Krachenfels Filiale in Villingendorf erstrahlt in neuem Glanz

(firmenpresse) - Die Bäckerei Krachenfels hat ihre Filiale in Villingendorf rundum modernisiert und erneuert und feierte nun eine glanzvolle Neueröffnung. Bis auf den letzten Platz war das Krachenfels-Cafe am Eröffnungstag gefüllt und die Gäste standen Schlange.

Ursprünglich vor über 80 Jahren in Furtwangen als traditionelle Bäckerei gegründet, ist Krachenfels mit seinen erfolgreichen Shop-Konzepten weiterhin auf Expansionskurs und hat dabei einen nicht unbedeutenden Imagewandel vollzogen. Das Traditionsunternehmen, das derzeit mit 39 Filialen im süddeutschen Raum vertreten ist, weiß was gefragt ist und wie man seine Kundschaft immer wieder neu begeistert und für sich gewinnt.

Ein breites Angebot an unwiderstehlichen Backwaren, hergestellt aus natürlichen, regionalen Erzeugnissen, stellt den Großteil des Geschäftes dar. Doch gemeinsam mit dem Partner-Unternehmen Dichtl, hat sich Krachenfels neben einem führenden Anbieter für frische und gesunde Backwaren, nun auch als eine Art Feinkostladen etabliert, das mit erlesensten Konditorei- und Confiserieprodukten die Shops und deren Kunden bereichert.

Die designbetonte Ausstattung der Shops, gerade so, wie es die Neueröffnung der Krachenfels Filiale in Villingendorf im Netto auch wieder zeigt, begeistert nicht nur die regionale Kundschaft. Das hochwertige Interieur, die ansprechend platzierten Waren, die kluge Ausleuchtung, die freundlichen Mitarbeiter und das ganze Marketing schlechthin, ist auch stets eine Bereicherung für den Supermarkt, in den sie integriert ist. So ist es nicht wenig verwunderlich, dass sich die Marktleiter der Supermärkte über die Aufwertung der Ladenfläche freuen. Denn solch eine Veränderung wirkt meist als Anziehungspunkt und vermag das "Einkaufen-gehen-müssen" in ein Einkaufserlebnis zu verwandeln.

In angenehmer und entspannter Atmosphäre sitzt man nach einem Einkauf im Krachenfels-Cafe und kann unbeschwert noch einen Cappuccino und einen kleinen Snack dazu genießen. Das neue Ambiente lädt zum Verweilen ein und man tankt neue Kraft. Denn neben dem reichhaltigen Angebot an verführerischen Leckereien, verfügt die aufwendig renovierte Krachenfels Filiale im Netto in Villingendorf über nahezu 40 moderne und bequeme Sitzgelegenheiten im Innenbereich und einer großzügigen Terrasse für die Frühlings- und Sommerzeit.

Das bei den Kunden sehr geschätzte Krachenfels-Team freut sich auch über das neue Arbeitsklima in heller und warmer Farbgebung und die Kunden profitieren von der Neugestaltung gleichermaßen.





