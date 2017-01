Yoga-Hotspot in Bad Hofgastein

Yoga zu zweit

(firmenpresse) - In dem Bad Hofgasteiner IMPULS HOTEL TIROL****s setzt ein Expertenteam moderne Impulse für die Gesundheit. Von zeitgemäßer Gesundheitsvorsorge bis zu einer neuen Form der Gasteiner Kur reicht ein vielseitiges Vital- und Kurprogramm, das in der 1.200 m² großen Thermen- und Spa-Welt samt Therapie- und Kurzentrum im Haus angeboten wird. In den letzten Jahren hat sich das IMPULS HOTEL TIROL zudem in der Yoga-Szene einen großen Namen gemacht. Das ganze Jahr über kommen in dem innovativen Haus in den Gasteiner Bergen Yoga-Liebhaber und professionelle Yoga-Lehrer zusammen. Yoga in Kombination mit tiefenentspannenden Treatments im Spa oder mit Wandern, Golfen und Malen macht das Loslassen besonders leicht. Das IMPULS HOTEL TIROL ist bestens auf Yoga-Gäste eingestellt. Wer möchte, unterstützt seinen Rückzug aus dem Alltag mit vegetarischer oder veganer Ernährung. Selbst an scheinbare Kleinigkeiten wie ein Meditationskissen im Zimmer oder Yoga-Literatur zum Schmökern ist gedacht. Nicht zuletzt kommt die ausgesprochen entspannte Atmosphäre im IMPULS HOTEL TIROL den Yogis entgegen. Yoga-Einsteiger ohne Vorkenntnisse sind ebenso willkommen wie Fortgeschrittene und Könner. Yoga-Specials gibt es im IMPULS HOTEL TIROL für jedermann: Für Familien und Best Ager, für Golfer und Wanderer oder für die Teilnehmer der Detox-Programme.



Toptermin: 25.05.–05.06.17 Yoga-Frühling Gastein „Atme die Berge“



Während der Yogatage in Gastein dreht sich im ganzen Tal alles um Erholung, Entspannung und Entschleunigung. Renommierte und bestens qualifizierte Yoga-Lehrer aus Österreich und Deutschland bieten ein umfassendes Yoga-Programm an. In den teilnehmenden Hotels (das IMPULS HOTEL TIROL ist einer der Hotspots), in der freien Natur, in der Bergwelt des Gasteinertals, in der Alpentherme sowie in der vielgestaltigen Gasteiner Wasserlandschaft wird Yoga praktiziert. Darüber hinaus gibt es am weltberühmten Wasserfall von Bad Gastein eine eigene „Yogaplattform“. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, egal ob jemand nur wenige Tage dem Alltag entfliehen möchte oder eine ganze Woche dem Yoga widmen kann, intensive und einzigartige Erlebnisse sind sicher. Highlights werden das Yoga für einen gesunden Rücken, Schlank & Fit mit Detox Yoga, Faszientraining & Yin Yoga, Sonnengruß Spezial, Yoga & Spiraldynamik, Aerial Yoga, Yoga & Tanzen, Yoga & Mentales Stressmanagement, Meditatives Wandern zu Gasteiner Kraftplätzen, Yoga & Meditation am Wasserfall. Im IMPULS HOTEL TIROL begleitet Alexandra Meraner die Yoga-Gäste durch die Woche. Wer mag, kann in der Kunstwerkstatt des Hauses sein persönliches „Yogabild“ malen.





Überblick über Yoga-Specials im IMPULS HOTEL TIROL

30.03.–02.04.17: Ski Yoga ab 478 Euro, Yoga & Achtsamkeit ab 385 Euro (Yoga mit Diana Lueger)

28.04.–01.05.17: Yoga und Malen ab 407 Euro, Yoga und Wellness ab 420 Euro, Yoga und Golf ab 457 Euro (Yoga mit Anke Kranabetter. Malen mit Christoph Weiermayer)

12.–19.05.17: Yoga und Detox ab 1.000 Euro (Yoga mit Andrea Rastl)

25.05.–05.06.17: Yogafrühling Gastein „Atme die Berge“, 3 Nächte ab 369 Euro

29.06.–02.07.17: Yoga und Malen, Yoga und Wandern, Yoga und Golf (Yoga mit Anke Kranabetter. Malen mit Christoph Weiermayer)

19.–26.08.17: Family Yoga Aktiv Woche (Yoga mit Alexandra Meraner)

26.08.–04.09.17: Best Ager Yoga-Woche ab 718 Euro (Yoga mit Alexandra Meraner)

21.–24.09.17: Yoga und Malen, Yoga und Wandern, Yoga und Golf (Yoga mit Anke Kranabetter. Malen mit Christoph Weiermayer)



Angebot für „Atme die Berge“ (25.05.–05.06.17)

Leistungen: 5 Übernachtungen mit Gourmet-Halbpension, Wirbelsäulentraining, Aquafit, Klangschalenentspannung, Nordic Walking, 10 Yogaeinheiten – auch in anderen Hotels möglich – Preis p. P.: ab 615 Euro

Viele weitere Yoga-Angebote auf www.hotel-tirol.at



