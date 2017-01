Shopping-Rollator Rollz Flex : Perfekt für den Einstieg in das Leben mit Gehhilfe

Moderne Unterstützung beim Gehen, Sitzen und Transportieren von Einkäufen - Eine Fallgeschichte

Mit dem Shopping-Rollator Rollz Flex sicher unterwegs (Bildquelle: TOPRO GmbH)

(firmenpresse) - Wenn das Gehen immer anstrengender wird, Schwäche oder Schwindel zu häufigen Pausen zwingen und der Transport von Einkäufen mühsam wird, dann wird es für manchen älteren Menschen Zeit, über eine Gehhilfe nachzudenken. Vor einem "echten" Rollator scheuen aber viele noch zurück. Der Shopping-Rollator Rollz Flex bietet hier die perfekte Lösung: Er ist schick und modern, vielseitig einsetzbar und eine sinnvolle Unterstützung im Alltag.

In den letzten Jahren hatte Ruth P. aus V. (Name und Anschrift sind TOPRO bekannt) immer öfter Probleme beim Gehen. Schon kurze Strecken wurden zur Herausforderung, wegen Schmerzen in den Füßen und leichtem Schwindel brauchte sie viele Pausen. Auch das Schleppen ihrer Einkäufe wurde immer mühsamer. "Ich musste manchmal anstrengende Umwege machen, weil ich wusste, dass auf dem weiteren Weg genügend Bänke für kleine Pausen stehen", berichtet die 80-Jährige. Am leichtesten fiel ihr das Gehen im Supermarkt, wenn sie einen Einkaufswagen vor sich her schob, auf den sie sich stützen konnte.

Der Sitzplatz ist immer dabei

Damit wurde klar: Eine Gehhilfe würde ihr das Leben deutlich erleichtern. "Zum 80. Geburtstag haben mir meine Töchter den Rollz Flex geschenkt", sagt Frau P. "Das ist eine tolle Lösung, denn damit habe ich immer meinen Sitzplatz dabei und kann mich beim Gehen einfach ein bisschen festhalten!" Der Rollz Flex ist kein typischer Rollator, sondern eine außergewöhnliche Kombination von Einkaufstrolley, Gehhilfe und Sitzgelegenheit. Markus Hammer, Vertriebsleiter bei TOPRO, beschreibt das Konzept: "Der Shopping-Rollator bedient die Bedürfnisse nach stabiler Unterstützung beim Gehen, Transporthilfe für umfangreiche Einkäufe und mobiler Sitzgelegenheit zum Ausruhen zwischendurch und ist gleichzeitig schick und modern. Dadurch fällt es vielen leichter, sich für eine Gehhilfe zu entscheiden."

Variabel nutzbar - schnell eingestellt: Vom Einkaufstrolley zur Gehhilfe und zur Sitzgelegenheit

Eine Besonderheit an diesem Shopping-Rollator ist seine Variabilität: Mit ein paar schnellen Handgriffen wird er eingestellt: Zum Sitzen mit Lehne, als Trolley zum Hinterherziehen oder als normaler Rollator zum Schieben. Und er hat eine große abnehmbare Tasche mit 25 Litern Volumen, die mit bis zu 20 kg beladen werden darf - genug selbst für umfangreichere Einkäufe. "Das Verstellen des Griffs geht wirklich einfach und schnell", sagt Ruth P. "Wenn ich mich setzen möchte, ist mein Rollz so gleich für mich bereit!"

Ein Leichtgewicht unter den Rollatoren

Übrigens wiegt der Rollz Flex nur 6,9 kg und gehört damit zu den Leichtgewichten unter den Rollatoren. Er lässt sich schnell zusammenfalten und passt dann in den Kofferraum des Autos. Für ein angenehmes Fahrgefühl sogar auf holprigen Wegen sorgen die großen weichen Räder. Der Rollz Flex ist mit einem weißen Rahmen und der stabilen wasserdichten Tasche in den Farben "denim grey" und "bright purple" erhältlich. Ruth P. hat sich für den Rollz Flex in "bright purple" entschieden. "Ich mag diese Farbkombination", sagt sie. "Mein Rollator wirkt dadurch sehr modern und jung und hat auch bei meinen Freunden und Bekannten großes Interesse geweckt."

In den Niederlanden entwickelt

Der Rollz Flex wurde von den Erfindern des bekannten 2-1-Rollstuhl-Rollators Rollz Motion entwickelt, der niederländischen Firma Rollz International. Dieses Unternehmen hat sich auf innovative Mobilitätsprodukte spezialisiert und möchte damit Menschen die Möglichkeit geben, voll am Alltagsleben teilzuhaben, auch wenn das Laufen schwieriger wird. TOPRO kümmert sich exklusiv um den Vertrieb in Deutschland und Österreich. Weitere Informationen zum Rollz Flex gibt es auf der Website von Rollz International, eine Händlersuche unter www.topro.de





Die TOPRO GmbH in Fürstenfeldbruck wurde Anfang 2010 als erstes ausländisches Tochterunternehmen der norwegischen Firma TOPRO AS gegründet, um seine hochwertigen Produkte - Rollatoren, Gehwagen und diverse Alltagshilfen - im deutschsprachigen Markt (D-A-CH) zu platzieren. TOPRO Rollatoren werden inzwischen in 24 Länder exportiert. In Deutschland ist TOPRO bereits seit 2002 mit dem Rollator TOPRO Troja bekannt, der 2005 von der Stiftung Warentest in ihrem Rollatorentest ("test"-Ausgabe 9/2005) als Testsieger ausgezeichnet wurde. Der TOPRO Troja ist Trendsetter für High-End-Rollatoren in Europa. Die Rollatoren TOPRO Troja (4/2011), TOPRO Olympos (4/2011) und TOPRO Troja 2G (01/2012) wurden von der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik mit dem GGT-Siegel ausgezeichnet. Als erster Rollator erhielt der TOPRO Troja 2G zudem das Gütesiegel der Aktion gesunder Rücken e.V. (3/2012). Im Februar 2014 wurden der TOPRO Olympos und TOPRO Troja 2G von der Stiftung Warentest mit der Note "gut" bewertet und erreichten damit den zweiten und dritten Platz im Test. Weitere Informationen zu TOPRO und seinen Produkten finden Sie im Internet unter www.topro.de.

