EMS: Nadcap-Akkreditierung erhalten

Für die Luftfahrtindustrie bietet das deutsch-niederländische

Engineeringunternehmen EMS nun Leistungen in den Bereichen

Wärmebehandlung und Vakuumlöten auf Basis einer erfolgreichen

Nadcap-Akkreditierung



EMS stellt seine Produkte und Dienstleistungen für die

Luftfahrtindustrie jetzt auf Grundlage einer erfolgreichen

Nadcap-Akkreditierung bereit. Die Zertifizierung wurde am 20. Januar

nach einer intensiven Prüfung sämtlicher Ausrüstung,

Herstellungsverfahren und Kontrollmaßnahmen bewilligt. Mit dieser

Akkreditierung erhalten Kunden aus der Luftfahrtindustrie jetzt einen

unabhängigen und verlässlichen Beweis dafür, dass EMS in diesem

Bereich die weltweit höchsten Standards auf seine Arbeitsprozesse

anwendet.



40 Jahre Erfahrung in Wärmebehandlung und Vakuumlöten



"Unsere Kunden verlassen sich auf unsere 40-jährige Erfahrung in

hochentwickelter Wärmebehandlung und im Vakuumlöten", erklärt Pieter

Folkers, Geschäftsführer von EMS. "Wir haben sowohl Vakuum- als auch

Atmosphärenöfen im Einsatz und bieten somit ein komplettes Portfolio

von Wärmebehandlung- und Lötdienstleistungen. So entsprechen wir den

Kundenanforderungen für eine breite Palette von Komponenten. Die

Nadcap-Akkreditierung liefert nun einen unabhängigen Beweis für

unsere Fähigkeit, anspruchsvollste Produkt- und Prozessanforderungen

auf kontrollierte und verlässliche Weise zu erfüllen."



EMS verfügt über mehr als 40 Jahre industrieller Erfahrung. Das

Engineeringunternehmen stellt seine Leistungen und Produkte seit 2016

Kunden aus der Luftfahrtindustrie zur Verfügung, nachdem man das

Zertifikat EN 9100 für Wärmebehandlung und Lötprozesse von Bauteilen

der Luftfahrtindustrie erhalten hatte.



