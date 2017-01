Krick Interactive Media ist Partner des Würzburger Marathons

Krick Interactive Media ist Partner des Würzburger Marathons

(firmenpresse) - Der iWelt Marathon geht am 21. Mai 2017 in die nächste Runde. Tausende Laufbegeisterte werden dann im wahrsten Sinne des Wortes die Residenzstadt überrennen. In diesem Jahr neu mit dabei: Die Onlinemarketing-Experten der KIM Krick Interactive Media GmbH.

Die KIM Krick Interactive Media GmbH unterstreicht ihre Verbundenheit mit der Region und engagiert sich für den iWelt Marathon Würzburg. Mit der Vertragsunterzeichnung übernehmen die Experten der Fullservice-Agentur die Onlinemarketing-Aktivitäten des Marathonvereins in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung über Google Ad Grants. Mit dem Programm Google Ad Grants bietet die Suchmaschine gemeinnützigen Organisationen monatlich ein kostenfreies Werbebudget von 10.000 US-Dollar. Günter Herrmann, Organisationsleiter des iWelt Marathons und Vorsitzender des Stadtmarathon Würzburg e.V., betonte anlässlich des Vertragsschlusses, dass der Lauf dadurch überregional noch bekannter werde: "Interessierte und Laufbegeisterte finden nun schneller alle Informationen zum Marathon im Internet. Wir hoffen, dass wir dadurch noch mehr Läufer und freiwillige Helfer gewinnen können."

Bis zum Jahr 2019 bekannte sich die KIM Krick Interactive Media zu der lokal wichtigen Sportveranstaltung. Denn Ausdauer ist nicht nur bei sportlichen Höchstleistungen gefragt, sondern auch im wettbewerbsintensiven Markt für Online-Marketing eine wichtige Voraussetzung für Erfolg.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.krick-interactive.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die KIM Krick Interactive Media GmbH ist eine Fullservice-Agentur für performanceorientiertes Online-Marketing für kleine- und mittelständische Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Suchmaschinen-Werbung, Suchmaschinen-Optimierung und dem Vertrieb von innovativen Kommunikationsprodukten. Dabei garantiert die Zugehörigkeit zur Krick Unternehmensfamilie den KIM-Kunden Beständigkeit, Dauerhaftigkeit und Investitionssicherheit. Mit rund 450 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst ist die Krick Unternehmensfamilie mit Sitz in Eibelstadt bundesweit aktiv.

Mehr Informationen zur KIM finden Sie unter www.krick-interactive.com

Folgen Sie uns auch auf facebook.com/krick.interactive

Dies ist eine Pressemitteilung von

KIM Krick Interactive Media GmbH

PresseKontakt / Agentur:

KIM Krick Interactive Media GmbH

Marlies Wachmeier

Mainparkring 4

97246 Eibelstadt

marlies.wachmeier(at)krick-interactive.com

09303 982-350

https://www.krick-interactive.com/



Datum: 25.01.2017 - 11:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1448261

Anzahl Zeichen: 1495

Kontakt-Informationen:

Firma: KIM Krick Interactive Media GmbH

Ansprechpartner: Marlies Wachmeier

Stadt: Eibelstadt

Telefon: 09303 982-350





Diese Pressemitteilung wurde bisher 19 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung