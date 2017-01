Jazzunique erstmalig in der Top 10 des Deutschen Event-Kreativranking

BlachReport zeichnet die herausragende Kreativität der Frankfurter im vergangenen Jahr aus



Welch ein Auftakt für das neue Jahr! Die Mühen der letzten Monate machen sich für die Frankfurter Agentur für Erlebnis-Kommunikation bezahlt: mit einem Platz unter den Top 10 der kreativsten Eventagenturen Deutschlands. Mit der Auszeichnung würdigt das Branchenmagazin BlachReport in diesem Jahr bereits zum 13. Mal die Kreativleistungen deutschen Agenturen für Live-Kommunikation.



Börries Götsch (Foto: Jazzunique)

(firmenpresse) - Gold beim internationalen Galaxy Award, Gold und Silber beim FAMAB Award, die Nominierung für den Eubea Award, ein BEA Award sowie ein German Design Award –nach diesen Spitzenpositionen in einschlägigen Branchenwettbewerben im vergangenen Jahr ist nun auch Jazzunique mit einem siebten Platz erstmalig unter den Gelisteten.



„Der Dank gehört vor allem unserem Team, dass es schafft auch uns immer wieder aufs Neue zu überraschen. Auch die tolle Zusammenarbeit mit Kunden wie Merck – welche im vergangenen Jahr mehrfach ausgezeichnet wurde – trägt maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Sie geben uns die Möglichkeit solch tolle Konzepte in die Tat umzusetzen und trauen sich immer wieder neue Wege mit uns zu beschreiten“, Börries Götsch, Managing Partner.



Das Event-Kreativranking basiert auf der Auswertung eventspezifischer Kategorien nationaler und internationaler Wettbewerbe. Dazu zählen unter anderen Galaxy, Famab und BEA Award.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.jazzunique.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Jazzunique GmbH

Die Kreativen der Jazzunique GmbH mit ihren Standorten in Frankfurt und Berlin verstehen sich auf alle Formen der Erlebniskommunikation. Ob Live-Maßnahmen wie Corporate Events, Produktpräsentationen und Roadshows oder Markenräume wie Stores, Arbeitswelten und Messestände – immer integriert in die klassische und digitale Markenkommunikation. Seit 2004 sorgen die Brüder Jesper und Börries Götsch und ihr 54-köpfiges Team mit bewegenden Erlebnissen, außergewöhnlicher Architektur und einzigartiger Gestaltung immer wieder für Aufsehen. Jazzunique entwickelt passgenaue Markenbotschaften – mit gestalterischer Inspiration, effizienter Planung und Organisation sowie dem feinen Gespür für die Zielgruppen. Von Kommunikationsprofis, Eventmanagern, Designern und Architekten leidenschaftlich inszeniert, sprechen diese Markenwelten ihr Zielpublikum emotional und unmittelbar an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Jazzunique GmbH

Leseranfragen:

Jazzunique GmbH

Leipziger Straße 59b

D-60487 Frankfurt/Main

Ansprechpartnerin Presse: Bente Krämer

Tel.: +49 (0)69 4015073-17

Fax: +49 (0)69 4015073-99

Mail: b.kraemer(at)jazzunique.de

Web: www.jazzunique.de

Facebook: www.facebook.com/jazzunique



PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

Hopfenfeld 5

31311 Uetze

05173/9827-48

info(at)newslounge.de

Datum: 25.01.2017 - 12:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1448357

Anzahl Zeichen: 1463

Kontakt-Informationen:

Firma: Jazzunique GmbH



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 25.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung