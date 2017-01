Neues von den Haarspezialisten: Haar-Erneuerungskur mit Keratin von Margot Schmitt

Pflegt, erneuert und baut das Haar auf +++ Als Conditioner oder Intensiv-Packung +++ Spezielle Aufbaupflege mit haareigenen Inhaltsstoffen +++ Optimale Sofortreparatur und Stärkung

Margot Schmitt Keratin Haar-Erneuerungs Kur aus der Serie "Die Spezialisten"

(firmenpresse) - Keratin ist der Hauptbestandteil unserer Haare! Keratin verleiht dem Haar Vitalität, Kraft und Elastizität. Fehlt Keratin, so werden die Haare stumpf, matt, trocken und brechen ab. Dies ist vor allem bei strapazierten und colorierten Haaren schnell der Fall. Genau hier setzt die erste Keratin Haar-Erneuerungskur von Margot Schmitt an: Sofortreparatur bei der ersten Anwendung. Das in der Kur enthaltene hochwertige Keratin erneuert das Haar im wahrsten Sinne des Wortes. Es setzt sich in die zerstörten Haarstrukturen, füllt diese mit haareigenem Keratin und baut sie so nachhaltig wieder auf. Das Haar wird mit Feuchtigkeit versorgt und gesundet sichtbar. Die strapazierten Haarfasern werden gefestigt und widerstandsfähiger gegen neuen Spliss oder Haarbruch. Sprungkraft und Elastizität, langanhaltende Glättung und Glanz sind das Ergebnis.



Mit Keratin, Weizen und Panthenol zu gesundem Haar



Das enthaltene haareigene Keratin - ein natürliches Protein bzw. Eiweiß - geht direkt in die defekte Haarstruktur, ergänzt das fehlende Keratin und füllt die Faserproteine im Haar wieder auf. Weizenextrakt und Panthenol spenden Feuchtigkeit, dadurch erhält das Haar Elastizität und wird leichter kämmbar! UV-Schutz bewahrt vor dem Austrocknen und Ausbleichen sowie vor schädlichen UV-Strahlen und freien Radikalen.



Anwendung



Eine der Haarlänge entsprechende Menge in das noch feuchte Haar geben. Als Conditioner und Schnellkur ca. zwei Minuten einwirken lassen und dann wieder ausspülen. Als intensive Tiefenpflege und Aufbaukur etwa 10-20 Minuten einwirken lassen und dann gründlich ausspülen. Profi-Tipp: Über Nacht eine kleine Menge in die trockenen Haarspitzen geben und morgens wie gewohnt waschen, pflegen und stylen. So erhalten die Spitzen eine Extraportion Pflege und Glanz.?



Die Spezialisten



Die Reihe "Die Spezialisten" der Margot Schmitt Haar Cosmetic Spezial GmbH fasst exklusive, ausgewählte Haarprodukte zusammen, die für jeden Haartyp und jede Haarstruktur geeignet sind und mit allen anderen Margot-Schmitt-Produkten hervorragend kombiniert werden können.









Über Margot Schmitt, Erfinderin der Original Traumrolle



Mit Ideenreichtum und dem sicheren Gespür für Kundenwünsche kreiert Friseurmeisterin Margot Schmitt seit mehr als 25 Jahren naturnahe Haar- und Kopfhautpflege- und -stylingprodukte. Zu den wohl bekanntesten Artikeln gehören die "Original Traumrollen®", die sich seit ihrer Erfindung millionenfach verkauften. Die Rundbürsten mit abnehmbarem Stiel ermöglichen ein einfaches und schonendes Styling in nur wenigen Minuten. Das Außergewöhnliche: Die Rollen werden ins trockene Haar eingedreht, mit Ansatzspray angesprüht, kurz überföhnt und nach dem Auskühlen ausgerollt. Der Föhn erwärmt dabei primär den stabilen Ansatz und nicht die sensiblen Spitzen, sodass das Haar äußerst schonend frisiert wird. Weitere Informationen und Shop unter www.margot-schmitt.de.



Margot Schmitt Haar-Cosmetic Spezial GmbH

