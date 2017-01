Collien Ulmen-Fernandes (35) und Christian Ulmen (41) im exklusiven CLOSER-Interview: "Wir möchten ein Kind adoptieren"

(ots) - Privat sind sie seit sechs Jahren Paar, beruflich

gehen Collien Ulmen-Fernandes (35) und Ehemann Christian Ulmen (41)

vor der Kamera jetzt getrennte Wege. In ihrer neuen Comedy-Serie

"Jerks", die ab 26. Januar auf der Internet-Video-Plattform Maxdome

läuft, mimen die beiden ein Ex-Ehepaar. Im exklusiven

CLOSER-Interview (EVT 25.01.) sprechen Collien und Christian über ihr

Familienleben.



In der Serie "Jerks" spielen die beiden zwar sich selbst,

allerdings als Ex-Ehepaar. "Wir wurden eigentlich als Paar angefragt,

das war uns aber zu intim", erklärt Collien. Und Christian ergänzt:

"Ich fand es auch sehr reizvoll, sich ein Parallel-Universum zu

schaffen, in dem wir getrennt sind."



Christian hat es als Regisseur der Serie außerdem sehr genossen,

endlich auch mal Colliens Chef zu sein: "Endlich passierte alles, was

ich will und sage." Nach Drehschluss zu Hause hat hingegen die

Tochter das Sagen.



In der Serie wünschen die beiden sich ein weiteres Kind. Wie sieht

es privat aus? "Eine weitere Schwangerschaft ist nicht geplant", so

Collien. "Aber wir haben mit dem Gedanken gespielt, ein Kind zu

adoptieren", ergänzt Christian. In der Erziehung geht es beiden vor

allem die Vermeidung von Kälte. "Wir mögen Wärme", sagt der

Schauspieler. Ihre Erziehung sei dabei eher intuitiv und nicht nach

ausgeklügeltem pädagogischen Konzept.



Auf die Frage, was ihre Ehe in Schwung hält, reagiert Christian

zurückhaltend: "Ich gebe nicht so gern intime Details preis." Und wie

steht es mit der Eifersucht? "Ich hatte als junger Mensch mit

Eifersucht zu tun, inzwischen nicht mehr. Das ist wahrscheinlich dem

Alter zuzuschreiben, aber mit Sicherheit auch der Qualität unserer

Ehe", so der 41-Jährige.



Die Ehe der beiden ist sehr harmonisch. Selbst als Christian seine

Frau in einem Interview einmal als dick bezeichnete, kam das bei ihr



als Kompliment an. "Collien leidet ihr Leben lang darunter, dünn zu

sein", erklärt der Schauspieler. "Wenn ich zu ihr sage, "Hey, du bist

dick geworden!", freut sie sich." Die Bestätigung folgt prompt: "Ja,

ich versuche tatsächlich seit Jahren zuzunehmen. Wenn man mich

beleidigen möchte, muss man mich fragen, ob ich abgenommen hätte. Das

verunsichert mich."



