Märchenhaft: Hochzeiten im Schlosspark

(firmenpresse) - Eine Hochzeit im Schlosspark – der Schlosspark Mauerbach, nur drei Kilometer von der Stadtgrenze von Wien entfernt, macht es möglich. Das romantische Areal aus einem großen, historischen Park, einem Hauben-Restaurant und einem Viersterne-Superiorhotel bietet den professionellen Fullservice eines erfahrenen Bankettteams und die besten Voraussetzungen für unvergessliche Hochzeiten. Für 30 bis 250 Personen stehen die passenden Räumlichkeiten zum Speisen und Feiern zur Verfügung. Eine Trauung unter freiem Himmel in dem idyllischen Parkambiente ist in der Tat etwas Besonderes. Direkt gegenüber dem Schlosspark erwartet die Ortskirche Mauerbach Paare, die kirchlich heiraten möchten. In dem schönen Parkareal finden sich 1001 Möglichkeiten für Hochzeitsfotos. Wiesen, Baumriesen, Bachläufe und Seerosenteiche bilden eine märchenhafte Kulisse. Die Panoramaterrasse und das Restaurant eröffnen einen herrlichen Blick ins Grüne. Damit Gäste bei jedem Wetter von dieser Schönheit der Natur profitieren, gibt es das „Vier Jahreszeiten im Park“ – ein Glaspavillon auf der 450 m² großen Terrasse. Neu 2017: In dem exklusiven Spa im Schlosspark Mauerbach werden Braut und Bräutigam mit Kosmetik und entspannenden Anwendungen auf den großen Tag vorbereitet. In 86 Deluxe-Zimmern und Juniorsuiten (davon 40 neue Zimmer) in dem Viersterne-Superiorhotel kann man sich wohlfühlen und selbstverständlich auch den exklusiven Parkblick genießen. Weil Liebe durch den Magen geht, zieht das Küchenteam alle Register. Das Restaurant ist mit einer Gault-Millau-Haube gekrönt, kocht vorwiegend mit regionalen Bioprodukten und lässt keine Gelegenheit aus, seine Gäste auf höchstem Niveau zu verwöhnen. Der passende Wein wächst sozusagen vor der Haustür. Der Wienerwald pflegt eine lange Tradition des Weinbaus und Weingenusses. Im gut sortierten Weinkeller lagern feine Tropfen. Das Auto kann gerne stehenbleiben. Kostenlose Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Auf www.schlosspark.at steht eine informative Hochzeitsmappe zum Download bereit – ein Blick lohnt sich.





