First Global: Mobile Geldbörse nun auch in Kinos und Food Courts akzeptiert



24. Januar 2017------



TORONTO - First Global Data Limited (First Global oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass mehr als 400 Kinos und Food Courts in ganz Indien die VPayQwik-App als Zahlungsmittel akzeptieren werden.



Die vielen Millionen Kunden, die regelmäßig in Kinos und Food Courts verkehren, können für Kinokarten und Essen bezahlen, indem sie einen QR-Code scannen. Der Service wurde bereits in ausgewählten Kinos eingeführt und das Unternehmen arbeitet nun an der flächendeckenden Einführung.



Herr Pankaj Kumar, CEO der indischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, MSEWA Software Solution Private Limited (MSEWA), sagte: Laut Wikipedia wurden 2014 in Indien 1.969 Spielfilme produziert. Die Besucherzahlen in den indischen Kinos lagen 2013 bei 1.978.000.000 und 2015 wurden an den Kinokassen 1,6 Milliarden $ (brutto) eingenommen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, den Zahlungsverkehr in der indischen Kinounterhaltungsbranche mobil zu machen.



Wir freuen uns sehr über die Einführung des Zahlungsservices in Kinos, da wir hiermit unsere Präsenz in Indien deutlich ausbauen und die Grundlage für den Ausbau der Nutzerreichweite im zweistelligen Millionenbereich legen. So können wir unsere Umsätze steigern und unseren Kunden gleichzeitig zusätzliche Möglichkeiten für die Benutzung von VPayQwik bieten, sagte Andre Itwaru, Chairman und CEO von First Global.



Über First Global:



First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Geldüberweisungen, Einkäufen und Peer-to-Peer-Zahlungen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.





Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die bewirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden, werden von Zeit zu Zeit in den Unternehmensberichten, die regelmäßig bei der Wertpapierbehörde von Ontario und anderen Regulierungsbehörden einzureichen sind, im Detail beschrieben. Das Unternehmen hat nicht die Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.





Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







