MediPlan, die neue App für den Bundeseinheitlichen Medikationsplan

Neu-Isenburg, 25. Januar 2017. Seit dem 01.10.2016 haben Patienten, die drei oder mehr Medikamente über einen längeren Zeitraum einnehmen, einen Anspruch auf einen Medikationsplan erstellt durch ihren Hausarzt. Der Plan gibt dem Patienten eine umfassende Übersicht über seine Medikation.

Die Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) liefert mit der MediPlan App die perfekte Ergänzung zum Papierbogen. Die kostenfreie und werbefreie App übernimmt den Plan direkt ins Smartphone. Dazu wird der auf dem Plan aufgebrachte Code über die eingebaute Kamera eingelesen.

Die App erstellt automatisch Erinnerungen nach den Angaben des Arztes und hilft so die Einnahmetreue deutlich zu verbessern. Die klare Übersicht über die individuelle Medikation ist so immer gegeben. Im Notfall haben Ersthelfer hier einen schnellen Überblick über kritische Präparate und können Medikationsfehler vermeiden.

"Die MediPlan App kann Pläne von unterschiedlichen Personen verwalten und bietet somit auch Familien die Möglichkeit die gesamte Medikation an einem Ort zu speichern. So können Angehörige bei der korrekten Einnahme von Medikamenten unterstützt werden", ergänzt Marc Oberkirch, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb (Abteilung Daten Services).

Die App ist ab sofort erhältlich für iOS und Android und kann in den jeweiligen App Stores geladen werden. Eine Registrierung oder eine sonstige Erfassung von Nutzerdaten erfolgt nicht.

Die Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Das 1970 in Neu-Isenburg gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeinrichtungen.

Einer breiten Öffentlichkeit ist MMI durch die Gelbe Liste Pharmindex und das Gesundheitsportal meine-gesundheit.de bekannt.

MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -Informationssysteme mit Sitz in Paris.Seit 30.11.2016 gehört die VDIAL Group zu M3 Inc., ein an der Tokioter Börse notiertes Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

