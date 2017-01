Novartis erzielt 2016 solide Ergebnisse, wobei die Wachstumsprodukte[1] den Verlust der Exklusivrechte für Gleevec in den USA wettmachen; Innovationsdynamik hält an; Aktienrückkauf angekündigt

Novartis erzielt 2016 solide Ergebnisse, wobei die Wachstumsprodukte[1] den

Verlust der Exklusivrechte für Gleevec in den USA wettmachen; Innovationsdynamik

hält an; Aktienrückkauf angekündigt

* Der Nettoumsatz (0% kWk[2]) bleibt im Gesamtjahr dank starker Performance

der Wachstumsprodukte auf Vorjahresniveau



* Cosentyx (USD 1,1 Milliarden) erreicht Blockbuster-Status

* Entresto (USD 170 Millionen) wächst dank positiver Behandlungsleitlinien

in den USA und Europa sowie nach dem weiteren Ausbau des Aussendienstes

in den USA kontinuierlich weiter

* Gilenya (USD 3,1 Milliarden, +14% kWk) erzielt zweistellige Zuwächse

* Der Onkologiebereich wächst unter Ausschluss von Glivec/Gleevec 12%

(kWk), wozu die neuen Produkte und Jakavi beitragen

* Die Biopharmazeutika[1] von Sandoz wachsen um 31% (kWk) auf USD 1,0

Milliarden

* Infolge von Einbussen durch Generika sowie Investitionen zur

Wachstumssteigerung sinkt das operative Kernergebnis[2] im Gesamtjahr um 2%

(kWk)



* Die operative Kerngewinnmarge geht um 0,7 Prozentpunkte (kWk) zurück

* Der Kerngewinn pro Aktie beträgt USD 4,75 (-2% kWk)

* Der Free Cashflow[2] beläuft sich auf USD 9,5 Milliarden (+2% USD)

* Der Reingewinn profitiert vom höheren Ertrag aus assoziierten Gesellschaften

und steigt im Gesamtjahr um 1% (kWk)

* Anhaltende Innovationsdynamik im 4. Quartal mit gezielten Zukäufen zur

weiteren Stärkung der Pipeline



* Die FDA bewilligt ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für LEE011

* In der zweiten Phase-III-Studie mit AMG 334 bei episodischer Migräne

wird der primäre Endpunkt erreicht



* Nach positiven Ergebnissen der Studie SUSTAIN bei Sichelzellenanämie übt

Novartis das Recht zur Übernahme von Selexys aus

* Novartis übernimmt Ziarco (atopische Dermatitis) sowie Encore

(Altersweitsichtigkeit) und unterzeichnet Optionsverträge mit Conatus

(nicht-alkoholbedingte Steatohepatitis) sowie Ionis und Akcea (Herz-

Kreislauf-Risiko)

* Die Division Alcon erzielt weitere Fortschritte für einen Wiederaufschwung;

Optionen zur Maximierung des Shareholder-Value der Division werden geprüft



* Der Umsatz bleibt im 4. Quartal unverändert (kWk); Kontaktlinsen

verzeichnen im dritten Quartal in Folge weitere Zuwächse

* Der Augenchirurgiebereich verbessert die Lieferkapazitäten sowie den

Service und legt den Grundstein für einen Wiederaufschwung

* Optionen von der Weiterführung des Geschäfts bis zur Abspaltung über

eine Kapitalmarkt­transaktion werden im Lauf des Jahres 2017 geprüft

* Dividende von CHF 2,75 pro Aktie für 2016 vorgeschlagen - eine Erhöhung um

2%

* Novartis leitet Aktienrückkauf von bis zu USD 5,0 Milliarden 2017 im Rahmen

der bestehenden Genehmigung der Aktionäre ein und bekräftigt damit das

Vertrauen in die Wachstumsaussichten

* Ausblick 2017



* Nettoumsatz weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres (kWk) erwartet,

wobei die Einbussen durch Generikakonkurrenz wettgemacht werden

* Das operative Kernergebnis wird voraussichtlich weitgehend auf

Vorjahresniveau liegen oder um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz

(kWk) zurückgehen



Kennzahlen[3] Fortzuführende Geschäftsbereiche[4]

----------------------------------------------------------------------

4. 4.

Quartal Quartal Veränderung Geschäftsjahr Geschäftsjahr Veränderung

2016 2015 in % 2016 2015 in %



Mio. Mio.

USD USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------- ----------------------------------------

Nettoumsatz 12 322 12 520 -2 0 48 518 49 414 -2 0



Operatives

Ergebnis 1 455 1 677 -13 -9 8 268 8 977 -8 -3



Reingewinn 936 1 054 -11 0 6 698 7 028 -5 1



Gewinn pro

Aktie (USD) 0,40 0,44 -9 2 2,82 2,92 -3 2



Free Cashflow 2 976 2 942 1 9 455 9 259 2



Kernergebnisse



Operatives

Ergebnis 3 013 3 057 -1 1 12 987 13 790 -6 -2



Reingewinn 2 658 2 707 -2 1 11 314 12 041 -6 -3



Gewinn pro

Aktie (USD) 1,12 1,14 -2 1 4,75 5,01 -5 -2

-------------------------------------------- ----------------------------------------



Basel, 25. Januar 2017 - Die Ergebnisse kommentierte Joseph Jimenez, CEO von

Novartis:

"Novartis hat im Jahr 2016 solide Ergebnisse erzielt. Wir konnten den Verlust

der Exklusivrechte an Gleevec in den USA wettmachen und haben gleichzeitig in

wichtige Markteinführungen und den Wiederaufschwung der Division Alcon

investiert. Cosentyx hat 2016 Blockbuster-Status erreicht, und es bestehen die

notwendigen Voraussetzungen, um die Verkäufe von Entresto 2017 zu beschleunigen.

Wir haben massgebliche Schritte unternommen, um unsere Pipeline voranzubringen.

Dabei haben wir unsere Strategie für gezielte Zukäufe umgesetzt und unsere

Organisation neu fokussiert. Heute schlagen wir eine Erhöhung unserer Dividende

vor und leiten einen Aktienrückkauf von bis zu USD 5 Milliarden ein. Darüber

hinaus prüfen wir Optionen, um den Shareholder-Value der Division Alcon zu

maximieren."



KONZERNÜBERSICHT



Novartis hatte sich für 2016 fünf Prioritäten gesetzt: solide Finanzergebnisse

zu erzielen, die Inno­vation zu verstärken, die Performance der Division Alcon

zu verbessern, divisionenübergreifende Synergien zu nutzen und eine

leistungsstärkere Organisation aufzubauen. Darüber hinaus prüfen wir Optionen,

um den Shareholder-Value der Division Alcon zu maximieren (weitere Informationen

finden sich im Folgenden auf Seite 9).



Finanzergebnisse



Am 27. Januar 2016 vermeldete Novartis Pläne zur weiteren Fokussierung ihrer

Divisionen sowie zur Integration von Geschäftsbereichen mit gemeinsamen

Therapiegebieten, um Entwicklungs- und Marketingkompetenzen besser zu nutzen.

Diese Pläne beinhalteten eine neue divisionale Struktur. In Übereinstimmung mit

den International Financial Reporting Standards (IFRS) wurde die

Segment­berichterstattung sowohl für das laufende Jahr als auch für das Vorjahr

im Hinblick auf die neue Struk­tur aktualisiert, um die Vergleichbarkeit der

Ergebnisse beider Jahre zu gewährleisten. Infolgedessen spiegeln sämtliche

Vergleiche der Divisionsergebnisse 2016 und 2015 die neue Struktur wider.



Um darüber hinaus den 2015 abgeschlossenen Transaktionen zur

Portfolioumgestaltung Rechnung zu tragen, wies Novartis die Finanzergebnisse des

Konzerns 2015 als "fortzuführende" und "aufgegebene" Geschäftsbereiche aus.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche zwischen 2016 und

2015 auf die fortzuführenden Geschäftsbereiche. Eine genaue Erläuterung findet

sich auf Seite 41 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des

Finanzberichts.



Viertes Quartal



Fortzuführende Geschäftsbereiche



Der Nettoumsatz belief sich im vierten Quartal auf USD 12,3 Milliarden (-2%, 0%

kWk). Dabei kompensierten Volumensteigerungen von 6 Prozentpunkten den negativen

Einfluss von Generikakonkurrenz (-4 Prozentpunkte) und Preissenkungen (-2

Prozentpunkte). Die Wachstums­produkte[5] steuerten USD 4,6 Milliarden bzw. 37%

zum Nettoumsatz bei und legten gegenüber dem Vorjahresquartal um 19% (USD) zu.



Das operative Ergebnis belief sich auf USD 1,5 Milliarden (-13%, -9% kWk). Die

Anpassungen zur Berechnung des Kernergebnisses lagen mit USD 1,5 Milliarden

(2015: USD 1,4 Milliarden) weitgehend auf dem Niveau des Vorjahresquartals.



Das operative Kernergebnis betrug USD 3,0 Milliarden (-1%, +1% kWk). Die

operative Kerngewinnmarge stieg bei konstanten Wechselkursen um 0,2

Prozentpunkte. Dabei wurden die Investitionen in Neueinführungen und den

Wachstumsplan der Division Alcon durch die Ressourcenverteilung mehr als

wettgemacht. Bei einem negativen Währungseffekt von 0,1 Prozentpunkten ergab

sich ein Nettoanstieg der operativen Kerngewinnmarge in US-Dollar um

0,1 Prozentpunkte auf 24,5% des Nettoumsatzes.



Der Reingewinn betrug USD 0,9 Milliarden (-11%, 0% kWk) und blieb damit trotz

des Rückgangs des operativen Ergebnisses unverändert, was dem höheren Ertrag aus

assoziierten Gesellschaften zu verdanken war.



Der Gewinn pro Aktie belief sich auf USD 0,40 (-9%, +2% kWk) und stieg aufgrund

der reduzierten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien stärker als der

Reingewinn.



Der Kernreingewinn betrug USD 2,7 Milliarden (-2%, +1% kWk) und folgte damit

weitgehend der Entwicklung des operativen Kernergebnisses.



Der Kerngewinn pro Aktie belief sich auf USD 1,12 (-2%, +1% kWk) und entsprach

damit der Entwicklung des Kernreingewinns.



Der Free Cashflow lag im vierten Quartal bei USD 3,0 Milliarden (+1% USD) und

damit weitgehend auf dem Niveau des Vorjahresquartals, da den niedrigeren

Geldflüssen aus operativer Tätigkeit gleichzeitig niedrigere Nettoinvestitionen

in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte gegenüberstanden.



Die Division Innovative Medicines (ehemalige Division Pharmaceuticals) erzielte

im vierten Quartal einen Nettoumsatz von USD 8,3 Milliarden (-3%, -1% kWk).

Volumensteigerungen trugen 6 Prozent­punkte zur Umsatzentwicklung bei.

Generikakonkurrenz hatte einen negativen Effekt von 6 Prozentpunkten, und auch

die Preise wirkten sich mit 1 Prozentpunkt negativ aus. Beides war vor allem auf

die Einführung einer generischen Version von Glivec/Gleevec in den USA

zurückzuführen. Mit einer Steigerung um 20% (kWk) auf USD 4,0 Milliarden

erwirtschafteten die Wachstumsprodukte 48% des Nettoumsatzes der Division.



Das operative Ergebnis belief sich auf USD 1,4 Milliarden (-9%, -4% kWk). Der

Rückgang war vor allem auf höhere Wertminderungen zurückzuführen, die das

zugrundeliegende Wachstum des operativen Ergebnisses absorbierten. Das operative

Kernergebnis betrug USD 2,4 Milliarden (0%, +4% kWk). Die operative

Kerngewinnmarge stieg bei konstanten Wechselkursen um 1,2 Prozentpunkte. Ein

negativer Währungseffekt von 0,5 Prozentpunkten führte zu einer Nettoerhöhung

der operativen Kern­gewinn­marge um 0,7 Prozentpunkte auf 29,1% des

Nettoumsatzes.



Der Nettoumsatz der Division Sandoz belief sich im vierten Quartal auf USD 2,6

Milliarden (+2%, +3% kWk), wobei Volumensteigerungen von 9 Prozentpunkten durch

den Preisverfall von 6 Prozentpunkten geschmälert wurden. Der Umsatz der

Biopharmazeutika[6] stieg weltweit um 28% (kWk) auf USD 277 Millionen.



Das operative Ergebnis belief sich auf USD 365 Millionen (+25%, +22% kWk). Für

diesen Anstieg sorgten vor allem die starke operative Performance im vierten

Quartal sowie die im Vorjahresquartal vorgenommenen Rückstellungen für

Rechtsfälle. Das operative Kernergebnis betrug USD 521 Millionen (+5%, +4% kWk).

Die operative Kerngewinnmarge stieg bei konstanten Wechselkursen um 0,1

Prozentpunkte. Bei einem positiven Währungseffekt von 0,4 Prozentpunkten ergab

sich insgesamt eine Nettoerhöhung der operativen Kerngewinnmarge um 0,5

Prozentpunkte auf 20,0% des Nettoumsatzes.



Der Nettoumsatz der Division Alcon betrug im vierten Quartal USD 1,4 Milliarden

(-2%, 0% kWk). Der Umsatz des Augenchirurgiebereichs (-4% kWk) war vor allem

durch geringere Ausrüstungsverkäufe in der Kataraktchirurgie und der refraktiven

Chirurgie wie auch durch den Konkurrenzdruck bei den Intraokularlinsen (IOL)

beeinträchtigt. Der Bereich Vision Care (+5% kWk) kehrte dank starker

Performance des Portfolios der Eintageskontaktlinsen auf den Wachstumspfad

zurück, wozu die Marke Dailies Total1 mit weiterhin zweistelligen Zuwächsen

weltweit beitrug.



Im vierten Quartal 2016 wurde ein operativer Verlust von USD 120 Millionen

verzeichnet, gegenüber einem operativen Gewinn von USD 29 Millionen im

Vorjahresquartal. Das operative Kernergebnis betrug USD 163 Millionen (-38%,

-36% kWk) und war durch höhere Investitionen in Marketing und Verkauf sowie

Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem Wachstumsplan geprägt. Die

operative Kern­gewinnmarge ging bei konstanten Wechselkursen um 6,3

Prozentpunkte zurück. Dazu kam ein negativer Währungseffekt von 0,4

Prozentpunkten, was zu einem Nettorückgang um 6,7 Prozentpunkte auf 11,3% des

Nettoumsatzes führte.



Total Konzern



Auf der Ebene des gesamten Konzerns belief sich der Reingewinn auf USD 0,9

Milliarden, gegenüber USD 1,1 Milliarden im Vorjahresquartal. Der unverwässerte

Gewinn pro Aktie betrug USD 0,40.



Der Free Cashflow des Gesamtkonzerns belief sich auf USD 3,0 Milliarden und lag

damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals.



Geschäftsjahr



Fortzuführende Geschäftsbereiche



Der Nettoumsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche belief sich im Gesamtjahr

auf USD 48,5 Milliarden (-2%, 0% kWk). Dabei machten Volumensteigerungen von 6

Prozentpunkten den negativen Einfluss von Generikakonkurrenz (-4 Prozentpunkte)

und Preissenkungen (-2 Prozentpunkte) wett. Die Wachstumsprodukte steuerten

USD 17,1 Milliarden bzw. 35% zum Nettoumsatz bei und legten gegenüber dem

Vorjahr um 20% (USD) zu.



Das operative Ergebnis betrug USD 8,3 Milliarden (-8%, -3% kWk). Die Anpassungen

zur Berechnung des Kernergebnisses lagen mit USD 4,7 Milliarden (2015: USD 4,8

Milliarden) weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres.



Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 13,0 Milliarden (-6%, -2% kWk).

Die operative Kerngewinnmarge ging bei konstanten Wechselkursen um 0,7

Prozentpunkte zurück. Dies war vor allem auf den Verlust der Exklusivrechte an

Gleevec zurückzuführen. Die Investitionen in Neueinführungen und in den

Wachstumsplan der Division Alcon wurden durch die Ressourcenverteilung und die

Initiativen zur Produktivitätssteigerung teilweise kompensiert. Bei einem

negativen Währungseffekt von 0,4 Prozentpunkten ergab sich ein Nettorückgang der

operativen Kerngewinnmarge um 1,1 Prozentpunkte auf 26,8% des Nettoumsatzes.



Der Reingewinn betrug USD 6,7 Milliarden (-5%, +1% kWk), wobei der Anstieg im

Verhältnis zum Rückgang des operativen Ergebnisses auf den höheren Ertrag aus

assoziierten Gesellschaften zurückzuführen ist.



Der Gewinn pro Aktie belief sich auf USD 2,82 (-3%, +2% kWk) und stieg aufgrund

der reduzierten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien stärker als der

Reingewinn.



Der Kernreingewinn betrug USD 11,3 Milliarden (-6%, -3% kWk) und folgte damit

weitgehend der Entwicklung des operativen Kernergebnisses.



Der Kerngewinn pro Aktie belief sich auf USD 4,75 (-5%, -2% kWk) und verringerte

sich aufgrund der reduzierten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien

weniger stark als der Kernreingewinn.



Der Free Cashflow betrug USD 9,5 Milliarden (+2% USD), gegenüber USD 9,3

Milliarden im Vorjahr. Die Zunahme um USD 0,2 Milliarden war vor allem durch

geringere Nettoinvestitionen in Sachanlagen bedingt.



Der Nettoumsatz der Division Innovative Medicines belief sich im Gesamtjahr auf

USD 32,6 Milliarden (-2%, 0% kWk). Dabei wurden Volumensteigerungen (+7

Prozentpunkte) durch den Einfluss der Generikakonkurrenz (-6 Prozentpunkte) und

Preissenkungen (-1 Prozentpunkt) absorbiert.



Das operative Ergebnis belief sich auf USD 7,4 Milliarden (-5%, 0% kWk). Das

operative Kernergebnis betrug USD 10,4 Milliarden (-5%, -1% kWk). Die operative

Kerngewinnmarge ging bei konstanten Wechselkursen um 0,2 Prozentpunkte zurück.

Dies war vor allem auf die Investitionen in die Einführung von Entresto und

Cosentyx zurückzuführen, die durch Ressourcenzuteilung und

Produktivitätssteigerungen teilweise wettgemacht wurden. Dazu kam ein negativer

Währungseffekt von 0,6 Prozentpunkten, sodass sich insgesamt ein Nettorückgang

der operativen Kerngewinnmarge um 0,8 Prozentpunkte auf 31,8% des Nettoumsatzes

ergab.



Der Nettoumsatz der Division Sandoz belief sich im Gesamtjahr auf USD 10,1

Milliarden (+1%, +2% kWk), wobei Volumensteigerungen von 8 Prozentpunkten den

Preisverfall von 6 Prozentpunkten mehr als wettmachten. Der Umsatz der

Biopharmazeutika stieg weltweit um 31% (kWk) und erreichte USD 1,0 Milliarden,

wozu die Performance der im Vorjahr in den USA eingeführten Produkte (Glatopa im

Juni 2015 und Zarxio im September 2015) beitrug.



Das operative Ergebnis belief sich auf USD 1,4 Milliarden (+11%, +14% kWk). Das

operative Kern­ergebnis betrug USD 2,1 Milliarden (+1%, +4% kWk). Die operative

Kerngewinnmarge stieg bei konstanten Wechselkursen um 0,2 Prozentpunkte. Bei

einem negativen Währungseffekt von 0,1 Prozentpunkten ergab sich insgesamt eine

Nettoerhöhung der operativen Kerngewinnmarge um 0,1 Prozentpunkte auf 20,4% des

Nettoumsatzes.



Die Division Alcon erzielte im Gesamtjahr einen Nettoumsatz von USD 5,8

Milliarden (-3%, -2% kWk). Der Umsatz des Augenchirurgiebereichs (-3% kWk)

spiegelte die geringeren Ausrüstungs­verkäufe in der Kataraktchirurgie und der

refraktiven Chirurgie wie auch den Konkurrenzdruck bei den Intraokularlinsen

wider. Diese Faktoren wurden durch das anhaltend solide Wachstum beim

Verbrauchsmaterial für die Kataraktchirurgie teilweise wettgemacht. Im Bereich

Vision Care (0% kWk) blieb der Umsatz unverändert, wobei der Zuwachs bei den

Kontaktlinsen den Rückgang in der Kontaktlinsenpflege wettmachte.



Im Gesamtjahr wurde ein operativer Verlust von USD 132 Millionen verzeichnet,

gegenüber einem operativen Gewinn von USD 281 Millionen im Vorjahr. Das

operative Kernergebnis betrug USD 850 Millionen (-31%, -27% kWk). Das Ergebnis

war durch höhere Investitionen in Marketing und Verkauf sowie Forschung und

Entwicklung im Zusammenhang mit dem Wachstumsplan sowie durch den Umsatzrückgang

geprägt. Die operative Kerngewinnmarge ging bei konstanten Wechselkursen um 5,3

Prozentpunkte zurück. Ein negativer Währungseffekt von 0,7 Prozentpunkten führte

zu einem Nettorückgang der operativen Kerngewinnmarge um 6,0 Prozentpunkte auf

14,6% des Nettoumsatzes.



Total Konzern



Auf der Ebene des gesamten Konzerns belief sich der Reingewinn 2016 auf USD 6,7

Milliarden, gegenüber USD 17,8 Milliarden im Vorjahr. Der unverwässerte Gewinn

pro Aktie ging von USD 7,40 auf USD 2,82 zurück. Der Vorjahreszeitraum hatte vom

Reingewinn aus aufgegebenen Geschäfts­bereichen profitiert, der

ausserordentliche Veräusserungsgewinne vor Steuern von USD 12,7 Milliarden aus

den Transaktionen zur Portfolioumgestaltung sowie zusätzliche

transaktionsbedingte Aufwendungen vor Steuern von USD 0,6 Milliarden beinhaltet

hatte.



Der Free Cashflow des Gesamtkonzerns belief sich 2016 auf USD 9,5 Milliarden

gegenüber USD 9,0 Milliarden im Vorjahr. Im Vorjahr war ein negativer Free

Cashflow von ungefähr USD 0,3 Milliarden aus aufgegebenen Geschäftsbereichen

angefallen.



Entscheidende Wachstumstreiber



Die Finanzergebnisse im vierten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber wie Gilenya, Tasigna, Cosentyx,

Tafinlar + Mekinist, Promacta/ Revolade, Jakavi und Entresto sowie

Biopharmazeutika und Wachstumsmärkte.



Wachstumsprodukte



* Die Wachstumsprodukte, ein Indikator für die laufende Verjüngung des

Portfolios, erzielten im vierten Quartal 37% des Nettoumsatzes des Konzerns

und legten um 19% (USD) zu. In der Division Innovative Medicines lieferten

die Wachstumsprodukte im vierten Quartal 48% des Nettoumsatzes der Division,

wobei der Umsatz dieser Produkte um 20% (kWk) stieg.

* Gilenya (USD 810 Millionen, +11% kWk) zur einmal täglichen oralen

Verabreichung bei schubförmig verlaufender multipler Sklerose erzielte

weiterhin zweistellige Zuwächse.

* Tasigna (USD 458 Millionen, +9% kWk) verzeichnete im vierten Quartal solide

Umsatzsteigerungen, obwohl in den USA mehrere generische Versionen von

Gleevec auf den Markt kamen.

* Cosentyx (USD 391 Millionen) setzte im Zuge der weiteren Einführung seinen

starken Wachstumskurs im vierten Quartal fort. Seit seiner Vermarktung wurde

Cosentyx zur Behandlung von mehr als 60 000 Patienten eingesetzt, wobei alle

drei zugelassenen Indikationen berücksichtigt sind.

* Tafinlar + Mekinist (USD 178 Millionen, +24% kWk) erzielte vor allem in

Europa weiterhin kräftige Zuwächse als erste zugelassene

Kombinationstherapie für Patienten mit BRAF-V600-Mutation-positivem,

inoperablem oder metastasierendem Melanom.

* Promacta/Revolade (USD 178 Millionen, +35% kWk) erzielte einen starken

zweistelligen Zuwachs, da das Produkt nach wie vor weltweit zunehmende

Akzeptanz findet. Die Umsatzentwicklung profitierte ausserdem vom Wachstum

der Thrombopoietin-Klasse zur Behandlung chronischer Immunthrombozytopenie

(auch bekannt als Morbus Werlhof oder idiopathische immunthrombozytopenische

Purpura).

* Das Wachstum von Jakavi (USD 162 Millionen, +40% kWk) war weltweit getragen

von der steigenden Zahl behandelter Patienten in der Indikation Myelofibrose

sowie von der Neueinführung in der Indikation Polycythaemia vera in

wichtigen Märkten.

* Entresto (USD 68 Millionen) wuchs kontinuierlich weiter. Es ist mittlerweile

in mehr als 70 Ländern zugelassen und erzielte auch hinsichtlich der

Kostenerstattung weltweit solide Fortschritte. Mit positiven

Behandlungsleitlinien, einem weiteren Ausbau des Aussendienstes sowie der

Beseitigung von Zugangsbeschränkungen in den USA sind wir gut positioniert,

um die Gesamtverschreibungen von Entresto in den USA bis zum 4. Quartal

2017 zu verdreifachen.

* Die Biopharmazeutika von Sandoz (USD 277 Millionen, +28% kWk),

einschliesslich Glatopa und Zarxio, erzielten auch in diesem Quartal

kräftige Umsatzsteigerungen und erreichten im Gesamtjahr einen Umsatz von

USD 1,0 Milliarden.



Wachstumsmärkte



* In den Wachstumsmärkten - sie umfassen alle Märkte ausser den USA, Kanada,

Westeuropa, Japan, Australien und Neuseeland - stieg der Nettoumsatz im

vierten Quartal um 4% (kWk), angeführt von China (+9% kWk), Russland (+11%

kWk) und der Türkei (+16% kWk).



Innovation stärken



Mit positiven Zulassungsentscheidungen, wichtigen Daten aus klinischen Studien

sowie angekündigten Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung wurden im vierten

Quartal weitere Fortschritte in der Pipeline erzielt. Die wichtigsten

Entwicklungen werden im folgenden Abschnitt vorgestellt.



Neuzulassungen und positive Gutachten



* Lucentis (Ranibizumab) erhielt die EU-Zulassung für die Behandlung von

Patienten mit Beeinträchtigungen des Sehvermögens infolge seltener

Erkrankungen, die zu choroidaler Neovaskularisation (CNV) führen.

* Die Europäische Kommission bewilligte die Zulassung für Arzerra (Ofatumumab)

in Kombination mit Fludarabin und Cyclophosphamid für die Behandlung

erwachsener Patienten mit rezidivierter chronischer lymphatischer Leukämie.

* Votubia (Everolimus) erhielt die Zulassungsempfehlung des Ausschusses für

Humanarzneimittel (CHMP) als Begleittherapie für Patienten ab zwei Jahren,

deren refraktäre partielle epileptische Anfälle, mit oder ohne sekundäre

Generalisierung, im Zusammenhang mit tuberöser Sklerose (TSC) auftreten.

* Der CHMP empfahl die Zulassung von Ilaris (Canakinumab) zur Behandlung von

drei seltenen, unterschiedlichen Formen von periodischen Fiebersyndromen.

Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW)

bewilligte die Zulassung von Ilaris für dieselben Indikationen.

* Die Intraokularlinsen AcrySof IQ ReSTOR +3.0D Multifocal Toric der Division

Alcon wurden in den USA zugelassen.

* Die Intraokularlinsen AcrySof IQ PanOptix Toric der Division Alcon, die

Kataraktpatienten mit Astigmatismus einen bessere Nah-, Mittel- und

Fernsicht ermöglichen, wurden in der EU zugelassen.



Zulassungsanträge



* Die US-Gesundheitsbehörde (FDA) bewilligte ein beschleunigtes

Zulassungsverfahren (Priority Review) für LEE011 (Ribociclib) in Kombination

mit Letrozol als Erstbehandlung für Frauen nach der Menopause mit

fortgeschrittenem oder metastasierendem HR-positivem/HER2-negativem

Brustkrebs. Auch die europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat den

Zulassungsantrag für LEE011 plus Letrozol für die gleiche Patientengruppe

zur Prüfung angenommen.

* Die FDA führt auch mit der Kombinationstherapie Tafinlar + Mekinist

(Dabrafenib + Trametinib) zur Behandlung von Patienten mit nicht-

kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) mit BRAF-Mutation ein beschleunigtes

Zulassungsverfahren (Priority Review) durch.

* Die FDA bewilligte ausserdem ein beschleunigtes Zulassungsverfahren

(Priority Review) für PKC412 (Midostaurin) zur Behandlung neu

diagnostizierter FLT3-Mutation-positiver akuter myeloischer Leukämie und

fortgeschrittener systemischer Mastozytose.

* In den USA, der EU, Japan und weiteren Märkten wurden Anträge zur

Erweiterung der Indikation für Zykadia (Ceritinib) als Primärtherapie für

Patienten mit ALK-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom eingereicht.

* Der BACE-Inhibitor CNP520 wird von der FDA in einem beschleunigten

Zulassungsverfahren (Fast Track) geprüft. CNP520 wird von Novartis und Amgen

gemeinsam entwickelt.



Ergebnisse wichtiger klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen



* Neue Daten belegten, dass Cosentyx (Secukinumab) über einen Zeitraum von

drei Jahren die Anzeichen und Symptome von Psoriasisarthritis nachhaltig

verbesserte.

* Die Phase-III-Studie STRIVE zur Prävention episodischer Migräne erreichte

ihren primären Endpunkt, wobei AMG 334 (Erenumab) nach sechs Monaten im

Vergleich zu Placebo eine statistisch signifikante Reduktion der

durchschnittlichen Anzahl "Migränetage" pro Monat gegenüber dem Ausgangswert

bewirkte. AMG 334 wird von Novartis und Amgen gemeinsam entwickelt. Novartis

besitzt Vermarktungsrechte für AMG 334 ausserhalb der USA, Kanadas und

Japans.

* Eine Post-hoc-Analyse der Daten aus der Studie PARADIGM-HF zeigte, dass

Entresto (Sacubitril/Valsartan) das Risiko erster und wiederholter

Klinikeinweisungen wegen Herzinsuffizienz sowie die Zahl

herzkreislaufbedingter Todesfälle im Vergleich zu Enalapril um 20-24%

reduzierte.

* Zusätzliche Analysen der Phase-III-Studie MONALEESA-2 zeigten, dass LEE011

(Ribociclib) zusammen mit Letrozol das progressionsfreie Überleben (PFS) bei

verschiedenen vorab definierten Untergruppen der Patientinnen mit

fortgeschrittenem oder metastasierendem HR-positivem/HER2-negativem

Brustkrebs signifikant verlängerte - einschliesslich Frauen nach der

Menopause mit De-novo-Diagnose, Frauen mit viszeralen Metastasen und Frauen,

bei denen nur die Knochen von Metastasen betroffen waren.

* Zwei von Ophthotech gesponserte Phase-III-Studien mit Pegpleranib haben ihre

primären Endpunkte nicht erreicht. Die Studien zeigten, dass die bewährte

Wirksamkeit der Monotherapie mit Lucentis (Ranibizumab) durch eine

ergänzende Behandlung mit Pegpleranib nicht verbessert wurde.

* Laut Ergebnissen aus der zulassungsrelevanten, globalen Phase-II-Studie

ELIANA mit CTL019 bei Kindern und jungen Erwachsenen mit

rezidivierter/refraktärer akuter lymphoblastischer Leukämie vom B-Zelltyp

zeigten 82% der Patienten drei Monate nach der CTL019-Infusion eine

Vollremission oder eine Vollremission mit unvollständiger Erholung des

Blutbildes.

* Laut Ergebnissen aus der Phase-III-Studie ASCEND-4 wurde bei Patienten mit

ALK-positivem nichtkleinzelligem Lungenkarzinom, die als Primärtherapie

Zykadia erhielten, ein mittleres progressionsfreies Überleben von 16,6

Monaten beobachtet, verglichen mit 8,1 Monaten bei Patienten, die als

Erstbehandlung eine Standardchemotherapie sowie eine Erhaltungstherapie

erhielten.

* Novartis übte nach positiven Ergebnissen der Phase-II-Studie SUSTAIN ihr

Recht zum Erwerb von Selexys aus. Die Studie hatte gezeigt, dass SEG101

(Crizanlizumab) bei Patienten mit oder ohne Hydroxycarbamid-Behandlung

(Hydroxyharnstoff) die mittlere jährliche Häufigkeit der Schmerzkrisen bei

Sichelzellenanämie im Vergleich zu Placebo reduzierte.

* Die Global Initiative for Chronic Lung Disease (GOLD) veröffentlichte

aktualisierte Leitlinien zur Behandlung chronisch-obstruktiver

Lungenerkrankung (COPD). Darin wird für die Mehrheit der Patienten mit

Symptomen unabhängig vom Exazerbationsrisiko die Primärtherapie mit einer

LABA/LAMA-Kombination wie Ultibro Breezhaler (Indacaterol/Glycopyrronium)

empfohlen.

* Laut neuen Daten aus zwei Vergleichsstudien mit COPD-Patienten in den USA

bewirkte Utibron Neohaler eine klinisch relevante und mit Anoro® Ellipta®

vergleichbare Broncho­dilatation, obwohl der primäre Endpunkt der Nicht-

Unterlegenheit nicht erreicht wurde. Novartis hat die US-Vermarktungslizenz

für Utibron Neohaler wie auch für Seebri Neohaler und Arcapta Neohaler an

Sunovion vergeben.

* Novartis hat Ziarco übernommen und ergänzt damit das wachsende

Dermatologie­portfolio und die entsprechende Pipeline um einen einmal

täglich oral zu verabreichenden H4-Rezeptorantagonisten, der zur Behandlung

atopischer Dermatitis entwickelt wird.

* Novartis hat mit Conatus eine exklusive Options-, Kooperations- und

Lizenzvereinbarung getroffen, um Emricasan zur Behandlung nicht-

alkoholbedingter Steatohepatitis (NASH) mit fortgeschrittener Fibrose und

Zirrhose gemeinsam zu entwickeln.

* Mit der Übernahme von Encore Vision ergänzt Novartis die Pipeline in der

Augenheilkunde um eine erstklassige krankheitsmodifizierende topische

Behandlungsoption für Alters­weitsichtigkeit.

* Im Januar schloss Novartis eine exklusive Optionsvereinbarung mit Ionis und

Akcea für die Lizenznahme zweier Entwicklungspräparate, die das Herz-

Kreislauf-Risiko von Patienten mit erhöhtem Lipoprotein-a- oder

Apolipoprotein-C3-Spiegel signifikant senken sollen. Der Abschluss dieser

Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschliesslich der

Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

* Die Studie ASSIST-FL erreichte ihren primären Endpunkt, wobei das Biosimilar

Rituximab von Sandoz zusätzlich zur Sicherheit, Pharmakokinetik und

Pharmakodynamik auch eine Wirksamkeit zeigte, die dem Referenzprodukt

MabThera® äquivalent ist.

* Daten aus der Studie EGALITY zeigten, dass über 52 Wochen keine klinisch

relevanten Unterschiede in der Sicherheit und Wirksamkeit zwischen dem

Biosimilar Etanercept von Sandoz und dem Referenzprodukt Enbrel® bestehen.



Die Performance der Division Alcon verbessern



Die Division Alcon setzte im vierten Quartal ihren Wachstumsplan weiter um und

ergriff Massnahmen, um Innovation und Verkauf zu beschleunigen,

Kundenbeziehungen zu stärken und grundlegende Abläufe zu verbessern.



Im Geschäftsbereich Vision Care (Umsatzsteigerung von 5% kWk im 4. Quartal)

investierte die Division Alcon weiter in direkte Verbraucherwerbung für

entscheidende Marken in Europa und den USA. Dies trug dazu bei, dass bei den

Kontaktlinsen im dritten Quartal in Folge Zuwächse verzeichnet wurden.



Im Augenchirurgiebereich (Umsatzrückgang von 4% kWk im 4. Quartal) setzte die

Division Alcon ihre Massnahmen fort, um die grundlegenden Abläufe zu stärken und

die Lieferkapazitäten zu verbessern. Dies führte auch zu einem besseren

Kundenservice. Nachdem die Lieferprobleme weitgehend behoben sind, ist die

Division Alcon in einer besseren Position, um sich gegen Konkurrenzdruck zu

behaupten und den Wiederaufschwung voranzutreiben. Die Division erzielte im

vierten Quartal weitere Fortschritte in ihrer Pipeline mit zwei neuen

Zulassungen für Intraokularlinsen: AcrySof IQ ReSTOR +3.0D Multifocal Toric in

den USA und AcrySof IQ PanOptix Toric in der EU. Ausserdem investierte die

Division Alcon in die erweiterte Einführung neuer Produkte wie CyPass und

NGENUITY 3D.



Optionen zur Maximierung des Shareholder-Value der Division Alcon werden geprüft



Novartis prüft gegenwärtig die Optionen für die Division Alcon. Die Prüfung wird

sämtliche Möglichkeiten berücksichtigen, von der Weiterführung des Geschäfts bis

zur Abspaltung über eine Kapitalmarkttransaktion (z.B. erstes öffentliches

Zeichnungsangebot oder Ausgliederung), um zu ermitteln, wie der Unternehmenswert

für die Aktionäre maximiert werden kann. Die Prüfung wird im Lauf des Jahres

2017 in einer Weise durchgeführt werden, die es den Mitarbeitenden der Division

Alcon ermöglicht, sich voll auf den Wiederaufschwung des Geschäfts zu

konzentrieren.



Die Division Alcon umfasst die Geschäftsbereiche Surgical (Augenchirurgie) und

Vision Care (Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflege), die beide in ihren

jeweiligen Segmenten führend sind. Novartis ist davon überzeugt, dass die

Division Alcon ein hoch attraktives Unternehmen ist, das von einem starken

Managementteam geführt wird und über eine sehr solide Kundenbasis verfügt.

Novartis untersucht, ob zusätzliche Chancen bestehen, um den Wert der Division

Alcon als unabhängiges Unternehmen oder in anderer Form zu maximieren.



Das Portfolio der ophthalmologischen Pharmazeutika ist jetzt vollständig in

unsere Division Innovative Medicines integriert und ist nicht Bestandteil der

heute angekündigten Überprüfung.



Novartis wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2017 über den Stand der

Prüfung informieren.



Divisionenübergreifende Synergien nutzen



Novartis hat im vierten Quartal die Initiativen zur Produktivitätssteigerung

fortgesetzt, was zur Unterstützung der Margen des Konzerns beigetragen hat.



* Die divisionenübergreifende Dienstleistungsorganisation Novartis Business

Services (NBS) nutzte weiterhin die globale Reichweite von Novartis, um die

Geschäftsabläufe zu straffen und zu konsolidieren. Die von den Novartis

Business Services verwalteten Kosten gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück,

während die Qualität der Dienstleistungen stieg. So wurden beispielsweise

Massnahmen eingeleitet, um die Infrastrukturdienste an ausgewählten

Produktionsstandorten zu standardisieren. Ausserdem wurden die Facilities

Services weiter konsolidiert und die Zahl der Dienstleister von mehr als

100 auf drei gesenkt. Auch die Zahl der Informatikanwendungen wurde weiter

reduziert. Darüber hinaus wurde die geografische Präsenz des Unternehmens

weiter auf die fünf Novartis Global Service Centers fokussiert.

* Die Einheit Novartis Technical Operations schloss die organisatorische

Integration der sechs Technologieplattformen ab, was auch eine effizientere

Nutzung der funktionalen Kapazitäten und Ressourcen ermöglicht. Um Synergien

zu nutzen und Einsparungen zu erzielen, wurde ein Fünfjahresplan erstellt,

der auf drei Säulen basiert: die Kapazitätsauslastung zu optimieren, die

externen Ausgaben zu senken und operative Höchstleistungen zu erzielen.

* Im vierten Quartal schloss Novartis die Schaffung ihrer neuen

Entwicklungsorganisation Global Drug Development (GDD) ab, die für die

Entwicklung innovativer Arzneimittel und Biosimilars zuständig ist. Der

unternehmensweite Ansatz des Portfoliomanagements - ein Grundprinzip von GDD

- hat es bereits ermöglicht, mehrere neue konfirmatorische

Entwicklungsprojekte zu finanzieren, ohne die Entwicklungskosten insgesamt

zu erhöhen. Ausserdem ermöglicht die Integration aller

Entwicklungsfunktionen weltweit einen flexibleren Einsatz der Ressourcen im

gesamten Portfolio und schafft eine starke Plattform für die beschleunigte

Umsetzung wichtiger Technologieprojekte, um die Qualität und Effizienz der

Entwicklungsaktivitäten weiter zu verbessern.





Eine leistungsstärkere Organisation aufbauen



Novartis setzt sich im Rahmen ihrer Strategie zur Qualitätssicherung nach wie

vor proaktiv für eine hohe Regelkonformität, verlässliche Produktqualität und

nachhaltige Effizienz ein. 2016 fanden weltweit insgesamt 206 (im vierten

Quartal 79) Inspektionen durch Gesundheitsbehörden statt, wovon 26 (im vierten

Quartal neun) von der FDA durchgeführt wurden. Mit vier Ausnahmen kamen von den

206 Inspektionen alle zu einem guten oder zufriedenstellenden Ergebnis. Das

Ergebnis der vierten Inspektion, die zu keinem guten oder zufriedenstellenden

Ergebnis kam, ging im vierten Quartal ein. Es betrifft eine Inspektion der EMA

an einem Standort von Sandoz in Deutschland als Sponsor einer klinischen Studie.

Entsprechende Abhilfe- und Präventionsmassnahmen wurden festgelegt und werden

umgesetzt, um auf alle Beanstandungen einzugehen.



Kapitalausstattung und Nettoschulden



Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalausstattung und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.



Als Zeichen der Zuversicht in die Wachstumsaussichten leitet Novartis einen

Aktienrückkauf von bis zu USD 5,0 Milliarden im Rahmen des siebten

Aktien­rück­kaufs­programms ein, das die Generalversammlung der Aktionäre im

Februar 2016 genehmigt hatte. Novartis plant, den Rückkauf im Lauf des Jahres

2017 durchzuführen und durch neue Fremdmittel zu finanzieren. Damit bringt

Novartis die Bereitschaft zum Ausdruck, die starke Bilanz des Unternehmens

angesichts historisch niedriger Zinssätze aktiv zu nutzen.



Im Jahr 2016 wurden 13,1 Millionen eigene Aktien als Folge ausgeübter Optionen

und Lieferungen von Aktien im Zusammenhang mit aktienbasierten

Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ausgegeben. Um den Verwässerungseffekt dieser

Transaktionen zu kompensieren, kaufte Novartis über die zweite Handelslinie an

der SIX Swiss Exchange sowie von Mitarbeitenden 12,9 Millionen Aktien zurück.



Ausserdem gab Novartis 2016 zwei in Euro denominierte Anleihen im Umfang von

insgesamt USD 2,0 Milliarden aus. Eine 2009 begebene, in Euro denominierte

Anleihe im Umfang von insgesamt USD 1,7 Milliarden wurde im zweiten Quartal bei

Fälligkeit zurückgezahlt.



Die Nettoverschuldung sank im Vergleich zum 31. Dezember 2015 von USD 16,5

Milliarden auf USD 16,0 Milliarden per 31. Dezember 2016. Der Free Cashflow von

USD 9,5 Milliarden wurde vor allem für die Dividendenausschüttung von USD 6,5

Milliarden, Zahlungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und Desinvestitionen von

USD 1,5 Milliarden sowie Nettokäufe eigener Aktien im Umfang von USD 0,9

Milliarden verwendet.



Die langfristige Bonität des Unternehmens von AA (Moody's Aa3; Standard & Poor's

AA-; Fitch AA) bleibt unverändert.



Ausblick 2017



Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse



Auf Konzernebene wird 2017 mit einem Nettoumsatz weitgehend auf dem Niveau des

Vorjahres (kWk) gerechnet, wobei die Einbussen durch Generikakonkurrenz,

einschliesslich weiterer generischer Versionen von Glivec/Gleevec in den USA und

Europa, wettgemacht werden. Die Umsatzeinbussen durch Generikakonkurrenz dürften

sich 2017 voraussichtlich auf etwa USD 2,5 Milliarden belaufen.



Auf Ebene der Divisionen wird 2017 folgende Entwicklung der Nettoumsätze (kWk)

erwartet:

* Division Innovative Medicines: weitgehend auf Vorjahresniveau

* Division Sandoz: Zuwachs im niedrigen einstelligen Prozentbereich

* Division Alcon: weitgehend auf Vorjahresniveau oder Wachstum im niedrigen

einstelligen Prozentbereich



Das operative Kernergebnis des Konzerns wird 2017 voraussichtlich weitgehend auf

Vorjahresniveau liegen oder um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz (kWk)

zurückgehen.



Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Mitte Januar halten, rechnet Novartis im Jahr 2017 mit

einem negativen Effekt von 2 Prozentpunkten auf den Umsatz bzw.

3 Prozentpunkten auf das operative Kernergebnis. Der geschätzte

Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis

veröffentlicht.



Generalversammlung



Dividendenvorschlag

Der Verwaltungsrat von Novartis schlägt für 2016 eine Dividende von CHF 2,75 pro

Aktie vor. Das würde einer Erhöhung um 2% gegenüber der Vorjahresdividende von

CHF 2,70 pro Aktie entsprechen und wäre seit der Gründung von Novartis im

Dezember 1996 die 20. Dividendenerhöhung in Folge. Die Aktionäre werden im

Rahmen ihrer ordentlichen Generalversammlung am 28. Februar 2017 über diesen

Vorschlag abstimmen.



Nominierung für die Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von Novartis gab heute bekannt, dass er Frans van Houten für

die Wahl in den Verwaltungsrat nominiert, die im Rahmen der ordentlichen

Generalversammlung der Aktionäre 2017 stattfinden wird.



Frans van Houten ist seit 2011 CEO und Chairman des Executive Committee und des

Board of Management des führenden Gesundheitstechnologieunternehmens Royal

Philips. Er hatte bei Philips verschiedene globale Führungspositionen auf drei

Kontinenten inne, unter anderem als Co-CEO der Division Consumer Electronics und

als CEO der erfolgreichen Philips-Ausgliederung NXP Semiconductors. Mit seiner

langjährigen Erfahrung als Führungskraft in den Branchen für

Informationstechnologie, Verbrauchergesundheit und Medizintechnik wird Frans van

Houten die Kompetenz des Verwaltungsrats auf dem Gebiet digitaler

Gesundheitslösungen verstärken.



Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat von Novartis beantragt die Wiederwahl von Jörg Reinhardt,

Ph.D. (auch als Präsident des Verwaltungsrats), Nancy C. Andrews, M.D., Ph.D.,

Dimitri Azar, M.D., MBA, Ton Buechner, Srikant Datar, Ph.D., Elizabeth Doherty,

Ann Fudge, Pierre Landolt, Ph.D., Andreas von Planta, Ph.D., Charles L. Sawyers,

M.D., Enrico Vanni, Ph.D., und William T. Winters in den Verwaltungsrat, jeweils

für eine Amtszeit bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.



Wiederwahl und Wahl in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat von Novartis beantragt die Wiederwahl von Srikant Datar,

Ph.D., Ann Fudge, Enrico Vanni, Ph.D., und William T. Winters in den

Vergütungsausschuss, jeweils für eine Amtszeit bis zum Abschluss der

ordentlichen Generalversammlung 2018.





Zusammenfassung der finanziellen Performance



4. 4.

Fortzuführende Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- Geschäfts- Veränderung

Geschäftsbereiche[7] 2016 2015 in % jahr 2016 jahr 2015 in %



Mio. Mio.

USD USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------- ----------------------------------

Nettoumsatz 12 322 12 520 -2 0 48 518 49 414 -2 0



Operatives Ergebnis 1 455 1 677 -13 -9 8 268 8 977 -8 -3



In % des

Nettoumsatzes 11,8 13,4 17,0 18,2



Operatives

Kernergebnis 3 013 3 057 -1 1 12 987 13 790 -6 -2



In % des

Nettoumsatzes 24,5 24,4 26,8 27,9



Reingewinn 936 1 054 -11 0 6 698 7 028 -5 1



Gewinn pro Aktie

(USD) 0,40 0,44 -9 2 2,82 2,92 -3 2



Free Cashflow 2 976 2 942 1 9 455 9 259 2

-------------------------------------------------- ----------------------------------

4. 4. Geschäfts-

Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- jahr Veränderung

Innovative Medicines 2016 2015[8] in % jahr 2016 2015[8] in %



Mio. Mio.

USD USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------- ----------------------------------

Nettoumsatz 8 273 8 498 -3 -1 32 562 33 345 -2 0



Operatives Ergebnis 1 360 1 499 -9 -4 7 426 7 815 -5 0



In % des

Nettoumsatzes 16,4 17,6 22,8 23,4



Operatives

Kernergebnis 2 407 2 411 0 4 10 354 10 862 -5 -1



In % des

Nettoumsatzes 29,1 28,4 31,8 32,6

-------------------------------------------------- ----------------------------------

4. 4. Geschäfts-

Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- jahr Veränderung

Sandoz 2016 2015[8] in % jahr 2016 2015[8] in %



Mio. Mio.

USD USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------- ----------------------------------

Nettoumsatz 2 605 2 554 2 3 10 144 10 070 1 2



Operatives Ergebnis 365 291 25 22 1 445 1 300 11 14



In % des

Nettoumsatzes 14,0 11,4 14,2 12,9



Operatives

Kernergebnis 521 497 5 4 2 071 2 045 1 4



In % des

Nettoumsatzes 20,0 19,5 20,4 20,3

-------------------------------------------------- ----------------------------------

4. 4. Geschäfts-

Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- jahr Veränderung

Alcon 2016 2015[8] in % jahr 2016 2015[8] in %



Mio. Mio.

USD USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------- ----------------------------------

Nettoumsatz 1 444 1 468 -2 0 5 812 5 999 -3 -2



Operatives Ergebnis -120 29 n.a. n.a. -132 281 n.a. n.a.



In % des

Nettoumsatzes -8,3 2,0 -2,3 4,7



Operatives

Kernergebnis 163 264 -38 -36 850 1 235 -31 -27



In % des

Nettoumsatzes 11,3 18,0 14,6 20,6

-------------------------------------------------- ----------------------------------

4. 4.

Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- Geschäfts- Veränderung

Corporate 2016 2015 in % jahr 2016 jahr 2015 in %



Mio. Mio.

USD USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------- ----------------------------------

Operatives Ergebnis -150 -142 -6 -14 -471 -419 -12 -25



Operatives

Kernergebnis -78 -115 32 22 -288 -352 18 4

-------------------------------------------------- ----------------------------------

4. 4.

Aufgegebene Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- Geschäfts- Veränderung

Geschäftsbereiche 2016 2015 in % jahr 2016 jahr 2015 in %



Mio. Mio.

USD USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------- ----------------------------------

Nettoumsatz 0 601



Operatives Ergebnis -94 12 477



In % des

Nettoumsatzes n.a. n.a.



Operatives

Kernergebnis -2 -225



In % des

Nettoumsatzes n.a. n.a.

-------------------------------------------------- ----------------------------------

4. 4.

Quartal Quartal Veränderung Geschäfts- Geschäfts- Veränderung

Total Konzern[9] 2016 2015 in % jahr 2016 jahr 2015 in %



Mio. Mio.

USD USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------- ----------------------------------

Reingewinn 936 1 056 -11 -1 6 698 17 794 -62 -59



Gewinn pro Aktie

(USD) 0,40 0,44 -9 2 2,82 7,40 -62 -59



Free Cashflow 2 976 3 002 -1 9 455 9 029 5

-------------------------------------------------------------------------------------

n.a. = nicht anwendbar



Eine Kurzfassung des Finanzberichts mit den im nachstehenden Inhaltsverzeichnis

aufgeführten Informationen ist in englischer Sprache abrufbar unter

http://hugin.info/134323/R/2073212/779220.pdf.



Novartis - Kurzfassung des Finanzberichts für das vierte Quartal und das

Geschäftsjahr 2016 - Ergänzende Daten



INHALT Seite

-------------------------------------------------------------------------------

OPERATIVE PERFORMANCE DES KONZERNS UND DER DIVISIONEN

(4. Quartal und Geschäftsjahr 2016)



Konzern 2



Innovative Medicines 6



Sandoz 15



Alcon 17

-------------------------------------------------------------------------------

GELDFLUSS UND BILANZ DES KONZERNS 20

-------------------------------------------------------------------------------

AKTUELLER STAND DER INNOVATIONEN 23

-------------------------------------------------------------------------------

KURZFASSUNG DER KONZERNRECHNUNG



Kurzfassung der konsolidierten Erfolgsrechnungen 31



Kurzfassung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnungen 33



Kurzfassung der konsolidierten Bilanzen 34



Kurzfassung der Veränderungen des konsolidierten Eigenkapitals 35



Kurzfassung der konsolidierten Geldflussrechnungen 36



Anhang zur Kurzfassung der Konzernrechnung, einschliesslich des 38

aktuellen Stands der Rechtsfälle

-------------------------------------------------------------------------------

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN 50



KERNERGEBNISSE



Überleitung der nach IFRS ausgewiesenen Ergebnisse zu den 52

Kernergebnissen



Konzern 54



Innovative Medicines 56



Sandoz 58



Alcon 60



Corporate 62



Aufgegebene Geschäftsbereiche 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Kurzfassung der Veränderungen der konsolidierten 65

Nettoschulden/Aktieninformationen



Free Cashflow 66



Nettoumsätze der 20 führenden Produkte von Innovative Medicines 67



Innovative Medicines: Umsätze nach Geschäftsbereichen 69



Nettoumsatz nach Regionen 71



Wechselkurse 73



Ertrag aus assoziierten Gesellschaften 74

-------------------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER 75

-------------------------------------------------------------------------------



Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument 'Form 20-F' der Novartis AG, das bei der

'US Securities and Exchange Commission' hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.



Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder

in Lizenz genommene Warenzeichen der Novartis Konzerngesellschaften. Anoro(®)

Ellipta(®) sind eingetragene Marken von GlaxoSmithKline Ltd. MabThera(®) ist

eine eingetragene Marke der F. Hoffmann-La Roche AG. Jakafi(®) ist eine

eingetragene Marke der Incyte Corporation. Enbrel(®) ist eine eingetragene Marke

von Amgen Inc.



Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich

verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis,

mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein diversifiziertes Portfolio,

um diese Bedürfnisse so gut wie möglich zu erfüllen: mit innovativen

Arznei­mitteln, Produkten für die Augenheilkunde und kostengünstigen generischen

Medikamenten. Novartis ist das einzige Unternehmen mit weltweit führenden

Positionen in diesen Bereichen. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen

Nettoumsatz von USD 48,5 Milliarden und wies Kosten für Forschung und

Entwicklung in Höhe von rund USD 9,0 Milliarden (USD 8,4 Milliarden unter

Ausschluss von Wertminderungen und Abschreibungen) aus. Die Novartis

Konzerngesellschaften beschäftigen rund 118 000 Mitarbeitende

(Vollzeitstellenäquivalente). Die Produkte von Novartis werden in rund

155 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen finden sich im Internet

unter http://www.novartis.com.



Der Geschäftsbericht 2016 von Novartis wurde heute veröffentlicht und steht auf

der Konzernwebsite unter www.novartis.com zur Verfügung. Novartis wird den

Geschäftsbericht 2016 auch auf Form 20-F bei der US Securities and Exchange

Commission einreichen und dieses Dokument unter www.novartis.com zur Verfügung

stellen. Die Aktionäre von Novartis erhalten auf Anfrage eine kostenlose

gedruckte Kopie dieser Dokumente, die die vollständige geprüfte Jahresrechnung

von Novartis beinhalten. Ausserdem gab Novartis heute den Corporate

Responsibility Performance Report 2016 heraus, der ebenfalls unter

www.novartis.com abrufbar ist.



Wichtige Termine

28. Februar 2017 Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre



25. April 2017 Ergebnisse des ersten Quartals 2017



30.-31. Mai 2017 "Meet Novartis Management" Investorenveranstaltung in Boston,

MA (USA)



18. Juli 2017 Ergebnisse des zweiten Quartals 2017



24. Oktober 2017 Ergebnisse des dritten Quartals 2017





[1] Die Definitionen der Wachstumsprodukte und Biopharmazeutika finden sich auf

Seite 3 bzw. Seite 4.

[2] Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind keine in den IFRS definierten Angaben. Erläuterungen der

Nicht-IFRS-Kennzahlen finden sich auf Seite 50 der in englischer Sprache

vorhandenen Kurzfassung des Finanzberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres.

[3] Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind keine in den IFRS definierten Angaben. Erläuterungen der

Nicht-IFRS-Kennzahlen finden sich auf Seite 50 der in englischer Sprache

vorhandenen Kurzfassung des Finanzberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres.

[4] Bezieht sich auf fortzuführende Geschäftsbereiche gemäss Definition auf

Seite 41 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des Finanzberichts.

[5] Die "Wachstumsprodukte" sind ein Indikator für die Verjüngung des Portfolios

und umfassen die Produkte, die 2011 oder später in einem der wichtigsten Märkte

(EU, USA, Japan) eingeführt wurden oder in den wichtigsten Märkten noch

mindestens bis 2020 durch Exklusivrechte geschützt sind. Dies gilt nicht für die

Angaben zu Sandoz, die nur Produkte umfassen, die in den letzten 24 Monaten

eingeführt wurden. Die Wachstumsprodukte beinhalten den Effekt der Übernahme des

Onkologiebereichs von GSK.

[6] Die Biopharmazeutika umfassen Biosimilars, biopharmazeutische

Auftragsproduktion und Glatopa.

[7] Die fortzuführenden Geschäftsbereiche umfassen die Aktivitäten der

Divisionen Innovative Medicines (ehemalige Division Pharmaceuticals), Alcon und

Sandoz sowie Aktivitäten von Corporate wie auch - seit dem 2. März 2015 - die

Ergebnisse der von GSK übernommenen neuen Onkologiebereiche und der 36,5%igen

Beteiligung an GSK Consumer Healthcare Holdings Ltd. (Letztere wird als Teil des

Ertrags aus assoziierten Gesellschaften ausgewiesen). Eine genaue Erläuterung

findet sich auf Seite 41 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des

Finanzberichts.

[8] In Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards

(IFRS) wurde die Segmentberichterstattung sowohl für das laufende Jahr als auch

für das Vorjahr im Hinblick auf die am 27. Januar 2016 bekannt gegebene neue

divisionale Struktur aktualisiert, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beider

Jahre zu gewährleisten.

[9] Der Reingewinn und der Gewinn pro Aktie des gesamten Konzerns 2015

beinhalten den Effekt der aus





