So wird das private WLAN-Netzwerk richtig abgesichert

Anmoderationsvorschlag: Das ist vielen von uns gar nicht so

bewusst, was alles passieren kann, wenn man sein WLAN-Netzwerk nicht

richtig absichert. Fehlende Sicherheitsmaßnahmen öffnen Hacker Tür

und Tor zu allen verknüpften Geräten. Dort kann der dann bequem Daten

abgreifen. Damit das nicht passiert, hat sich Marco Chwalek

Sicherheits-Tipps vom Fachmann geholt:



Sprecher: Auch auf die Rechner von Privatpersonen haben es

Betrüger abgesehen, sagt TÜV SÜD Datenschutzexperte Rainer Seidlitz

und erklärt uns die Basics, die wichtig sind, um das private Netzwerk

zu sichern:



O-Ton Rainer Seidlitz: 17 Sekunden



Wichtig ist, wenn Sie ein WLAN verwenden, dass Sie die

WLAN-Verschlüsselung aktivieren. Und der verwendete Netzwerkname

sollte auch kein Bezug zum Besitzer haben. Wichtig ist, dass Sie bei

Ihren Routern auch Updates zulassen und dass Sie Standardpasswörter

in sichere Passwörter ändern.



Sprecher: Das ist leichter gesagt als getan, denn für sichere

Passwörter muss man einiges bedenken:



O-Ton Rainer Seidlitz: 16 Sekunden



Passwörter sollten aus mindestens acht Zeichen, besser noch mehr,

bestehen. Und am sichersten ist eine Kombination aus Buchstaben,

Zahlen und Sonderzeichen. Auf keinen Fall sollten Begriffe verwendet

werden, die in Wörterbüchern stehen oder die leicht zu erraten sind.



Sprecher: Damit unsere Daten nicht in falsche Hände geraten, wenn

wir ein Gerät verkaufen oder wegwerfen wollen, sollte man die Daten

wirkungsvoll löschen:



O-Ton Rainer Seidlitz: 19 Sekunden



Wichtig zu wissen ist, dass ein einfaches Leeren des Papierkorbes

nicht ausreicht, denn die Daten sind immer noch auf der Festplatte

vorhanden.Daten kann man sicher löschen mit spezieller

Lösch-Software. Oder wenn die Festplatte entsorgt werden soll, ist es



besser, diese sogar physisch zu zerstören oder zu einem

zertifizierten Entsorgungsdienstleister zu geben.



Abmoderationsvorschlag: TÜV SÜD rät, die private

Netzwerk-Sicherung nicht auf die lange Bank zu schieben, um es

Angreifern so schwer wie möglich zu machen.



