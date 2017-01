Eine runde Sache, die schmeckt und die Herzen berührt.

Konditoreimeister Markus Held

(firmenpresse) - Der Geburtstag ist jedes Jahr ein ganz besonderer Tag. Einmal im Jahr darf man im Mittelpunkt stehen und sich feiern lassen. Man genießt schöne Stunden mit der Familie oder lässt sich so richtig auf einer Party feiern. Und was wäre eine Geburtstagsfeier ohne eine Geburtstagstorte. Ein ganz besonderer Geburtstag ist es, wenn man einen runden Geburtstag feiert. Meist wird die Feierlichkeit dann auch etwas größer mit Familie, Verwandtschaft und Freunden gefeiert.



Individuelle Geburtstagstorten:



Wünsche erfüllen wir uns heutzutage meist selbst. Deshalb fragt man sich als Gast einer Geburtstagsparty nicht selten: Was soll ich dem Geburtstagskind denn schenken? Oder aber der Wunsch ist so speziell oder groß, dass man dem Gastgeber letztendlich „nur“ einen kleinen Umschlag mit einem Gutschein übergibt. Eine Geburtstagstorte sollte bei keiner Feier fehlen. Weshalb dem Geburtstagskind also nicht Arbeit ersparen und es einmal mit einer ausgefallen und individuellen Torte überraschen? Natürlich sollte das etwas Besonderes sein und nicht vom Bäcker nebenan gekauft. Eine eigens angefertigte süße Überraschung, die zum Geburtstagskind passt bleibt vielleicht nicht unvergänglich aber auf alle Fälle unvergesslich.



Es darf auch ausgefallen sein:



Der Ideenvielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ein guter Konditor mit guter Ausbildung und Fortbildungen im gestalterischen Bereich kann zu jeder Idee ein Meisterwerk kreieren. So kann z. B. die Jahreszeit, in der gefeiert wird, als Dekoration für einen Kuchen dienen. Sehr ausgefallen sind Geburtstagstorten, die vielleicht anstelle eines Gutscheins einen Hinweis auf das Geschenk geben. Das könnte eine Reise sein oder eine Unternehmung.



Torten für jeden Geburtstag:



Natürlich eigenen sich diese Geburtstagstorten nicht nur für runde Geburtstage. Jeden Geburtstag sollte man feiern und warum nicht einem lieben Menschen eine individuelle Torte schenken oder sich selbst das Fest versüßen! Etwas Besonderes kann dabei auch eine schlichte und dennoch einzigartige Kreation sein.





Kreative Ideen für Kinder:



Ganz besonders wichtig sind die Geburtstagskuchen für Kinder. Nicht selten haben sie schon genaue Vorstellungen, welches Motiv ihr Kuchen zieren soll oder welche Form und welches Thema er haben soll. Die Mütter sehen sich hier oft großen Herausforderungen gegenüber. Einen Kindergeburtstag zu organisieren kostet schon viel Zeit. Dann auch noch etwas Ausgefallenes backen? Eine gute Idee, sich selbst und dem Nachwuchs mal eine besondere Geburtstagsüberraschung zu schenken, mit einem süßen Meisterwerk, das genau dem Motivwunsch entspricht. Ob dabei der Kuchen für eine „süße Maus“ erstellt wird oder einen Animationsfilm zum Thema hat – auch hier sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt, wenn man einen guten Konditor hat.



Der Konditormeister vom Cafe und Konditorei Held in Bad Wiessee in Tegernsee gestaltete diese einzigartigen Geburtstagstorten. Wie man an seinen Meisterwerken leicht erkennt, begleitet Leidenschaft und der Hang zur Perfektion sein Schaffen in der Backstube. Auf der Facebookseite des Cafés gibt es weitere einzigartige Eindrücke in seine kreativen Tortenkreationen.





Cafe und Konditorei in Bad Wiessee in Tegernsee sowie eine Backstube für Motivtorten aller Art.

