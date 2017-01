A&O lässt Dortmunds Übernachtungszahlen nachhaltig in die Höhe schnellen

Mit der Hoteleröffnung in 2011 haben sich die Zahl der Übernachtungen für die gesamte Stadt rekordverdächtig entwickelt.

Fassade A&O Dortmund Hauptbahnhof

(firmenpresse) - Das A&O Dortmund Hauptbahnhof nimmt in 2016 einen Marktanteil von fünf Prozent ein; Dortmund Tourismus registrierte 595.000 Übernachtung im gesamten Jahr.



"Seit A&O im Ruhrgebiet mit einem Budget-Hotelprodukt vertreten ist, überbietet sich die Stadt jedes Jahr in Folge mit immer höheren Gästeankünften! Der Zuwachs der Destination ist überdurchschnittlich mit Vergleich zur Region. Auch wir merken das gesteigerte Interesse und bestätigen eine bessere Auslastung", freut sich Oliver Winter, General Manager der A&O HOTELS and HOSTELS.



Besonders Individualreisende, die online buchen oder direkt vor Ort ein Zimmer reservieren, bestimmen das Tagesgeschäft.

Zukünftig fokussiert sich das Unternehmen verstärkt auf das Gruppengeschäft, wo gerade in der Industriekultur des Ruhrgebiets noch viel Potenzial für Kurs- und Schulfahrten läge.



Über A&O HOTELS and HOSTELS:



Im Jahr 1999 gegründet, betreiben A&O HOTELS and HOSTELS seit dem Jahr 2000 nunmehr in 19 Städten und vier Ländern (Deutschland, Österreich, Niederlande und Tschechien) 31 Hostels. Die A&O Hotels and Hostels sind derzeit der größte, unabhängige Hostelanbieter in Europa. Die A&O Gruppe bietet Reisenden rund 22.000 Betten und konnte in 2015 mehr als 3,2 Mio. Übernachtungen sowie einen Umsatz von rund 97 Mio. Euro verzeichnen. Derzeit wächst die Kette mit über 25 Prozent p.a., weitere Häuser sind in Planung.



A&O vereinen Hostel (Book Orange) und Hotel (Book Blue) unter einem Dach. Seminarräume, Frühstücksbuffet, Lobby und Bars stehen stets beiden Kategorien zur Verfügung. Rund 17.500 Klassenfahrten nutzen jährlich die Hostelteile der Kette, 70 Prozent der Gäste buchen ihre Übernachtungen online. Zielgruppen von A&O sind Leisure/Städtetourismus (30 Prozent), Gruppen/Klassenreisen (55 Prozent) und der Businesstourismus (15 Prozent).





Das Unternehmen bildet an allen Standorten aus. A&O ist 4-Sterne QMJ und 2-Sterne DEHOGA zertifiziert, vom TÜV auf den "Youth Hostel Quality Standard" geprüft und trägt das Jugendreisen-Qualitätssiegel des Reisenetzes Deutschland. Bereits im dritten Jahr in Folge erhält die A&O-Gruppe das Double A-Rating der TREUGAST Solutions Group.



Die Kette engagiert sich aktiv im Sport- und Bildungsbereich und unterstützt seit 2004 die SOS-Kinderdörfer sowie seit 2010 den Jugendsport des 1. FC Union Berlin, seit 2014 den Jugendsport des SK Sturm Graz sowie den SV Viktoria Pilsen seit 2016.









