NOZ: Kritik an Pkw-Maut: Städtetag hält finanziellen Ertrag für zu gering

(ots) - Kritik an Pkw-Maut: Städtetag hält finanziellen

Ertrag für zu gering



Städtetag: "Aufwand und Ertrag passen nicht zusammen" -

Vorsitzender des EU-Verkehrsausschusses: Maut-Pläne sind

"diskriminierend, unsozial und anti-europäisch"



Osnabrück. Die Kritik an den Plänen zur Einführung einer deutschen

Pkw-Maut reißt nicht ab. So hält der Deutsche Städtetag den

finanziellen Ertrag aus der Pkw-Maut für zu gering. "Der Ansatz, die

Mittel für die Verkehrsinfrastruktur zu erhöhen, ist richtig. Aufwand

und Ertrag bei der Pkw-Maut passen jedoch weiterhin nicht zusammen",

sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Mittwoch) mit Blick auf die Erörterung der Mautpläne an

diesem Mittwoch im Bundeskabinett. Bundesverkehrsminister Alexander

Dobrindt (CSU) rechnet bei der Pkw-Maut mit Einnahmen von jährlich

524 Millionen Euro.



"Vorrangig sollte die Lkw-Maut ausgeweitet werden, nicht nur auf

Bundesstraßen, sondern auf alle Straßen", forderte Dedy. Damit könne

vermieden werden, dass viele Menschen in den Städten durch Lkw

belastet würden, die von den Mautstrecken auf innerstädtische Straßen

ausweichen.



Michael Cramer (Grüne), Vorsitzender des EU-Verkehrsausschusses,

kritisierte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) scharf.

"Dobrindt ging es bei seinen Maut-Plänen nie um eine faire

Finanzierung der deutschen Infrastruktur, sondern vor allem um das

Schüren ausländerfeindlicher Ressentiments", sagte Cramer der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) mit Blick auf mehrere EU-Nachbarn,

die Klagen beim Europäischen Gerichtshof erwägen: "Der Streit war

programmiert."



Der Bundesminister habe bei den Plänen offenbar vor allem sein

Heimatbundesland Bayern im Blick gehabt, in dem immer wieder Stimmen

gegen die österreichischen "Pickerl" laut würden. "Weil sich die



Bayern über die österreichische Maut ärgern, sollte es im Gegenzug

eine deutsche Maut geben, die nur Ausländer, aber nicht die Deutschen

trifft. Das ist diskriminierend, unsozial und anti-europäisch",

kritisierte Cramer.







