Neu bei Health & Spa: Das Wellnesshotel Der Löwe Lebe Frei in Leogang

(firmenpresse) - Das Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei“**** in Leogang darf sich ab sofort als „Health & Spa – Premium Hotel“ bezeichnen. Hinter dieser Angebotsgruppe stehen seit 28 Jahren exquisite Wellness- und Gesundheitshotels in Österreich und Südtirol. Ein „Health & Spa“ Hotel steht für traumhafte Urlaubsatmosphäre, für Service zur vollsten Zufriedenheit und außergewöhnliche Spa- und Wellnessangebote im Luxussegment.



Mit seinem Adults only-Spa „Leonarium“ erfüllt „Der Löwe“ in den Salzburger Bergen höchste Wellness-Ansprüche. Über den Dächern von Leogang breitet sich die exklusive Welt der Ruhe, Entspannung, Vitalität und Schönheit aus. Von der Indischen Kaash Massage über die Löwenzeremonie mit warmen Wandelsteinen aus kostbarem Kärntner Marmor bis hin zu wohltuenden Bierpeelings und Biersaunaaufgüssen und klassischen Anwendungen zeigt sich das Leonarium auf höchstem Niveau. Erstklassige Treatments der Marke Germaine de Capuccini, ein traumhaftes Bergpanorama und ein von natürlichen Materialien geprägtes Ambiente verführen zum grenzenlosen Entspannen. Von vielfältigen Massagen über Genussanwendungen für zwei bis hin zur Privatmassage in der Hotelsuite, von besonderen Erlebnisanwendungen über exklusive Beauty für Sie und Ihn, Packungen, Peelings u. v. m. reicht das exquisite Wellnessangebot im „Der Löwe“. Das Hotel liegt inmitten einer der besten Bike-Destinationen, einer der größten Wanderregionen Österreichs sowie im Golf Alpin Resort. Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist mit dem gratis Hotelshuttle nur fünf Minuten entfernt. Die Zimmer, Suiten und Familienzimmer sind exklusive Rückzugsorte. Mit luxuriöser Großzügigkeit, Privatsauna, offenem Kamin, freistehender Badewanne u. v. m. verwöhnen die Lebe Frei-Suiten. Die stylische Digestifbar & Cigarlounge „Lions-Lounge“ ist laut Falstaff eine der besten Bars in Österreich. Die alpine Gourmetküche im Löwen verwöhnt die Gaumen. Damit Eltern ihre Wellnessanwendungen und die Ruhe genießen können, wird von Montag bis Freitag ein Kinderprogramm angeboten.





http://www.loewe.at



mk Salzburg

Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei“****

Der Löwe Lebe Frei GmbH & Co. KG

Barbara und Rupert Madreiter

A-5771 Leogang 119

Tel.: +43/(0)6583/7428-0

Fax: +43/(0)6583/7428-5

E-Mail: lebefrei(at)loewe.at

www.loewe.at



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Firma: mk Salzburg



