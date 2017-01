Ronny Miersch macht Ihren Betonboden zum Hingucker

Im Raum Augsburg bietet Ronny Miersch neu einen Service an, der Bauherren und Renovierer begeistert: Beton schleifen und polieren. Das Ergebnis: ein pflegeleichter, glatter Boden und echter Hingucker!

Beton schleifen und polieren: Veredelter Beton schafft beeindruckende Effekte

(firmenpresse) - Geschliffener und polierter Beton wertet viele Räume und Umgebungen auf - und ist gleichzeitig weit mehr als nur ein gestalterischer Trend, vielmehr eine stylische Alternative zu anderen Bodenbelägen. Nicht nur wegen des zeitlosen Aussehens, sondern auch wegen der ausgezeichneten Materialeigenschaften setzen immer mehr Bauherren und Renovierer auf Betonböden. Die Betonspezialisten um Ronny Miersch sorgen dafür, dass Betonböden, Naturstein¬böden und Estrich ein edles, stilvolles Erscheinungsbild bekommen.



Mit modernster Technik schleifen und polieren die Bodenspezialisten den Boden völlig glatt. So entsteht ein edler, moderner Boden, der dazu noch extrem langlebig und abriebfest und dazu ausgesprochen pflegeleicht ist. Auch der Kostenpunkt begeistert immer mehr Kunden, denn die edle Anmutung lässt sich schon relativ preiswert erzielen: Beton schleifen und polieren kann in vielen Fällen auf günstige Weise einen anderen Bodenbelag ersetzen.



Ob in Garagen, Kellern, Lager- und Produktionshallen, Industrieböden, Geschäfts-räumen oder auf Terrassen: Dank der speziellen "Betonmonster"-Schleif- und Poliertechnologie erhält der Boden ein komplett neues Aussehen: Individuell, ästhetisch und edel wirkt der bearbeitete Boden. Das Verfahren ist bei Betonböden ebenso effektiv wie bei Estrich und Naturstein und die gestalterischen Möglichkeiten vielfältig. Je nach Voraussetzung kann beispielsweise die sichtbare Körnung variiert werden, etwa in edler Terrazzo-, Marmor- oder "Salz-und-Pfeffer"-Optik, und sogar die komplette Grundfarbe des Bodens neu gestaltet werden.



Ronny Miersch Betonbohren & Sägen ist ein kompetenter Dienstleistungsbetrieb für Kernbohrungen, Betonsägearbeiten und Fugenschneidarbeiten für industrielle und private Zwecke. Ob es um Kernbohrungen mit Diamantkronen bis zu einem Meter Durchmesser geht, um Diamant-Sägearbeiten bzw. Kettensägearbeiten in Beton und Mauern, um Fugenschneidearbeiten in Stahlbeton, Granitbeton und Asphalt oder um das Schleifen und Polieren von Beton: Bei dem versierten Team um Ronny Miersch findet man alle Antworten unter einem Dach.





Getreu dem erklärten Motto "Wo andere aufhören, fangen wir an!" ist für das schlagkräftige Team keine Herausforderung zu groß. So können Ronny Miersch und sein Team inzwischen auf erfolgreiche Referenzprojekte in ganz Bayern zurückblicken, zu denen sie mit schwerem Gerät angerückt sind. Der Ruf, dass sie ihre Baustellen stets zuverlässig betreuen und reibungslos abwickeln, eilt ihnen weit voraus. Das engagierte, leistungsfähige Team weist jahrelange Erfahrung vor und bietet neben handwerklichem Können und Fachwissen auch Beratung und Planung in sämtlichen Aufgabenstellungen, die mit Beton und Mauerwerk zu tun haben.



Überzeugen Sie sich selbst von der umfangreichen Kompetenz in allen Fragen rund um Beton: Informieren Sie sich unter www.ronny-miersch-betonbohren.de über das komplette Leistungsspektrum oder nehmen Sie einfach telefonisch Kontakt auf unter 08272 / 64 11 06.









Bereits seit 2006 führt Ronny Miersch, gelernter Metallbauer und Konstruktionsmechaniker, das Unternehmen, das sich auf Betonbohrungen spezialisiert hat. Das sechsköpfige Team betreut den stetig wachsenden Stamm an Geschäfts- und Privatkunden mit einem hohen Anspruch an handwerkliches Können und Zuverlässigkeit. Von Kernbohrungen über Sägearbeiten bis zu Betonschleif¬arbeiten: Das umfangreiche Leistungsspektrum inklusive Beispielprojekten und beeindruckenden Referenzen finden Sie auf der Website unter www.ronny-miersch-betonbohren.de.



Ronny Miersch Betonbohren / Sägen / Polieren

Gubener Straße 8, 86156 Augsburg

