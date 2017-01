Eine märchenhafte Kulisse: Winter am Tegernsee

Eine märchenhafte Kulisse: Winter am Tegernsee.

Winteridylle Tegernsee

(firmenpresse) - Endlich ist er da, der lang ersehnte Schnee. Im Tegernseer Tal erschließen sich damit unzählige Wintersportmöglichkeiten für Jung und Alt. Im Winter am Tegernsee gibt es viel zu erleben. Wir geben Ihnen Tipps für einen aktiven Winterurlaub.



Winterwanderungen mit tollem Ausblick



Rund um den Tegernsee gibt es etwa 40 ausgeschilderte Winterwanderungen. Für Einsteiger gibt es die blau gekennzeichneten Routen. Sie sind hervorragend geeignet für Familien, Einsteiger und ältere Menschen, die einen schönen Spaziergang unternehmen möchten und keine größeren Touren gehen wollen. Diese Touren haben wenig Steigung, sind nicht allzu weit und führen dennoch landschaftlich durch die idyllische Region rund um den Tegernsee.

Wer es schon ein bisschen sportlicher mag, der sucht sich eine der roten Strecken aus. Hier ist schon ein wenig Kondition gefragt, denn diese Wanderungen führen über mehr Kilometer und meist sind auch mehr Höhenmeter zu bewältigen.



Belohnt wird der Wanderer dafür mit vielen tollen Ausblicken auf den See und die umliegende Bergwelt. Wer top-fit ist, ein geübter Wanderer ist, der kann sich auch eine der als schwarz gekennzeichnete aussuchen. Eine gute Winterausrüstung, Kondition und Trittsicherheit sind ein Muss. Einen Überblick über alle Streckennetze finden Sie im Internet auf der Tegernseer Seite oder in der Tourismus-Information.



Aktiv in der Loipe



Für die Wintersportbegeisterten stehen rund um den Tegernsee über 100 Kilometer Loipen bereit. Viele davon sind sowohl für den klassischen Laufstil, als auch die freie Technik, das Skating gespurt. Alle Loipen sind gut beschildert. An der Farbe der Schilder, blau, rot oder schwarz lässt sich die Schwierigkeitsstufe erkennen. Blau steht für leicht, schwarz für sehr anspruchsvoll. Jeweils am Startpunkt stehen auch die Streckenlänge sowie die zu überwindenden Höhenmeter angeschrieben. Somit finden Genussläufer und Sportler die richtige Loipe. Und für Nachtschwärmer gibt es sogar beleuchtete Nachtloipen.





Skigebiete vor der Haustüre



Zu den Hausbergen für Skifahrer gehören der Kirchberg und der Hirschberg in Kreuth. Mit leichten bis mittelschweren Abfahrten sind diese Skigebiete toll für Anfänger und Familien. Auch der Oedberg in Gmund ist ideal für Familien. Wer noch ein bisschen höher hinaus will, startet von Kreuth aus in die andere Richtung in das Skigebiet Spitzingsee. Für Anfänger stehen leichte Pisten und Übungsgelände zur Verfügung und auch die Könner kommen bei schwarzen Abfahrten auf ihre Kosten. Wer das Skifahren erst noch lernen will, findet bei den Liftanlagen zahlreiche Skischulen. Natürlich kommt auch der Einkehrschwung nicht zu kurz. In allen Skigebieten gibt es zahlreiche Hütten, die mit bayrischen Schmankerln zum Verweilen, Aufwärmen und Ausruhen einladen.



Aufwärmen im Badepark



Nach einem aktiven Tag im Schnee kann man den Tag gemütlich im Bade Park in Bad Wiessee ausklingen lassen. Zur Entspannung gibt es mehrere Whirlpools sowie verschiedenen Saunen und Dampfbäder. Auch für die Kleinen gibt es Becken mit einer angenehmen Wassertemperatur.



Hotel Kureck in Bad Wiessee

Im Hotel Kureck in Bad Wiessee erleben Sie den Winter am Tegernsee von seiner schönsten Seite. Die gemütlichen Zimmer laden zum Verweilen an kalten Tagen ein und das große Frühstücksbuffet lässt einen wunderbar gestärkt in den Tag starten. Das 3-Sterne garni Hotel ist direkt an der Uferpromenade in Bad Wiessee gelegen. Dies macht es zum idealen Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmungen rund um den Tegernsee und in die nahe gelegenen Skigebiete.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hotel-kureck.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

3 Sterne Hotel garni mit Ferienwohnungen im Ort Bad Wiessee am Tegernsee.

Dies ist eine Pressemitteilung von

startklar! Marketing

Leseranfragen:

Hotel garni am Kureck - Bodenschneidstrasse 1+3 - D-83707 Bad Wiessee - Tel: 08022 / 865700 - Fax: 08022 / 865728 - info(at)hotel-kureck.de

PresseKontakt / Agentur:

Hotel garni am Kureck - Bodenschneidstrasse 1+3 - D-83707 Bad Wiessee - Tel: 08022 / 865700 - Fax: 08022 / 865728 - info(at)hotel-kureck.de

Datum: 25.01.2017 - 10:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1448213

Anzahl Zeichen: 3750

Kontakt-Informationen:

Firma: startklar! Marketing

Ansprechpartner: Martina Pegutter

Stadt: Bayrischzell

Telefon: 08023 8192838



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 25.01.2017

Anmerkungen:



Belegexemplar und/oder Quellennachweis erbeten.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.