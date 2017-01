Suchmaschinenoptimierung unverzichtbar auch für kleine Unternehmen

Gerade kleine Unternehmen legen bei ihrer Webpräsenz häufig wenig Wert auf die Suchmaschinenoptimierung ihrer Websites. Dabei müssen vor allem sie hier mit großer Sorgfalt vorgehen, wenn sie im Web auf gefunden werden wollen.

(firmenpresse) - Kleine Unternehmen glauben noch immer häufig, es genüge vollkommen, eine eigene Website zu besitzen. Doch was nützt der eigene Internetauftritt, wenn ihn niemand wahrnimmt? Der Ausweg aus diesem Dilemma heißt auch für diese Unternehmen Suchmaschinenoptimierung SEO. Damit werden alle Maßnahmen bezeichnet, die dabei helfen sollen, in den Suchmaschinen bessere Platzierungen erhalten zu können.

SEO teilt sich in zwei Bereiche: Die OnPage-Optimierung dient dazu, die eigenen Inhalte so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der Suchmaschinen entsprechen. Mit der OffPage-Optimierung werden ergänzend Werkzeuge genutzt, um die Website außerhalb des eigenen Internetauftritts bekannter zu machen.

Anleitungen zur Suchmaschinenoptimierung gibt es viele. Diese konzentrieren sich häufig auf den Bereich der OnPage-Optimierung. Eine Ausnahme bildet hier das Buch Leitfaden zur Offpage-Optimierung im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO), das für 7,90 Euro bei epubli erschienen ist. Im Buch werden insbesondere die Maßnahmen erläutert, die zur OffPage-Optimierung von Websites ergriffen werden können. Aufgrund seiner kompakten Darstellung eignet sich das Buch besonders auch für kleine Unternehmen, die oft nicht über die Manpower verfügen, um den Webauftritt zeitintensiv zu verbessern.





