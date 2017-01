Power Metals Corp.: Übernahme - Potentielles Weltklasse-Lithium-Projekt vervierfacht - Erstklassige 19.800ppm Lithium - Besser als FMC Lithium (Albermale) - Die besten Lithium-Aktientips



(firmenpresse) -

Übernahme - Potentielles Weltklasse-Lithium-Projekt vervierfacht - Erstklassige 19.800ppm Lithium - Besser als FMC Lithium (Albermale) - Die besten Lithium-Aktientips



Power Metals Corp. (ISIN: CA73929Q1072, WKN: A2DHMA, Ticker: OAA1, TSX.V: PWM) freut sich bekanntzugeben, dass AktienCheck Research den folgenden Artikel über das Unternehmen geschrieben hat:



Übernahme - Potentielles Weltklasse-Lithium-Projekt vervierfacht - Erstklassige 19.800ppm Lithium - Besser als FMC Lithium (Albermale) - Die besten Lithium-Aktientips



Link zum vollständigen Artikel von AktienCheck Research über Power Metals Corp.:



http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Uebernahme_Potentielles_Weltklasse_Lithium_Projekt_vervierfacht_Erstklassige_19_800ppm_Lithium-7669935



Zusammenfassung:



Unser Lithium-Aktientip Power Metals Corp. (ISIN: CA73929Q1072, WKN: A2DHMA, Ticker: OAA1, TSX.V: PWM) meldet heute Morgen die Übernahme weiterer Bergbau-Lizenzen und die Vervierfachung der Gesamtfläche des potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekts Case Lake. Die Laboranalyse von 606 Bodenproben erzielte Weltklasse-Lithium-Konzentrationen von bis zu 1,98% Lithium (19.800ppm). Power Metals CEO Jonathan More sieht erhebliche geologische Analogien zu dem legendären Kings Mountain-Projekt vom Milliarden-Konzern FMC Lithium (Albermale). Ein umfassende Bohrprogramm soll in Kürze starten und das volle Potential dieses möglichen Weltklasse-Lithium-Projektes offenlegen. Wir wir aus Unternehmenskreisen erfahren plant CEO Jonathan Moore zudem in Kürze die Übernahme weiterer hochgradiger Lithium Assets. Frühen Investoren winkt jetzt eine Kursvervielfachung. Deutschen Investoren bietet sich heute Morgen ein geldwerter Zeitvorteil, weil der kanadische Heimatmarkt erst am Nachmittag wieder ins Geschehen eingreifen wird. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Kurschance von bis zu 275% mit unserem Lithium-Aktientip.





Die erstklassige Geologie des Case Lake-Lithium-Projektes deutet auf eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte. Über eine Länge von mehr als 5km ist das Lithium-reiche Pegmatit an der Erdoberfläche zu sehen. Die historischen Bohr-Resultate von 1,98% Li2O über einen Abschnitt 9,2 Metern Länge, 1,35% Li2O über eine Länge von 14,07 Meter und 1,02% Li2O über eine Länge von 8,8 Meter deuten auf ein mögliches Weltklasse-Lithium-Projekt. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit einer fundamentalen Neubewertung unseres neuen Lithium-Aktientips.



Die Top-Geologen von Power Metals Corp. trauen dem hochklassigen Case Lake Lithium-Projekt ein Potential von 50 Mio. Tonnen mit bis zu 1,5% Li2O zu. Das würde rund 750.000 Tonnen Lithium-Karbonat entsprechen.



Rohstoffexperten sind der Ansicht das Nova Scotia schon bald zur nächsten Lithium-Boom-Region aufsteigen könnte. Die Geologen sehen starke geologische Ähnlichkeiten zu den Lithium-Lagerstätten in North Carolina und Cleveland. Diese Regionen sind für 80% der Lithium-Reserven der USA bekannt und für über 50% der weltweiten Lithium-Produktion verantwortlich. Der Milliarden-Konzern FMC Lithium Corp. (Albermale) nahm hier seinen Ursprung.



Wie wir aus Unternehmenskreisen erfahren arbeiten die Top-Manager unseres Lithium-Aktientips an der Übernahme weiterer unterbewerteter Lithium-Lagerstätten. Die Übernahme weiterer hochklassiger Lithium-Projekte dürfte dem Aktienkurs unseres Lithium-Aktientips Power Metals Corp. zusätzlichen Auftrieb verleihen.



Angesichts der erstklassischen historischen Bohrresultate erscheinen die Lithium-Aktien von Power Metals Corp mit dem aktuellen Börsenwert von nur 12,16 Mio. EUR weiterhin unterbewertet. Unser Lithium-Aktientip Pure Energy Minerals kommt inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von 31 Mio. EUR - mehr als das Doppelte des aktuellen Börsenwerts unseres Lithium-Aktientips. Der Lithium-Highflyer Lithium X Energy kommt unterdessen gar auf eine Marktkapitalisierung von 92 Mio. EUR. Mehr als 7 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium-Aktientips Power Metals Corp. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine spannende Vervielfachungschance mit unserem neuen Lithium-Aktientip.



Bei unserem Lithium-Aktientip Power Metals Corp. dürfte es in den kommenden Monaten Schlag auf Schlag gehen. Die Bohrgenehmigung dürfte in Kürze vorliegen. Weitere Bodenproben und Bohrresultate sollten unmittelbar folgen. Innerhalb von 12 bis 24 Monaten will das ehrgeizige Top-Management unseres Lithium-Aktientips eine erste Ressourcen-Kalkulation vorlegen. Darüber hinaus sind jederzeit weitere Übernahmen unterbewerteter Lithium-Projekte möglich.



Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren neuen Lithium-Aktientip Power Metals Corp. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten erhöhen wir auf 0,50 EUR. Das entspricht einer Kurschance von 150% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,75 EUR für die Lithium-Aktien von Power Metals Corp. für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 275% für unseren neuen Lithium-Aktientip.



Link zum vollständigen Artikel von AktienCheck Research über Power Metals Corp.:



Über Power Metals Corp.:



Power Metals Corp ist eines der jüngsten führenden Bergbauunternehmen in Kanada mit dem Auftrag, hochwertige Bergbauprojekte zu erwerben, zu erschließen und im Hinblick auf energierelevante Mineralvorkommen zu explorieren. Unser Ziel ist der Aufbau eines Projektportfolios mit Schwerpunkt auf Lithium und umweltfreundlichen Energieträgern wie Uran. Wir sehen hier die einmalige Chance, den wachstumsstarken Lithiumbatteriesektor mit Rohstoffen zu versorgen.



FÜR DAS BOARD:



Johnathan More, Johnathan More, CEO & Director



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.



NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:



Power Metals Corp.



Johnathan More

CEO



646-661-0409

info(at)powermetalscorp.com



Risiken:



Die Aktien von Power Metals Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen. Lesen Sie zu den Risiken bitte auch den ausführlichen Disclaimer im vollständigen Report von AktienCheck Research:



http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Uebernahme_Potentielles_Weltklasse_Lithium_Projekt_vervierfacht_Erstklassige_19_800ppm_Lithium-7669935



Interessenkonflikte:



Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Power Metals Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Power Metals Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher könnte es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.







Dies ist eine Pressemitteilung von

POWER METALS CORP

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 25.01.2017 - 10:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1448228

Anzahl Zeichen: 9135

Kontakt-Informationen:

Firma: POWER METALS CORP

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung