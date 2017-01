Wandern und Wellness – Beste Kombi zum Krafttanken

Gasteiner Wanderwelt

(firmenpresse) - Drei äußerst wohltuende Urlaubskomponenten – exklusive Wellness, gesunde Therme und entspannendes Wandern – verbindet das IMPULS HOTEL TIROL****s in Bad Hofgastein unter einem Dach. Das innovative Wohlfühlhaus ist umgeben von 350 Kilometer markierten Wanderwegen. Gesäumt von bunten Almblumen, kristallklaren Bergseen und den Gipfeln der Gasteiner Bergwelt, führen diese von familienfreundlich-leicht bis hochalpin durch die unberührte Natur. Gemütliche Almhütten warten mit Schmankerln aus der Region auf die Wanderer. Spannende Ziele wie Europas höchstgelegene Hängebrücke begeistern Bergfreunde ebenso wie unvergessliche Erlebniswanderungen. Schnell stellt sich in der frischen Bergluft ein Gefühl von grenzenloser Freiheit, Ruhe und Harmonie ein. Im IMPULS HOTEL TIROL sind naturbegeisterte Gäste bestens beraten. Kompetente Tipps für individuelle Touren, eine kostenlose Teilnahme an bis zu vier geführten Wanderungen pro Woche, Organisation von Transfers, Frühstücksservice für Gipfelstürmer und viele Annehmlichkeiten mehr zählen zum Service des Hauses.



Gesundheitshotel für das „Ich“



Und da ist noch viel mehr: Das IMPULS HOTEL TIROL gibt neue Impulse, um in einer hektischen, leistungsorientierten Welt wieder in Balance zu kommen. Es ist sozusagen ein Gesundheitshotel für das „Ich“. Bibiana und Christoph Weiermayer sind kreative Gastgeber, die sich mit viel Freude, Know How und einem vielfältigen Vitalangebot um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Gäste bemühen. Das IMPULS HOTEL TIROL verfügt über eine beeindruckende, 1.200 m² große Thermen- und Spa-Welt mit einem Therapie- und Kurzentrum auf höchstem Niveau. In aller Ruhe tauchen Erholungsuchende in dem Outdoor- und zwei Innenpools in reinstes, naturwarmes Thermalwasser ein. Großzügige Saunen und Soledampf verwöhnen den Körper mit Tiefenwärme und wohltuendem Entschlacken. Mit dem Programm „Premium Vital Gastein“ zeigt das IMPULS HOTEL TIROL, wie moderne Gesundheitsvorsorge gestaltet werden kann. Stressvorbeugung und Immunprophylaxe sind die Schlagwörter. In der Premium Kur Gastein verschmelzen die Jahrzehnte lange Erfahrung als Kur- und Gesundheitsbetrieb, Viersterne-Pluss-Service auf international hohem Niveau und zahlreiche kreative und innovative Leistungen zu einem erholsamen Ganzen im Sinne der Gesundheit. Dazu kommt ein umfangreicher Schwerpunkt an gezielter und professionell begleiteter Bewegung und Entspannung. Bestens qualifizierte Trainer, Physiotherapeuten und Yoga-Lehrende bieten wöchentlich ein vielfältiges Programm von ca. 25 unterschiedlichen Trainings- und Entspannungseinheiten im großzügigen, hellen Gymnastikraum, im 100 m² großen Fitnessstudio, im naturwarmen Thermalwasser und in freier Natur.





Das Gasteiner Tal – mit seinen Bergen, Naturschönheiten und der Heilkraft des Gasteiner Thermalwassers – bildet die regenerierende Kulisse für eine Auszeit im Zeichen der Gesundheit. Mit der Gastein Card profitieren Gäste des IMPULS HOTEL TIROL von Ermäßigungen in der öffentlichen Therme, bei Fahrten mit den Bergbahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Sport und Wellness u. v. m.



Wanderlust im Gasteinertal

Leistungen: 4 Nächte in der gewünschten Zimmerkategorie, ¾ Genießerpension, 2 geführte Wanderungen, 1 Sportmassage (25 Min.) – Preis p. P.: ab 446 Euro im DZ



Kommentare zur Pressemitteilung