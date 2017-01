La mer Med Serie: wohltuende Pflege für allergische und sensible Haut

Cuxhaven, Januar 2017 – Wenn Stress überhandnimmt, physischer oder psychischer Druck wachsen und schädliche Umweltreize zunehmen, sendet der Körper über die Haut auf Anhieb wahrnehmbare Warnsignale: von Trockenheit mit Juckreiz über Neurodermitis bis hin zu Akne. Die La mer Med Produkte mit dem speziellen Marine Care Complex und der Heilkraft des Meeres bieten intensive Pflege und bringen die Haut gezielt wieder in Balance. So regeneriert die Med S.O.S. Repair Cream die gereizte Haut in der Tiefe und die Med Augencreme beruhigt die besonders empfindliche Augenpartie. Das sichtbare Stressbarometer Haut entspannt sich, ist spürbar glatter und widerstandsfähiger für den Alltag.

(FOTO: La mer) Die neue La mer MED Pflegeserie für empfindliche Haut

(firmenpresse) - Sich in der eigenen Haut wohlfühlen – Symptome wie zunehmende Empfindlichkeit, schuppige Trockenheit oder Rötungen können dieses Gefühl schnell beeinträchtigen. Um gereizter Haut sofortige Abhilfe zu verschaffen, hat La mer die einzigartige Med Pflegeserie mit dem Marine Care Complex entwickelt. Eine Wirkstoffkombination aus wertvollem Meeresschlickextrakt aus dem Wattenmeer der Nordsee, Algenextrakt der Enteromorpha compressa und Meersalz versorgt die Haut mit einem Höchstmaß an Feuchtigkeit, wirkt beruhigend und entzündungshemmend und aktiviert zugleich den Zellstoffwechsel. Die Hautschutzbarriere wird gestärkt und dank Panthenol regeneriert und restrukturiert.



Die La mer Med S.O.S. Repair Cream hält, was ihr Name verspricht: Der hochwertige Marine Care Complex baut die Haut in der Tiefe auf und lässt sie wieder aufatmen. Entzündungen der geschädigten Haut werden so gelindert und die Wundheilung unterstützt. Je nach Bedarf wird die dermatologisch und klinisch getestete Creme mehrmals täglich leicht einmassiert. Sie ist für alle Hauttypen geeignet und verfeinert die Hautstruktur.



Die La mer Med Augencreme ist bestens für die sensible und feuchtigkeitsarme Haut der Augenpartie geeignet. Dank des beruhigenden Meeresschlick- und Algenextrakts erhält die strapazierte Haut eine Extraportion Feuchtigkeit und wird tiefenwirksam regeneriert – das rasche Abklingen der Beschwerden ist sofort sichtbar. Die Hautelastizität wird verbessert und der Teint strahlender. Für ein ideales Ergebnis sollte die Creme täglich morgens und abends aufgetragen werden.



Beide La mer Med Produkte sind frei von Silikonen, Parabenen, PEGs, Paraffinen, Parfum und Farbstoffen. Die La mer Med S.O.S. Repair Cream und die La mer Med Augencreme sind ab Januar 2017 in Apotheken, in Kosmetikinstituten oder unter www.la-mer.com erhältlich.



Unverbindliche Preisempfehlung:

La mer Med S.O.S. Repair Cream, 50 ml, € 16,00

La mer Med Augencreme, 15 ml, € 26,00





Über La mer Cosmetics:

Getreu dem Claim „Der Ursprung der Schönheit“ produziert und vertreibt das Unternehmen La mer Cosmetics mit Sitz in Cuxhaven seit mehr als 35 Jahren qualitativ hochwertige, natürliche Hautpflegeprodukte, „made in Germany“. Wesentlicher Bestandteil aller Produkte ist der Meeresschlick, den Firmengründer Paul Gojny 1981 mittels eines von ihm entwickelten speziellen Verfahrens extrahieren konnte. Das Kosmetikunternehmen ist die einzige Firma der Welt, die den wertvollen Meeresschlick aus der Nordsee fördern darf. Im eigenen Laboratorium vor Ort isoliert, verarbeitet und veredelt La mer Cosmetics diesen und weitere marine Wirkstoffe zu hochverträglichen Kosmetikprodukten. La mer Cosmetics stellt seine mehr als 100 verschiedenen Kosmetikprodukte stets mit höchstem Anspruch an Qualität, mit exklusiven Inhaltsstoffen und guter Verträglichkeit her. Endverbraucher können die La mer Produkte deutschlandweit in Apotheken, in Kosmetikinstituten oder online unter www.la-mer.com erwerben.

