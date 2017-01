Sportbekleidung Frühjahr/Sommer 2017 - was kommt und was bleibt?

Sportbekleidung Frühjahr/Sommer 2017 - was kommt und was bleibt?

(firmenpresse) - Wir befinden uns noch mitten im Winter und erst kürzlich gab es in vielen Gebieten den ersten Schnee in dieser Saison. Doch beim Thema Sportbekleidung ist man natürlich schon viel weiter. Dort stehen schon lange die Neuheiten und Kollektionen für die kommende Frühjahr/Sommer Saison 2017 fest.



Hier gibt es einen kleinen Überblick darüber, was kommt und was bleibt! Wie sieht der Trend für Sportbekleidung und Ausrüstung aus in diesem Jahr?



Aus rein modischer Sicht:



Die kräftigen Farben bleiben weiterhin groß im Trend. Bei den Marken, die sehr technisch und sportiv im Design orientiert sind, gilt das Motto: Kräftige Farben ja, aber weniger ist mehr. Also Colour-Block oder bunte Muster wird man dort nicht häufig finden. Bei Marken die sich vielseitiger zeigen sind auch Blumenmuster und viel metallic im Sortiment.



Denn was ein zunehmend größeres Thema ist, dass Sportbekleidung so modisch konzipiert wird, dass diese auch als Statement in der Stadt und in der sonstigen Freizeit getragen werden kann. Im Fachjargon wird dies als Streetwear-Style bezeichnet. Eine Skijacke also, die auch beim Winterwandern oder auch beim Bummeln durch die Stadt gut aussieht und trotzdem eine hohe Funktion aufweist.



Auch den Materialmix wird es dieses Jahr noch verstärkter geben. Zum Beispiel Strick mit Softshell kombiniert. Das gibt einen lässigen Touch und lässig ist in.



Weiterhin ist Slim-Fit weiter auf dem Vormarsch. Die Hosen werden, wie in der normalen Mode schon seit längerer Zeit im Trend, nun auch bei der Sportbekleidung „eng“ getragen.



Aus funktioneller Sicht (denn ohne Funktion geht nichts mehr bei Sportbekleidung):



Funktion ist natürlich weiterhin das große Zauberwort. Dieses Jahr auch wieder kombiniert mit vielen versteckten Features. Prima-Loft, Merinowolle, Softshell –Materialien und Windstopper beherrschen weiterhin den Markt.



Softshell wird hierbei seit neuestem mit wärmendem Innenfutter aus Primaloft versehen und Merino wird probehalber mit Fleece gemixt. Frieren muss mit diesen hochwertigen und wärmenden Möglichkeiten nun bald keiner mehr.





Auch wenn Kleidung durch Schwitzen klamm und feucht wird, punktet diese zunehmend mehr damit, die Feuchtigkeit zügig nach außen zu transportierten und die Kleidungsstücke trocknen im Anschluss inzwischen in atemberaubender Geschwindigkeit. Die Materialien sind heutzutage richtig gut ausgereift – ständig wird hierzu geforscht und weiterentwickelt. Viele hochwertigste Kombinationen findet man hier in der kommenden Saison.



Aus ökologischer Sicht:



Eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion ist inzwischen nicht mehr nur ein Statement sondern wird zunehmend mehr von den Kunden gewünscht. Somit müssen sich die Markenhersteller hier immer mehr Gedanken machen und Ihre Produktion auch gegebenenfalls umstellen. Unternehmen die Ihre Sportbekleidung schon ökologisch wertvoll produzieren werben auch vermehrt damit. Die Firma Schoeller zum Beispiel färbt inzwischen Ihre Produkte aus Corkshell ein, ohne einen Tropfen Wasser dafür zu benötigen – DryDye-Verfahren wird dies genannt.



Übrigens, Bekleidung die voll recycelfähig ist (wie beispielsweise Pyua), ist voraussichtlich bei vielen der absolute Renner im Jahr 2017.



Der Bergsportladen Mein Ausrüster:



Das Fachgeschäft, welches ihren Sitz in Wörth an der Donau besitzt, hat wieder einen gut durchdachten bunten Mix aus Sportbekleidung für die Saison Frühjahr/Sommer 2017 in Ihrem Sortiment. Somit wird man hier garantiert fündig und bekommt zudem noch eine kompetente Beratung. Gut sortiert und mit einer großen Auswahl bestückt - eben ein richtig professionelles Geschäft um sich mit der neuesten Sportbekleidung einzudecken.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mein-ausruester.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Fachgeschäft für Bergsport, Outdoor und Freizeit in Wörth a. D.

Dies ist eine Pressemitteilung von

startklar! Marketing

Leseranfragen:

Mein Ausrüster

Ludwigstr. 7

D-93086 Wörth a. D.



Tel.: 09482 – 37 38

Fax: 09482 – 32 78

eMail: info(at)mein-ausruester.de

PresseKontakt / Agentur:

Mein Ausrüster

Ludwigstr. 7

D-93086 Wörth a. D.



Tel.: 09482 – 37 38

Fax: 09482 – 32 78

eMail: info(at)mein-ausruester.de

Datum: 25.01.2017 - 11:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1448262

Anzahl Zeichen: 3949

Kontakt-Informationen:

Firma: startklar! Marketing

Ansprechpartner: Martina Pegutter

Stadt: Bayrischzell

Telefon: 08023 8192838



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 25.01.2017

Anmerkungen:



Belegexemplar bzw. Quellennachweis erbeten.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.