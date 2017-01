Das Hotel am Grundlsee

(firmenpresse) - Genießen Sie den Panorama-Ausblick vom Grundlsee Hotel



Das MONDI-HOLIDAY Seeblickhotel Grundlsee bietet einen atemberaubenden Ausblick. Von hier aus haben Sie einen traumhaften Blick auf den wunderschönen Grundlsee und die imposante Gebirgskulisse. Wir bieten unseren Gästen Villen mit komfortablen Zimmern, sowie Suiten und Ferienwohnungen. Unsere Zimmer sind geschmackvoll und mit viel Holz gestaltet. Im Restaurant werden Sie mit einer traumhaften Kulisse des See-Panoramas und ausgewählten Speisen verwöhnt. Unsere preisgekrönte Kulinarik sorgt hierbei mit ihrem Hang zur Perfektion für zufriedene Gäste.



Skiurlaub in der Steiermark



Skifahrer sind genau richtig bei uns. So können Anfänger und Profis auf 40 km präparierter Piste die Liebe zum Skifahren ausleben. Der Skigenuss bietet maximale Naturschneesicherheit und höchste Pistenqualität zu einem angemessenen Preis. Moderne Beschneiungsanlagen sorgen für einen Skigenuss von Anfang Dezember bis Mitte April. Auf den Pisten garantieren wir Ihnen genug Bewegungsfreiheit, da sie weitläufig sind. Also auf ins Winterabenteuer!



Wellness beim Urlaub am Grundlsee



Tauchen Sie ab in unsere Wellness Oase und vergessen Sie den Alltagsstress. Unser umfangreiches Angebot an Massagen beinhaltet klassische Massen, Sportmassagen und die beliebte Grundlsee-Aroma-Massage. Diese wirkt sehr beruhigend auf das Nervensystem und regt darüber hinaus den Stoffwechsel an. Wenn Sie unter innerer Unruhe oder Schlaflosigkeit leiden, sollten Sie unsere Massage unbedingt ausprobieren. Unser Panorama-Wellness-Angebot beinhaltet verschiedene Saunen, ein Dampfbad, eine Infrarotkabine, einen Fitnessraum, sowie ein eigenes Hallenbad mit ca. 30 Grad Wassertemperatur. Lassen Sie sich von uns rundum verwöhnen.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:

www.seeblickhotel-grundlsee.at









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.seeblickhotel-grundlsee.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

MONDI-HOLIDAY Seeblickhotel Grundlsee

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.01.2017 - 13:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1448405

Anzahl Zeichen: 1950

Kontakt-Informationen:

Firma: MONDI-HOLIDAY Seeblickhotel Grundlsee

Ansprechpartner: dominik.stiel

Stadt: Grundlsee

Telefon: 344223



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung