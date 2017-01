Kraftstoffpreise erneut gefallen (FOTO)

Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben erneut nachgegeben. Nach

Angaben des ADAC kostet ein Liter Super E10 im Durchschnitt 1,362

Euro und damit 0,2 Cent weniger als im Vergleich zur Vorwoche. Auch

Diesel wurde billiger: Der Preis für einen Liter sank um 0,8 Cent auf

Auch bei sinkenden Spritpreisen lohnt es sich für Autofahrer,

gezielt die günstigsten Tankstellen anzufahren und besonders

preisbewusst zu tanken; das fördert den Wettbewerb am

Kraftstoffmarkt. Auskunft über die aktuellen Kraftstoffpreise in

Deutschland gibt es unter www.adac.de/tanken und in der

Zu diesem Pressetext bietet der ADAC unter www.presse.adac.de eine

