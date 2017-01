Die Zeit der Ausreden ist vorbei

(firmenpresse) - Jetzt wird gelaufen! Viele Gründe sprechen dafür: Laufen trainiert das Herz, Laufen stärkt die Knochen und baut Stresshormone ab, Laufen steigert das Lungenvolumen, Laufen schützt vor Allergien und reguliert den Insulinspiegel, Laufen produziert Glückshormone, Laufen macht jünger. Und weil das richtige Laufen auch gelernt sein will und Sport gemeinsam viel mehr Spaß macht, lädt das HOTEL AVIVA make Friends****s Singles und Alleinreisende zu „Run & Fun“ in das oberösterreichische Mühlviertel ein. Die sanften Hügel, Wiesen und Wälder in der Umgebung des einzigartigen Singlehotels sind wie gemacht, um im Laufschritt die Natur zu erleben. Von 2. bis 7. April 2017 stehen Lauftage mit den Trainern des Hauses auf dem Programm. Wer einen Marathon im Auge hat, der ist mit dem Laufseminar von 3. bis 5. März 2017 bestens beraten. Ein ganzes Wochenende lang wird gezielt trainiert, die Kondition mittels Laktat-, Stoffwechsel- und Conconitest ermittelt, werden Laufstil, Muskulatur, Beinachse und Fußgewölbe geprüft und ein professioneller Laufplan für Viertel-, Halb- oder Marathon ausgearbeitet. In dem 2.000 m² großen AVIVA-Wellness- und SPA-Resort entspannen müde Muskeln und sind schnell wieder fit für neue Trainingseinheiten. Das HOTEL AVIVA kennt die Bedürfnisse von Menschen, die alleine reisen und bietet einen Urlaubs-Lifestyle, der ins Schwarze trifft. Bei einem vielfältigen Action-Programm für Partytiger, Sportfreaks und Kontaktsuchende ist immer was los. Lebenslust und Action treffen in dem einzigartigen Hotel auf Wellness, Freundschaft und Genuss.



Run & Fun (02.–07.04.17)

Leistungen: 5 Nächte inkl. aller AVIVA Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 498 Euro

Montag

08–09.15 Uhr Morgenlauf und ABC-Lauf

15.30–16.30 Uhr Laufbandanalyse

Dienstag

10.30–11.15 Uhr Rumpftraining

13.00–14.30 Uhr Fahrtenspiel/Intervalle-Lauftechnik

Mittwoch

08.00–09.30 Uhr Long-Jog

12.30–13.00 Uhr Mobilisation & Stretching



Laufseminar (03.–05.03.17)



Mit AVIVA erfolgreich zum Marathon http://www.hotel-aviva.at/de/hotel/aviva-kalender/laufseminar-2/

Leistungen: 2 Nächte inkl. aller AVIVA Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 356 Euro



