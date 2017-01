Fuglesangs und Arundo vereinbaren Umsetzung von digitalisierter Pump-Praxis durch cloudfähiges Maschinenlernen

(ots) - Die Fuglesangs AS (Fuglesangs)

hat eine Absichtserklärung mit Arundo Analytics AS (Arundo)

unterzeichnet, um eine digitale Befähigung ihrer Pumpen durch die

Arundo Q-Lösung auf den Weg zu bringen. Arundo Q ermöglicht eine

Echtzeit-Leistungsüberwachung in einer robusten und sicheren Umgebung

und wird Fuglesangs helfen, die kontinuierliche Fokussierung des

Unternehmens auf die Bereitstellung der zuverlässigsten und

qualitativ hochwertigsten Produkte für Kunden in seinen Märkten zu

beschleunigen. Mit Arundo Q wird Fuglesangs' Überwachungs- und

Wartungsstrategie um eine tiefgreifende Analysemöglichkeit sowie

einen kombinatorischen "Fleet Learning"-Lernprozess aus allen

eingesetzten Anlagen in den vom Unternehmen bedienten Branchen

ergänzt. Die Endkunden erhalten eine verbesserte Transparenz, was den

zugrundeliegenden Zustand der Betriebsmittel angeht, auch während sie

durch eine Kombination von Fuglesangs' Industrie-Know-how und Arundos

fortschrittliche Technologie auf eine verbesserte Leistung

hinarbeiten.



"Wir möchten unseren Kunden durch die Partnerschaft mit dem

Analytik-Experten Arundo einen einfachen Weg bieten, um die Leistung

zu optimieren, den Energieverbrauch zu reduzieren und die geplanten

und außerplanmäßigen Wartungskosten zu senken. Gemeinsam wollen wir

das Schlagwort "Big Data" in reelle Gewinnsteigerungen umwandeln. Die

Sache ist wirklich spannend", so Alexander Fuglesang, CEO von

Fuglesangs.



"Wir sind begeistert über diese Gelegenheit, mit einem Marktführer

zu arbeiten und seinen Kunden offensiv maßgebliche Fähigkeiten an die

Hand geben zu können. Wir freuen uns auf eine spannende Partnerschaft

mit Fuglesangs, die unsere Lösungen kombiniert, um Kunden, die unter

anspruchsvollen industriellen Bedingungen arbeiten, eine erstklassige

Leistung zu liefern", erklärt Tor Jakob Ramsøy, Gründer und CEO von



Arundo.



Informationen zur Fuglesangs AS



Die Fuglesangs AS verfügt über 100 Jahre an Erfahrung, was

intelligente Lösungen für industrielle Herausforderungen betrifft.

Wir bieten komplette Lösungen zu Pumpensystemen, Hydraulik,

Dichtungen und fortschrittlichen Verbundbeschichtungen. Für uns

gehört dazu auch selbstverständlich ein Fokus auf Engineering,

Systementwicklung, Wartung, Serviceverträge, Modernisierung von

benutzten Ausrüstungen und Schulungen. Unser Stolz ist, dass unsere

Kunden von einer längeren Lebensdauer und Auslastung ihres Equipments

profitieren, was Kosten senkt und die Produktion im zeitlichen

Verlauf steigert.



Informationen zu Arundo



Das 2015 gegründete Arundo Analytics verfügt über eine proprietäre

Technologie für anlageintensive Branchen, die Big Data und

maschinelle Lerntechniken verwendet, um Betriebsabläufe zu optimieren

und ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. Wir revolutionieren die

Betriebsleistung - wir helfen, die industrielle digitale

Weiterentwicklung unserer Kunden zu gestalten, entfalten den

Geschäftswert ihrer Daten und ermöglichen die menschliche und

maschinelle Zusammenarbeit im großen Maßstab.







