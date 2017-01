Reisedaten sicher und schnell via Internet erfassen

DATEV erweitert das Portal Arbeitnehmer online

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Nürnberg, 25. Januar 2017: Im Internetportal DATEV Arbeitnehmer online stehen nun auch Funktionen zur digitalen Erfassung von Reise- und Belegdaten zur Verfügung. Im neuen Modul ?Meine Reisen? können Arbeitnehmer bereits während einer Dienstreise schnell und komfortabel die benötigten Informationen für die Reisekostenabrechnung bereitstellen. Außerdem haben sie darüber zu jeder Zeit und ortsunabhängig Zugriff auf ihre Reisekostenabrechnungen.

Mit den im Online-Portal erfassten Daten kann der Reisende sich zunächst eine Vorschau auf die Abrechnung anzeigen lassen. Dann sendet er die Daten an das DATEV-Rechenzentrum. Dort stehen sie der Abrechnungsstelle zur Verfügung und lassen sich an das Programm Reisekosten classic übergeben. Die fertige Reisekostenabrechnung wird dem Arbeitnehmer ebenfalls in "Meine Reisen" bereitgestellt. Damit zu Dokumentationszwecken auch die Papierbelege strukturiert bei der Reisekostenstelle ankommen, kann aus den erfassten Reise- und Beleginformationen ein Deckblatt für alle Belege erstellt und für den anschließenden Postversand verwendet werden.

Mit ?Meine Reisen? erweitert DATEV die Funktionalität des bewährten Portals Arbeitnehmer online, mit dem Beschäftigte unkompliziert und sicher via Internet personalwirtschaftliche Dokumente wie ihre Brutto/Netto-Abrechnungen, Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen abrufen können. Der Zugriff auf die Daten wird dabei wahlweise über ein SMS-TAN-Verfahren oder die eID-Funktion des neuen Personalausweises abgesichert.

Keywords (optional):

Die DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische Mandanten. Mit rund 40.500 Mitgliedern, mehr als 6.800 Mitarbeitern und einem Umsatz von 881 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2015) zählt die DATEV zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa. So belegt das Unternehmen Platz 4 im Ranking der deutschen Softwarehäuser (Quelle: Statista). Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource Planning (ERP), IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihren Lösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz in Nürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichen Prozesse von 2,5 Millionen Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen.

