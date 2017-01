Wimdu startet mit neuen Videos im Social Web durch

(firmenpresse) - Berlin, Januar 2017 - Nach der Übernahme durch den Ferienhausvermittler NOVASOL meldet sich Wimdu.de mit zwei neuen Online-Spots zurück und unterstützt so die aktuelle TV-Präsenz im Social Web. Die Videos ergänzen die Fernsehwerbung mit emotionalen Einblicken und stellen das authentische Reiseerlebnis in Ferien-Apartments von Wimdu in den Vordergrund.

Die Gäste sollen sich mit Wimdu zu Hause fühlen, wo auch immer sie die Reise hinführt. Oft sind es die kleinen, lokalen Entdeckungen, die den Urlaub zu etwas ganz Besonderem machen. Mit dem Hashtag #belocal können Reisende ihr Wimdu-Erlebnis auf den Social-Media-Kanälen teilen, zum Beispiel, wenn sie ein besonderes Restaurant, einen schönen Platz zum Picknicken oder eine aufregende Boutique entdeckt haben.

Die Videos vermitteln gute Laune, die Lust aufs Reisen macht und setzen das Spotlight auf die günstigen, zentral gelegenen Apartments von Wimdu. Diese sind ein idealer Ausgangspunkt, um die verschiedenen Facetten einer Stadt zu erleben - ganz egal ob in großen Metropolen wie Paris, Barcelona oder Rom oder in kleineren, entspannteren Städten.

Diese neue Art zu reisen, spricht verschiedene Zielgruppen an. So zeigt das erste Video, wie sich Familien in einem Wimdu-Urlaub wohlfühlen und gemeinsam die schönsten Seiten einer Stadt erkunden können. Das zweite Video richtet sich an neugierige Stadtentdecker, an Paare und Freunde, die auf ihrer Städtereise nach den lokalen Hotspots zum Shoppen, Tanzen oder für Outdoor-Sport suchen.

Mit mehr als 350.000 Apartments sorgt Wimdu dafür, dass die Idee #belocal für Reisende Realität wird und diese die Welt neu entdecken können. Durch die vergleichsweise günstigen Preise der Ferien-Apartments bleibt den Gästen außerdem mehr Budget für viele #belocal Aktivitäten.

Novasol, als Teil der Wyndham Vacation Rentals Gruppe, erweitert durch den Kauf von Wimdu das Portfolio deutlich. Der Ausbau des Angebotes soll schon in Kürze noch weiter vorangetrieben werden, um die Attraktivität von Wimdu noch weiter zu stärken.

Link zu Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=4P7U2gSCKJQ

Link zu Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=QTJkCVbJ8gY

YouTube Kanal: https://www.youtube.com/wimdu

Website: http://www.wimdu.de/





http://www.wimdu.de/



Mit über 350.000 Angeboten in mehr als 150 Ländern bietet Wimdu für jeden Reisenden eine authentische und günstige Unterkunft. Die Auswahl reicht von City-Apartments in Barcelona über Studios in Paris bis hin zu Ferienwohnungen direkt am Strand. Auf der Online-Plattform bringt das Unternehmen Gäste und Gastgeber weltweit zusammen - für ein besonderes und qualitativ hochwertiges Reiseerlebnis. Wimdu ist Teil von NOVASOL und der Wydham Vacation Rentals Gruppe, demweltweit führenden Vermittler für Ferienimmobilien.

