Arbeitstagen und

befristeten Arbeitsverträgen sehen sich Trainer in Deutschland damit

konfrontiert, dass ihre Tätigkeit kein anerkannter Beruf ist und der

Verdienst zum Beispiel im Lehrerberuf in der Regel höher ist. "Um

eine Verbesserung der Situation für die Trainer im Leistungssport zu

erreichen, müsste als eine Maßnahme das Gehalt um zehn Prozent über

dem liegen, was ein Lehrer verdient", fordert Scharf, der

gleichzeitig auch Präsident des Verbandes für Modernen Fünfkampf ist.



Datum: 25.01.2017 - 04:00

