Professionelle Müllentsorgung durch den Entrümpler

So entsorgen Sie Sperrmüll und Elektroschrott, Papier und Metall umweltgerecht.

Sperrmüllabholung und Containerdienst vom Profi - Der Entrümpler in München

(firmenpresse) - Die Müllverbrennungsanlage München steht aktuell nicht mehr für die Entsorgung von Sperr- und Sondermüll zur Verfügung. Wer größere Mengen Abfall zu entsorgen hat, wendet sich daher am besten an professionelle Entsorgungsdienste wie den Entrümpler (www.derentruempler.de).

Probleme bei der Entsorgung großer Müllmengen

Das Aufkommen an Müll und im Raum München hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Müllverbrennungsanlagen der Stadtwerke München sind überlastet; die Abfallwirtschaftsbetriebe, kurz AVM, nehmen keine neuen Kunden mehr an. Dies gilt sowohl für gewerbliche Kunden als auch für private Haushalte. Selbstverständlich wird der normale Hausmüll nach wie vor durch die AWM abgeholt. Größere Müllmengen jedoch, die nicht über das Tonnensystem abgewickelt werden können, können von der Müllverbrennungsanlage des Heizkraftwerks München nicht länger angenommen werden. Antragsteller werden zurzeit konsequent an andere Verbrennungsanlagen weiter vermittelt. Da die Anlagen in der Umgebung ebenfalls überlastet sind, müssen viele Verbraucher weite Fahrtstrecken auf sich nehmen, bis sie einen Wertstoffhof gefunden haben, der ihren Müll annimmt. Somit wird die Müllentsorgung nicht nur aufwändig, sondern auch teuer: Die Preise für die Müllentsorgung steigen an.

Die Alternative: Fachgerechte Entsorgung durch den Entrümpler

Der Entrümpler transportiert sperrige Möbel und Elektrogeräte nicht nur ab, sondern kümmert sich auch um die fachgerechte Entsorgung von Sperrmüll und Elektroschrott. Auf einem eigenen Wertstoffhof werden Wertstoffe wie Papier, Metall und weitere Materialien aussortiert und dem Recyclingprozess zugeführt. Auch Problemstoffe wie Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, Batterien, Tonerkartuschen und Tintenpatronen führt der Entrümpler einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Franz Baumann





http://www.derentruempler.de/



Der Entrümpler, fachgerechtes Recycling seit über 35 Jahren.

Ob Sperrmüllabholung, Containerdienste, Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen oder die Entsorgung von Elektronikschrott und anderen Abfällen, wir der Entrümpler übernehmen diese Arbeiten schnell und diskret.

Der Entrümpler

Der Entrümpler

Franz Baumann

Fehwiesenstraße 102

81673 München

info(at)derentruempler.de

+49 89 200 380-20

http://www.derentruempler.de/



Der Entrümpler

Franz Baumann

München

Telefon: +49 89 200 380-20





