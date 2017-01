Deine-Versorger.de auf der E-world 2017

Auch 2017 findet in Essen wieder die E-world, die große Fachmesse für Energie- und Wasserwirtschaft statt. Vom 7. bis 9. Februar setzt die Messe in diesem Jahr vor allem auf Innovationen. Eine davon ist das faire Vergleichsportal für Energieanbieter Deine-Versorger.de. Das Portal stellt sich auf der Messe ausführlich vor und bietet Energieversorgern aus ganzPresseMitteilung Deutschland lukrative Kooperationsmöglichkeiten.

(firmenpresse) - E-world energy & water

Die E-world energy & water ist eine wichtige Fachmesse in der Energiewirtschaft. Sie findet seit 2001 jährlich im Februar in der Messe Essen statt und läuft jeweils drei Tage lang. 2016 haben sich auf der E-world ungefähr 650 Aussteller aus 24 Ländern präsentiert. Besucht wurde die Messe an den drei Tagen von über 24.000 Personen. Parallel zur Messe findet jährlich auch ein offizieller Fachkongress statt.



Im Jahr 2017 stehen verschiedene Innovationen der Energiewirtschaft im Fokus der Messe. So zum Beispiel der Bereich Smart Energy, der verschiedene intelligente und effiziente Energielösungen rund um die Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Speichersystemen und Verbrauchern hervorbringt.

Allgemein hat es sich die E-world zur Aufgabe gemacht jungen und vielversprechenden Unternehmen aus der Energiewirtschaft eine Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der sie sich präsentieren und durch die sie schneller wachsen können.



Deine-Versorger.de stellt sich vor

Nach dem erfolgreichen Marktstart nutzt in diesem Jahr auch Deine-Versorger.de diese Plattform, um sich und sein Konzept zu präsentieren. Mit dem Messestand spricht das Portal in erster Linie Energieversorger an, um diese über mögliche Kooperationsmodelle zu informieren.

Versorger können durch diese Zusammenarbeit das Potenzial von Vergleichsportalen gezielt nutzen und so ihre Vertriebswege erweitern. Energieanbieter, die mit Deine-Versorger.de zusammenarbeiten, erhalten neben einer seriösen Empfehlung Ihres Unternehmens gegenüber Verbrauchern auch ein “Empfehlenswert”-Siegel und ein “Fairplayer”Zertifikat. Beide können sie sowohl auf ihrer Webseite als auch in ihren Geschäftsunterlagen einbinden. Allgemein profitieren Versorger, die eine Kooperation mit dem Portal eingehen, von einem fairen und transparenten Vergleichsmodell und einer seriösen Möglichkeit sich Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Die Besucher der E-world finden Deine-Versorger.de in Halle 7 an Stand 7-702.



Für ein persönliches Gespräch über eine mögliche Kooperation können Versorger vorab einen Termin vereinbaren:



Dana Wingler, Leitung Service Deine-Versorger.de

Telefon 02305 / 9677 52













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.deine-versorger.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Deine-Versorger.de ist ein Vergleichsportal für Gas-, Strom- und Ökostromanbieter, das ausschließlich empfehlenswerte Tarife von sorgfältig geprüften Versorgern listet. Es ermöglicht Verbrauchern einen einfachen und risikofreien Tarifvergleich sowie einen schnellen und unkomplizierten Wechsel direkt über die Plattform. Bevor ein Versorger in das Verzeichnis aufgenommen wird, stellt das Deine-Versorger.de-Team sicher, dass dieser in allen Bereichen dem strengen Regelwerk der Plattform genügt. Nur, wenn dies der Fall ist, wird er aufgenommen und erscheint bei der Tarifsuche als Vorschlag für den Verbraucher. Dank dieser Vorgehensweise ist es möglich, den Tarifvergleich und den Wechsel besonders einfach zu halten: Bis auf die separate Anzeige von Ökotarifen gibt es beim Tarifvergleich keine Filterfunktionen. Dies ist nicht nötig, da durch die intensive Prüfung der Versorger alle Punkte, die in marktführenden Preisvergleichsrechnern zusätzlich ausgewählt werden müssen, bereits abgedeckt sind.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Leseranfragen:

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Frauke Bindig

Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel

02305 9776-127



presse(at)deine-versorger.de

PresseKontakt / Agentur:

Mehr Informationen zu Deine-Versorger.de und dem Auftritt des Portals auf der E-world 2017 erhalten Sie über unsere Pressestelle:



Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Frauke Bindig

Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel

02305 9776-127



presse(at)deine-versorger.de

Datum: 25.01.2017 - 13:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1448409

Anzahl Zeichen: 2724

Kontakt-Informationen:

Firma: Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Ansprechpartner: Frauke Bindig

Stadt: Castrop-Rauxel

Telefon: 02305 9776-127



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung