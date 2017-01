„Griaß di“ in Wiens einzigem Trachtenhotel

(firmenpresse) - Der Charme der Berge mitten in Wien? In Wiens einzigem Trachtenhotel, dem ENZIANA Hotel Vienna, ist es urig gemütlich. Draußen pulsiert die Metropole Wien, im Hotel sorgen Dirndl, Lederhose und rustikales Almhütten-Ambiente für Wohlbehagen. Österreichische Gastfreundschaft wird im ENZIANA Hotel Vienna hochgehalten. Individuelle Betreuung und familiäre Atmosphäre – das ist auch in der Großstadt möglich. Den Tag beginnen Gäste im Trachtenhotel mit österreichischen Qualitätsprodukten. Frisch, saisonal, regional und „made in Austria“ ist, was auf den Tisch kommt. Die köstlichen Mehlspeisen sind selbstgebacken. Weil es in der City trotzdem manchmal etwas schneller gehen muss, schnappt sich der Eilige einen duftenden „Coffee to go“ und ein Stück einer süßen Verführung, sollte er schon spät dran sein. Ein Besuch in der ENZIANA Stube ist ein einziger Romantikmoment. Alpine Küche 100 Prozent hausgemacht bringt die Feinschmecker in Urlaubsstimmung – Erinnerungen an den letzten Skiurlaub, an Wandertage in den Bergen und urige Almeinkehr werden wach. Selbst ein Candlelight-Dinner mit Weinbegleitung kann in dem einmaligen Ambiente bestellt werden. An der ENZIANA Bar ist immer was los. Ein „Fluchtachterl“ vor dem Betthupferl oder eine kleine Brettljause zwischendurch, ein entspannter Plausch – an der gemütlichen Bar kann man dem Großstadt-Dschungel entfliehen. Das ENZIANA Hotel Vienna liegt sehr zentral, mit der Schnellbahnlinie S7 geht es direkt zum Flughafen. In Gehdistanz liegen Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Belvedere, das Botschaftsviertel, der Schwarzenbergplatz, die Staatsoper, die Karlskirche, der Naschmarkt, der Stephansdom und vieles mehr. Die hoteleigenen Garagenplätze sind in der Großstadt der wahre Luxus. Wer direkt im Hotel bucht und dann noch im Dirndl oder in der Lederhose anreist, bekommt zehn Prozent Preisnachlass auf seinen Aufenthalt. „Griaß di“ – das ENZIANA Hotel Vienna ist ein Gruß aus den Bergen mitten in Wien.



Aktuelles Angebot (gültig bis 31.03.17)



Leistungen: 2 Ü inkl. Frühstück im DZ f. 2 Pers., Almrauscherl 5 Euro Gutschein f. die Enziana Stube, Late-Check-out bis 15 Uhr – Preis: 120 Euro f. den gesamten Aufenthalt



