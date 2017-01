neues deutschland: LINKE-Politiker Jan Korte: "KPD-Verbot muss neu bewertet werden"

(ots) - Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum

NPD-Verbotsantrag muss nach Ansicht des LINKE-Politikers Jan Korte

Konsequenzen für die Bewertung des KPD-Verbots von 1956 haben. Noch

2014 habe die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der

Linksfraktion zum KPD-Verbot geantwortet, es bestehe keine

Veranlassung, das Urteil von 1956 infrage zu stellen, so Korte in

einem Gastbeitrag für die Tageszeitung "neues deutschland"

(Mittwochausgabe). Nach der jüngsten Begründung des

Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Urteil, in der ausdrücklich auf das

KPD-Verbot Bezug genommen wurde, gelte die vorgebrachte Ausrede nicht

mehr, so der Vizevorsitzende der Linksfraktion im Bundestag.



Korte fordert eine politische Aufarbeitung der damaligen

Kommunistenverfolgung. "Was nach heutigen Maßstäben als

Gesinnungsurteil gegen die KPD zu werten ist, war damals Ausdruck der

Staatsraison." Die LINKE werde "die Bundesregierung nach ihren

Folgerungen aus der historischen Bewertung des Zweiten Senats fragen.

Wir werden nach politischen Einflussnahmen der Bundesregierung auf

das damalige Urteil gegen die KPD fragen." Auch um die Frage der

materiellen und ideellen Entschädigung noch lebender Opfer der

Kommunistenverfolgung werde es gehen, kündigte Korte an.







